Признались, что оговорили девушку: как в Сибирь сослали государеву невесту

Рассказываем о простой девушке из Коломны, которая неожиданно стала тоболячкой

Морозным вечером в дом воеводы Тобольска Ивана Куракина постучались. Стук был непрерывным и настойчивым. Хозяин, конечно же, был недоволен таким вторжением в свою личную жизнь. В то же время он понимал, что, если его разбудили среди ночи, значит, случилось что-то важное.

За дверьми стоял усатый казак. Он вручил воеводе грамоту с царской печатью Михаила Романова. Значит, точно что-то важное — в только-только присоединенную Сибирь указания царя приходили не так часто, да еще в такую глушь. Куракин открыл его и буквально обомлел. В послании было написано, что в Тобольск прибудет дворянская дочь Мария Хлопова.

Нет, именитых ссыльных было в Тобольске много. Куракин удивился тому, что к ним отправили невесту самого царя — от своих московских знакомых воевода слышал, что в Москве Романов готовился к свадьбе именно с Хлоповой. В чём же провинилась эта хрупкая девушка, что ее отправили к лютым холодам? Ответа на этот вопрос тоболяк не знал. Впрочем, не могли на него ответить и некоторые люди в столице. Ниже 72.RU расскажет о, пожалуй, самой именитой ссыльной, бывавшей в Тобольской губернии.

Откуда ты, прекрасная Мария?

О детстве Марии не известно практически ничего. Нет даже достоверных данных о дате ее рождения. Сохранились лишь данные, что она была дочерью дворянина Ивана Хлопова из Коломны.

Хотя есть одна интересная версия о детстве Марии. Для того чтобы разобраться, надо немного погрузиться в историю. На московском престоле восседал Борис Годунов. Не нравились ему представители рода Романовых из-за близкого положения к Рюриковичам. Поэтому решил он всех истребить в ссылках, что сделать почти получилось.

Лишь под конец своего правления он смилостивился да разрешил Марфе (она сыграет еще большую роль в жизни героини, но об этом ниже. — Прим. ред.) присоединиться к своим детям — Татьяне и будущему царю Михаилу. Надзорными за семьей стали дворяне Хлоповы. Дети и тех и тех играли вместе, так что, возможно, так и познакомился царь со своей будущей избранницей.

Марфа, мать царя Михаила. Она сыграет огромную роль в судьбе невесты государя Источник: Wikipedia.org

Однако эта версия не подтверждена, так что расскажем о тех фактах, что ведают нам историки.

Шесть недель царской жизни. Отправка в Тобольск

В 1616 году уже правившему Россией царю Михаилу Федоровичу было необходимо жениться. Ему 20 лет, можно сказать, что мужчина в самом расцвете сил. Устроили смотрины — масштабное мероприятие, на которое съехались больше 60 красавиц со всей страны. Зря каждая надеялась очаровать молодого человека, ведь избранница была уже почти определена Марфой, матерью царя. Хотела она увидеть в покоях Михаила одну из девиц рода Салтыковых.

Только Михаил был против. Ему приглянулась Мария Хлопова. Девушка была действительно хороша: яркий румянец, большие глаза, полуулыбка. Говорили о ее застенчивости и богобоязненности.

Вот и выбрал ее будущий царь себе в жёны. Естественно, что его матери не понравилась избранница, да и Салтыковым, которые должны были стать родственниками с царем, тоже. Они искали постоянные поводы, чтобы разлучить девушку и царя и отодвинуть ту подальше от царского двора. Сделать им это удалось.

Марию поселили наверху дворца, где жил царь. Относились к ней с благосклонностью и, конечно же, считали ее царской избранницей. Даже принимали ее при богослужениях, но уже под новым именем Анастасия — в честь первой жены Ивана Грозного.

Такой Марию Хлопову увидел Николай Неврев Источник: Wikipedia.org

Подготовка к царской свадьбе — процесс достаточно долгий. Надо всех именитых людей оповестить о дате, чтобы те успели подготовить подарки. Так что жила спокойно Мария на верхах дворца.

В один из солнечных дней поехали будущие супруги в село Покровское на прогулку. По возвращении в Москву Марии стало плохо с желудком. Казалось бы, мелочь, но Салтыковым, которые просто ненавидели девушку, был нужен только повод, чтобы выпроводить ее из дворца.

Немного отвлечемся. Самым важным для невесты царя была возможность к чадорождению, а если проще — способность подарить государю наследников для продолжения рода.

Возвращаемся к Марии. Оказалось, что она просто переела сладкого. Вот и стало ей худо. Но лекари Валентин Бильс и Балсырь диагноз не поставили. Хворь подтвердили, но что именно — сказать не смогли. Чуть позже же вынесли вердикт, возможно согласованный с Салтыковыми: невеста рожать не может.

Царя Михаила Федоровича увековечил живописец Иоганн Ведекинд Источник: Wikipedia.org

Созвали Земский собор. На нем Гаврило Хлопов уверял, что невеста идет на поправку, и вновь твердил, что девушка просто переела сладкого, которое так любит: в детстве в небогатой семье дворянина такого угощения не было. Салтыковы же упрямо гнули свою линию о том, что Мария к деторождению не способна. Решение было принято не в пользу Хлоповых.

Из дворца Марию Хлопову выпроводили — она прожила там всего шесть недель. А чуть позже и вовсе сослали в далекий Тобольск вместе с бабкой, теткой да двумя дядьками из рода Желябужских. В сибирский город отправили молодого казака, который и принес воеводе эту новость.

Где-то во дворце Марфа тихо радовалась такому результату. Теперь Михаила можно было выдать за нужную девушку. Но упертый царь так и не пожелал жениться и постоянно получал сведения о здоровье Марии, даже из далекой Сибири.

Обман вскрылся

Тяжко ли жилось молодой девушке, разлученной с родителями, в суровом сибирском городе? Историки ответа на этот вопрос не знают. Лишь говорят о том, что поселили ссыльных недалеко от девичьего монастыря. В теплую погоду Мария прогуливалась в окружении своих дядек, а вечерами вышивала, сидя у окна.

Тоболяки же восприняли приезд царской невесты достаточно тепло. Сначала, конечно, хотели поглазеть на избранницу Михаила и приходили к ее дому, собираясь чуть ли не толпами. Поражались, конечно, ее красоте. Чуть позже к необычной селянке они привыкли. Но низкий поклон при встрече отвешивали. Говорили даже, что один человек попытался посвататься к Марии, да только пропал он без вести.

В Тобольске несостоявшаяся жена царя провела три года. Больше об условиях ее жизни ничего не говорили. О тяжести бремени в Сибири говорит тот факт, что девушку отправили жить в Верхотурье и это воспринималось как помилование. Получала Мария по 10 денег в день, жила там в специально построенном для нее дворе.

30 декабря 1620 года Марию и ее родню отправили жить в Нижний Новгород. Царь не забывал о здоровье своей невесты и готовился к тому, чтобы снова вернуться к расследованию дела об ее отправке в Тобольск.

Последовали допросы Салтыковых. Те признались, что оговорили девушку. Оказалось, что лекари обещали поставить девушку на ноги за пару дней. В Нижний отправили целую комиссию с боярином Шереметьевым. Подтвердилось: невеста царская полностью здорова. Казалось бы, что можно снова жениться на любви всей своей жизни, но мать Михаила вновь воспротивилась этому решению сына и пригрозила, что уедет из России.

Царь перечить не стал. Женился он только в 28 лет.