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Религия Люди выстроились в очередь, чтобы увидеть святыню: в Ярославль привезли мощи святителя Тихона. Видео

Люди выстроились в очередь, чтобы увидеть святыню: в Ярославль привезли мощи святителя Тихона. Видео

В храме уже начали Божественную литургию

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1 комментарий
Мощи святителя Тихона доставили в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМощи святителя Тихона доставили в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мощи святителя Тихона доставили в Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль утром 15 мая привезли мощи святителя Тихона. Православные жители города собрались на Божественной литургии в Успенском соборе. Служба началась в 9 утра.

В течение дня каждый час будут совершаться молебны с акафистом. Вечером 15 мая ковчег доставят в Толгский женский монастырь. 17 мая его перенесут в Данилов.

В храме собралось много людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди делают фото в храме, чтобы запечатлеть святыню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди делают фото в храме, чтобы запечатлеть святыню | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди делают фото в храме, чтобы запечатлеть святыню

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Святителю Тихону молятся об укреплении в вере, противостоянии безбожникам, о смирении, познании воли Божией. Считается, что святитель может помочь в воцарении мира, любви и благочестия.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный деятель. Он стал патриархом в трудное время и смог сберечь Церковь от раскола. Многое он сделал и для нашего региона. Семь лет возглавлял Ярославскую епархию. При нем в Ярославле завершили строительство храма Андрея Критского, а в селе Кукобой возвели храм Спаса Нерукотворного Образа», — рассказывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Некоторые уже успели приложиться к мощам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые уже успели приложиться к мощам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые уже успели приложиться к мощам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мощи перевезут в Данилов | Источник: Ярославская митрополияМощи перевезут в Данилов | Источник: Ярославская митрополия

Мощи перевезут в Данилов

Источник:

Ярославская митрополия

Мощи святителя Тихона в 2025 году возят по городам Белоруссии и России с 6 апреля до 9 октября. Это приурочено к 100-летию со дня его смерти.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) был родом из Псковской области. Он родился 31 января 1865 года, скончался 7 апреля 1925 года. Отцом Тихона был потомственный священник. Тихон с детства вступил на духовный путь. На 26 году жизни он принял монашеский постриг. Был Епископом в разных землях. С 1907 по 1913 год он управлял Ярославской кафедрой.

С 1917 по 1925 год Тихон был одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси. Он поощрял развитие духовного образования, строительство храмов и монастырей.

До самой своей кончины Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Но вера его оставалась непоколебимой.

В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар, после которого при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря Москвы.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мощи Храм Литургия
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Не хочу Тихона, хочу Ленина! 😂😂😂
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