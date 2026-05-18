«Наша безусловная любовь»: Оксана Акиньшина родила сына от Данилы Козловского

В мае 2026 года у Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной родился сын

В мае 2026 года у Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной родился сын

Источник:

danilakozlovsky, akinshok2013 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. У пары родился сын Лео. Звезды скрывали беременность и скорое пополнение в семье, но вот тайна стала явью. Пара вместе уже около пяти лет — по неподтвержденным данным, они успели тайно пожениться.

Подозревали в беременности

Подробности личной жизни 41-летний Данила Козловский и 39-летняя Оксана Акиньшина всегда раскрывали неохотно. В соцсетях актеров минимум совместных фото, романтичных признаний, поэтому предпосылок для слухов о пополнении у фанатов из-за соцсетей особо не возникало.

Однако в апреле 2026 года в СМИ появились догадки о беременности актрисы. Поводом стало видео, где у Оксаны заметили округлившийся живот.

Тогда актеры оставили без внимания расспросы поклонников и журналистов, но вот случилось громкое подтверждение: 6 мая у звезд родился сын Лео.

«Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим и изучаем», — пошутили актеры в соцсетях.

Новость о рождении мальчика дополнили черно-белой фотосессией. На кадрах актеры позировали в домашней атмосфере. Никаких модных луков, только нежные объятия и пижамы. Правда обручальных колец на фото разглядеть не удалось. В браке звезды или нет — всё еще загадка.

Как выглядит малыш, мама и папа не показали. Фанатам пришлось довольствоваться лишь фото младенческих ножек Лео. Однако известно, что ребенок родился в московской частной клинике. Козловский и Акиньшина рассказали, что очень благодарны команде врачей, принимающей роды у Оксаны. Актеры назвали их «художниками своего великого дела».

Общее «чудо»

Данила Козловский тепло поблагодарил возлюбленную за рождение сына. Актер также признался, что они с Оксаной долго ждали его рождения.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — писал актер.

Лео — второй ребенок Козловского. Весной 2020 года у него в Нью-Йорке родилась дочь Ода Валентина от модели и актрисы Ольги Зуевой.

У Оксаны Акиньшиной тоже есть дети от двух предыдущих браков. В первом браке у нее с бизнесменом Дмитрием Литвиновым родился сын Филипп, а от брака с кинопродюсером Арчилом Геловани — сын Константин и дочь Эмми. Для актрисы Лео — четвертый ребенок.

