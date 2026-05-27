Звезда «Битвы экстрасенсов» Шепс женится: что известно о его невесте

Олег Шепс и Полина Еременко начали появляться вместе летом 2025 года

Экстрасенс Олег Шепс и фотограф Полина Еременко официально подтвердили информацию о предстоящей женитьбе, сообщают наши коллеги из 72.RU. В социальных сетях обоих звезд появились романтические кадры с предложением руки и сердца.

«Да. Я тебя люблю!» — написала Полина на своей странице и опубликовала несколько снимков из совместной фотосессии с Олегом.

Кто покорил сердце экстрасенса

Невеста звезды «Битвы экстрасенсов» на ТНТ родом из Тюмени. Страна узнала о красотке в прошлом году, когда Полина выложила в соцсетях фотографию с самарским медиумом Шепсом. Молодой человек долгое время был «крашем» всего проекта, и поклонницы пытались завоевать его сердце.

Полина Еременко родилась 29 мая 2001 года. По данным Super, ее мать Анастасия работала на машиностроительном заводе, а отец Сергей был сотрудником вагонного депо, после чего открыл бизнес в сфере торговли лесом и ремонта техники.

В семье были свои традиции. Например, 1 января все вместе обязательно варили уху, а накануне — лепили пельмени. Причем некоторые делали «с сюрпризом»: отец Полины прятал в фарш горошину черного перца. Словом, обычная, простая семья из 2000-х.

Из детства у Полины осталась маленькая мечта, которую она исполнила только после встречи с Олегом Шепсом. В доме Еременко никогда не ставили большую живую елку. И лишь недавно красавица наконец закрыла этот гештальт.

Окончив школу, Полина поступила в институт культуры на эстрадно-джазовый вокал. Во время учебы она подрабатывала преподавателем и, как вспоминают педагоги, легко совмещала работу с занятиями. Диплом студентка защитила блестяще, сдав государственный экзамен на пятерку. А в 2022 году она даже записала собственный сингл.

Несколько лет назад Полина переехала в Москву. Примерно в это же время ее главным увлечением стала фотография, которой она занимается уже профессионально.

«Занимаюсь фотографией более 6 лет. Для меня это не работа, а страсть. Снимаю практически во всех жанрах. Вдохновляюсь красотой людей, считаю каждого уникальным и красивым по-своему, поэтому стараюсь делать всё, чтобы передать его красоту через фото», — пишет она на своем сайте.

Влюбленные не раскрывают историю своего знакомства, но в Сети предполагают, что молодые люди встретились на съемочной площадке. Впрочем, сами они эту версию не комментировали. Сейчас Олег и Полина живут в Москве. Из интересного: в их квартире установлен самый настоящий фонтан, «писающий мальчик» весом в 140 килограммов.