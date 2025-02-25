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Религия мнение Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике

Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике

Почему православные традиции совмещают с языческими

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4 комментария
Спросили у священника, не грех ли православному человеку праздновать Масленицу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU Спросили у священника, не грех ли православному человеку праздновать Масленицу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Спросили у священника, не грех ли православному человеку праздновать Масленицу

Источник:

С понедельника, 24 февраля, в России идет Масленая неделя. Часто участие в гуляньях и традиционном сжигании чучела принимают и православные люди. Иерей Кирилл Кочнев, настоятель архангельского Успенского храма, рассказал нашим коллегам из 29.RU, считается ли празднование Масленицы грехом.

Иерей, настоятель Успенского храма в Архангельске | Источник: Кирилл КочневИерей, настоятель Успенского храма в Архангельске | Источник: Кирилл Кочнев

Иерей, настоятель Успенского храма в Архангельске

Источник:

В принципе, такого праздника, как Масленица, в православном календаре нет. Для православного человека неделя, которую люди именуют Масленой, называется Сырной седмицей и является последней неделей перед подготовкой к Великому посту. В седьмой, завершающий день этой недели, у нас совершаются богослужения, и после этого люди могут поучаствовать в народных гуляньях.

В этом нет ничего плохого, если под Масленицей мы имеем в виду народные проводы русской зимы.

Ключевая проблема Масленицы — это ритуал сжигания чучела. Это основной нехороший момент гуляний. Как считается, сжигание чучела символизирует древний ритуал проводов зимы, в котором используется сакральный элемент — чучело. Говорят, что наши далекие предки считали, что, сжигая это чучело, они прогоняют зиму и встречают весну. Хотя фактических исторических подтверждений этому нет.

Будем честны, в сакральное значение сжигания чучела уже никто не верит, и это теперь просто элемент народной культуры. Тем более что каждый год «проводы» происходят в разное время. Но несмотря на это, для христианина важным является само неучастие в ритуале, даже если он кажется просто шутливым.

У православного христианина нет понятия «проводы зимы». Никаких сжиганий чучел. Он верит в Господа, который сотворил небо и землю и положил определенные времена и сроки в природе, их изменения.

Если же мы воспринимаем сжигание чучела как сакральное действие, магию, то, как и любой ритуал, не связанный по сути с христианством и носящий мистический характер, является греховным, и участие в нем считается недопустимым. Это поклонение ложным идолам и ложным богам.

Но просто находиться на празднике, в рамках которого сожгут какое-то чучело, — грехом не является. Грехом является именно личное соучастие в этом действии, согласие с ним.

<p>Кирилл Кочнев</p><p>Кирилл Кочнев</p>

Если вы идете по набережной, где сжигают чучело, остановились, посмотрели, как оно красиво горит, — это не грех.

Мы же знакомимся с языческой религией на уроках истории, и пока мы в нее не верим — это не грех. Мы же должны изучать другие культуры и веры.

В тех же Малых Корелах, там всё смешано, и православие, и народное восприятие, в том числе и двоеверие, где, с одной стороны, верят в Бога, но одновременно и в неких духов, например в домовых, тоже верят. Там даже идол языческий стоит недалеко от музейного комплекса, но пока мы воспринимаем его как столб с нанесенным орнаментом, то он не может нас оскорбить или навредить душе.

Вообще есть мнение среди некоторых исследователей, что сжигание чучела на самом деле родилось как традиция именно в православной культуре и связано с христианством. Но нам об этом почти ничего не известно.

Для православного человека воскресный день, который называют Масленицей, — это Прощеное воскресенье. Перед входом в Великий пост мы традиционно просим друг у друга прощения. Поэтому здесь одно другому не противоречит.

<p>Кирилл Кочнев</p><p>Кирилл Кочнев</p>

Можно и на службу в церковь сходить, прославить Господа, и гулянья днем посетить, а к вечеру прийти в храм с семьей или с друзьями, попросить друг у друга прощения.

Важно, чтобы приоритеты были правильно расставлены. И люди помнили, как говорили в народе: «Не всё коту Масленица, будет и Великий пост».

А вы будете отмечать Масленицу?

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Православие Грех Масленица Вера Мнение Сжигание чучела
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Комментарии
4
poschehon
48 минут
Если нет информации (как утверждают священник), что сжигание чучела не является древним православным ритуалом, это не говорит о том, что это не так. И прекращайте любое событие подводить под каноны православной церкви! Не забывайте, что православие не является единственной государственной религией, церковь отделена от государства ещё при Петре I.
Гость
11 часов
Сотворение Кумира-Идола это не грех?
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