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Религия В Ярославскую область привезут мощи святителя Тихона. О чем ему молятся

В Ярославскую область привезут мощи святителя Тихона. О чем ему молятся

Когда и где можно увидеть святыню

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2 комментария
В Ярославль привезут мощи святителя Тихона | Источник: Ярославская митрополияВ Ярославль привезут мощи святителя Тихона | Источник: Ярославская митрополия

В Ярославль привезут мощи святителя Тихона

Источник:

Ярославская митрополия

В Ярославскую область привезут мощи святителя Тихона. Ковчег прибудет в Успенский собор Ярославля 15 мая.

В 9 часов в храме пройдет Божественная литургия. После этого каждый час будут совершаться молебны с акафистом. Вечером 15 мая ковчег доставят в Толгский женский монастырь. 17 мая его перенесут в Данилов.

«Святитель Тихон — выдающийся духовный деятель. Он стал патриархом в трудное время и смог сберечь Церковь от раскола. Многое он сделал и для нашего региона. Семь лет возглавлял Ярославскую епархию. При нем в Ярославле завершили строительство храма Андрея Критского, а в селе Кукобой возвели храм Спаса Нерукотворного Образа», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Мощи святителя Тихона возят по городам Болоруссии и России с 6 апреля до 9 октября. Это приурочено к 100-летию со дня его смерти.

Обычно святителю Тихону молятся об укреплении в вере, противостоянии безбожникам, о смирении, познании воли Божией. Также считается, что святитель может помочь в воцарении мира, любви и благочестия.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) был родом из Псковской области. Родился 31 января 1865 года, скончался 7 апреля 1925 года. Отцом Тихона был потомственный священник. Тихон также с детства вступил на духовный путь. На 26 году жизни он принял монашеский постриг. Был Епископом в разных землях. С 1907 по 1913 год он управлял Ярославской кафедрой.

С 1917 по 1925 год Тихон был одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси Он поощрял развитие духовного образования, строительство храмов и монастырей.

До самой своей кончины Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Но вера его оставалась непоколебимой.

В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар, после которого при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря Москвы.

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Комментарии
2
Гость
15 минут
это нормально??? этому учил Иисус? захоронили бы останки. молится на кусочек трупа....
Гость
9 минут
Кто такой,из какой губернии,что натворил?
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