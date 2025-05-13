В Ярославскую область привезут мощи святителя Тихона. О чем ему молятся

В Ярославль привезут мощи святителя Тихона Источник: Ярославская митрополия











В Ярославскую область привезут мощи святителя Тихона. Ковчег прибудет в Успенский собор Ярославля 15 мая.

В 9 часов в храме пройдет Божественная литургия. После этого каждый час будут совершаться молебны с акафистом. Вечером 15 мая ковчег доставят в Толгский женский монастырь. 17 мая его перенесут в Данилов.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный деятель. Он стал патриархом в трудное время и смог сберечь Церковь от раскола. Многое он сделал и для нашего региона. Семь лет возглавлял Ярославскую епархию. При нем в Ярославле завершили строительство храма Андрея Критского, а в селе Кукобой возвели храм Спаса Нерукотворного Образа», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Мощи святителя Тихона возят по городам Болоруссии и России с 6 апреля до 9 октября. Это приурочено к 100-летию со дня его смерти.

Обычно святителю Тихону молятся об укреплении в вере, противостоянии безбожникам, о смирении, познании воли Божией. Также считается, что святитель может помочь в воцарении мира, любви и благочестия.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) был родом из Псковской области. Родился 31 января 1865 года, скончался 7 апреля 1925 года. Отцом Тихона был потомственный священник. Тихон также с детства вступил на духовный путь. На 26 году жизни он принял монашеский постриг. Был Епископом в разных землях. С 1907 по 1913 год он управлял Ярославской кафедрой.

С 1917 по 1925 год Тихон был одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси Он поощрял развитие духовного образования, строительство храмов и монастырей.

До самой своей кончины Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Но вера его оставалась непоколебимой.