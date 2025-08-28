Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: какого числа, приметы и традиции

Успение Богородицы у православных считается второй Пасхой Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Успение Пресвятой Богородицы — ежегодный православный праздник, который посвящен концу земной жизни Божией Матери. А раз он связан с конкретным событием, то и дата у праздника не переходящая. В 2025 году, как и во всех остальных, он выпадает на 28 августа. Успение входит в число двунадесятых — наиболее важных церковных праздников. И с ним связаны определенные традиции, приметы и поверья.

История Успения Богородицы

Согласно преданию, после смерти Христа Богородица осталась жить в Иерусалиме, поселившись в доме одного из учеников Иисуса. Дни она проводила в молитве и общении с верующими людьми, а также нередко посещала Елеонскую гору.

Будучи в преклонном возрасте, она взошла туда вновь, и во время молитвы к ней спустился архангел Гавриил. От него она получила оливковую ветвь из рая и весть о том, что ее жизненный путь будет окончен через 3 дня.

Единственное, о чем она попросила архангела, узнав весть о скорой смерти, — попрощаться с апостолами, ведь к тому моменту они разошлись по всей Земле, и встретиться с ними Богородица никак не могла.

В последний день архангел выполнил просьбу Божией Матери: незадолго до успения ангелы перенесли их к ее дому. В назначенное время за Девой Марией спустился ее сын и забрал на небеса. Она выглядела так, будто бы лишь уснула, а не умерла. Оттуда и происходит название — успение.

На этом история не заканчивается, ведь похороны сопровождались чудесами. Тело Девы Марии несли апостолы, чтобы провести в последний путь, оставив ее рядом с родителями и мужем в Гефсиманском саду. Видя, как провожают в последний путь Деву Марию, иерусалимские первосвященники наказали разогнать шествие. Но у них ничего не вышло — с небес спустились облака, которые скрыли процессию.

Согласно преданию, Фома — единственный, кто не присутствовал на церемонии. Когда он прибыл к Гефсиманской горе на третий день, то попросил открыть гробницу, чтобы попрощаться с Божией Матерью. Войдя внутрь, ученик Христа не увидел ее тела — там осталась лишь плащаница.

Считается, что Пресвятая Богородица воскресла и вознеслась на небеса. Ведь некоторое время спустя она явилась к апостолам и сказала: «Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни». То есть празднование посвящено вовсе не смерти, а переходу к вечной жизни.

На иконах и фресках, которые посвящены этому дню, Богородица предстает сразу в двух ипостасях — тело остается на земле, а душа, облеченная в образ младенца, возносится к небесам, чтобы мочь переродиться.

Традиции в день Успения Богородицы

Две недели перед одним из двунадесятых праздников длится Успенский пост. А в праздничный день разговляются. То есть в Успение Пресвятой Богородицы позволяется устраивать застолья, на которых присутствует рыба и мясо. Тем не менее это не значит, что можно пускаться во все тяжкие. Согласно церковной традиции, всё должно быть в меру.

В Успение особых запретов церковь не налагает. Мирянам нельзя убираться в доме, не следует заниматься тяжелым трудом, надо избегать конфликтов (сквернословие также попадает под запрет). Верующим рекомендуют посетить церковь или помолиться дома. Также в этот день принято помогать бедствующим, так как это делала Богородица при жизни.

В народе день Успения знаменовал окончание полевых работ. Считалось, что именно в эту дату следует дожать последний сноп. Часто односельчане оказывали помощь тем, кто по той или иной причине не успевал это сделать.

Молодежь со дня Успения начинала выбирать себе пару. Считалось, что в этот период сама Дева Мария благословляет пары на счастливую жизнь.

Проводы лета также считаются традиционными для окончания Успенского поста. Вечером ужинали, зажигая свет, так как наступила осень. И именно Успение знаменовало, что пришла пора делать заготовки на зиму.

Приметы на Успение

Успение Пресвятой Богородицы, как и прочие важные праздники, обросло народными приметами и поверьями. Считалось, что человек, который натрет ноги в эту дату, долго не увидит радости. Поэтому тесную или новую обувь надевать не стоит.

Во что еще верили:

обилие паутины сулило белоснежную зиму;

сильный туман — будет большой урожай грибов;

солнечная и теплая погода показывает, что бабье лето будет прохладным;

дождь — непогода продлится до конца сентября;

радуга — осень будет солнечной и теплой.

Прогулки по утренней росе в день Успения также считались большим грехом. Холодные капли, выпавшие на траву в утренний час, воспринимали как слезы земли, что оплакивает Божию Матерь. Топтать их было нельзя.