Люди выстроились в очередь, чтобы увидеть святыню: в Ярославль привезли мощи святителя Тихона. Видео

Мощи святителя Тихона доставили в Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославль утром 15 мая привезли мощи святителя Тихона. Православные жители города собрались на Божественной литургии в Успенском соборе. Служба началась в 9 утра.

В течение дня каждый час будут совершаться молебны с акафистом. Вечером 15 мая ковчег доставят в Толгский женский монастырь. 17 мая его перенесут в Данилов.

В храме собралось много людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди делают фото в храме, чтобы запечатлеть святыню Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Святителю Тихону молятся об укреплении в вере, противостоянии безбожникам, о смирении, познании воли Божией. Считается, что святитель может помочь в воцарении мира, любви и благочестия.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный деятель. Он стал патриархом в трудное время и смог сберечь Церковь от раскола. Многое он сделал и для нашего региона. Семь лет возглавлял Ярославскую епархию. При нем в Ярославле завершили строительство храма Андрея Критского, а в селе Кукобой возвели храм Спаса Нерукотворного Образа», — рассказывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Некоторые уже успели приложиться к мощам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мощи перевезут в Данилов Источник: Ярославская митрополия











Мощи святителя Тихона в 2025 году возят по городам Белоруссии и России с 6 апреля до 9 октября. Это приурочено к 100-летию со дня его смерти.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) был родом из Псковской области. Он родился 31 января 1865 года, скончался 7 апреля 1925 года. Отцом Тихона был потомственный священник. Тихон с детства вступил на духовный путь. На 26 году жизни он принял монашеский постриг. Был Епископом в разных землях. С 1907 по 1913 год он управлял Ярославской кафедрой.

С 1917 по 1925 год Тихон был одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси. Он поощрял развитие духовного образования, строительство храмов и монастырей.

До самой своей кончины Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Но вера его оставалась непоколебимой.