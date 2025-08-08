Не давайте денег в долг: чем нельзя заниматься в Ермолаев день, а что сделать необходимо

Кажется, в православном календаре на каждый день найдутся праздники или примечательные даты. Вот, например, 8 августа отмечается Ермолаев день. Свое название он получил в честь монаха Ермолая Никомидийского. Многие традиции этого дня связаны не только с религией, но и со сбором урожая. Что конкретно нужно делать в этот день, а чем заниматься категорически нельзя, мы и решили разобраться.
Кто такой Ермолай Никомидийский
Ермолай Никомидийский жил в городке Никомедия (на территории современной Турции), на периферии Римской империи, и проповедовал язычникам христианское учение. Однажды он пригласил домой юношу, которому стал разъяснять ошибочность идолопоклонничества. Гость так проникся христианским учением, что стал каждый день заходить к праведному Ермолаю. Впоследствии он принял крещение — это был святой Пантелеймон.
Однажды ночью Ермолаю Никомидийскому явился Иисус Христос и принес весть о мученической смерти. На следующий день Ермолая, Пантелеймона и немногих других христиан схватили легионеры. Под пытками их заставляли отречься от веры, однако, несмотря на все мучения, они не отказались от нее. Праведный Ермолай принял смерть вместе с товарищами.
Что можно делать в Ермолаев день
Верующим 8 августа рекомендуется сходить в храм, чтобы поучаствовать в богослужении. В Ермолаев день считается благом помолиться дома и прочитать житие святых.
Женщины в этот день отправлялись в лес собирать лекарственные травы. Существовало поверье, что роса и туманы в августе наполняют растения целебными свойствами.
А мужчинам в день Ермолая настоятельно рекомендовали завершить мелкие дела по дому. Крестьяне верили, что тогда год будет удачным.
На Ермолая начинали собирать яблоки. Однако урожай не трогали до Яблочного Спаса — 19 августа. Первое сорванное яблоко крестьяне прятали от посторонних в укромном месте. Считалось, что это поможет сохранить и приумножить достаток в семье.
Также к 8 августа созревала картошка. Люди выкапывали ее и готовили блюда из нового урожая — жарили ее, делали драники, пюре и другие угощения.
Что нельзя делать в Ермолаев день
На Ермолая у наших предков существовал целый свод запретов. Нельзя было в этот день резать домашнюю птицу и животных, а также охотиться. Соответственно, и блюда из птицы тоже не оказывались на столе в этот день. Считалось, что таким образом можно навлечь на себя гнев Ермолая и других мучеников за веру.
Не позволяли домашним кошкам ложиться в кровать, где спит ребенок. Люди считали, что в противном случае у детей будет беспокойный сон.
Мужчинам запрещалось давать в долг деньги и инструменты. Крестьяне верили, что так можно отпугнуть удачу и даже потерять здоровье.
А вот женщинам и незамужним девушкам в Ермолаев день не позволяли выходить в поле и заниматься рукоделием. Для девушек это было чревато вероятностью не найти жениха. А брать в руки иголку 8 августа означало навлечь на себя беды и несчастья.
Приметы в Ермолаев день
8 августа в старину судили о том, какая погода будет осенью и зимой. Если на липе начинала желтеть листва, то осень придет рано. Если с утра кукует кукушка, то осень будет теплой и поздней. А если закатное небо покроется багровыми тонами, то ждали мокрую и дождливую осень.
Если утро на Ермолая выдастся прохладным, то зима наступит рано и будет холодной.
Кроме того, 8 августа по изменениям природы наши предки определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если стрижи и ласточки кружат над водой, ожидается дождь. Об этом же говорили прыгающие по берегам водоемов лягушки и мухи, которые принимались кусать людей и животных.
Когда крестьяне замечали обильную росу на траве утром 8 августа, то ждали дожди с грозами. А если на тот момент на дубах было много желудей, то и урожай в поле в целом будет в этом году богатым.