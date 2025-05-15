Люди выстроились в очередь, чтобы увидеть святыню: в Ярославль привезли мощи святителя Тихона. Видео

В Ярославль утром 15 мая привезли мощи святителя Тихона. Православные жители города собрались на Божественной литургии в Успенском соборе. Служба началась в 9 утра.
В течение дня каждый час будут совершаться молебны с акафистом. Вечером 15 мая ковчег доставят в Толгский женский монастырь. 17 мая его перенесут в Данилов.
Святителю Тихону молятся об укреплении в вере, противостоянии безбожникам, о смирении, познании воли Божией. Считается, что святитель может помочь в воцарении мира, любви и благочестия.
«Святитель Тихон — выдающийся духовный деятель. Он стал патриархом в трудное время и смог сберечь Церковь от раскола. Многое он сделал и для нашего региона. Семь лет возглавлял Ярославскую епархию. При нем в Ярославле завершили строительство храма Андрея Критского, а в селе Кукобой возвели храм Спаса Нерукотворного Образа», — рассказывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Мощи святителя Тихона в 2025 году возят по городам Белоруссии и России с 6 апреля до 9 октября. Это приурочено к 100-летию со дня его смерти.
Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) был родом из Псковской области. Он родился 31 января 1865 года, скончался 7 апреля 1925 года. Отцом Тихона был потомственный священник. Тихон с детства вступил на духовный путь. На 26 году жизни он принял монашеский постриг. Был Епископом в разных землях. С 1907 по 1913 год он управлял Ярославской кафедрой.
С 1917 по 1925 год Тихон был одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси. Он поощрял развитие духовного образования, строительство храмов и монастырей.
До самой своей кончины Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Но вера его оставалась непоколебимой.
В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар, после которого при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря Москвы.