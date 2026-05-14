«Женщины лучше это скрывают»: из-за чего вам рано или поздно изменят

Измена часто становится симптомом накопленных проблем в отношениях. Какие еще есть причины — в материале Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Тема измены — одна из самых болезненных и одновременно самых мифологизированных в отношениях. Кажется, что про нее уже всё сказано: «если любит — не изменит», «изменяют только в плохих браках», «после этого уже ничего не восстановить». Но реальность, как обычно, сложнее и не укладывается в удобные формулы.

Системный семейный психотерапевт, сексолог, супружеский коуч Эльвира Соколова объясняет, почему привычные представления об изменах не просто упрощают картину — они мешают понять, что на самом деле происходит между партнерами.

Считается, что мужчины изменяют чаще женщин. На самом деле и мужчины, и женщины изменяют примерно одинаково, просто женщины чаще лучше это скрывают, потому что женская измена сильнее осуждается. Эльвира Соколова системный семейный психотерапевт, сексолог, супружеский коуч

Миф о «плохих отношениях»

Один из самых устойчивых стереотипов — измена случается там, где всё плохо. Но практика показывает обратное: внешне благополучные пары тоже проходят через этот кризис.

Проблема в том, что «хорошо» не равно «всё удовлетворяет». Можно жить в стабильности, уважении и даже близости, но при этом один из партнеров будет переживать внутренний кризис, дефицит новизны или ощущение утраты себя.

— Я думаю, что позиция «в хороших отношениях не изменяют» — это скорее психологическая защита, чем факт. Качество отношений снижает риски, но не дает гарантии, — считает сексолог.

Такой взгляд рушит привычную логику: «Если со мной так поступили — значит, я был(а) недостаточно хорош(а)». И одновременно заставляет признать: отношения — это не страховка от сложных внутренних процессов человека.

Измена не всегда про секс

Еще один популярный миф: измена обязательно связана с физической близостью. На деле все гораздо шире: эмоциональная вовлеченность в другого человека может переживаться не менее болезненно. Когда значимая часть чувств, поддержки и откровенности уходит из пары вовне, это подрывает доверие — даже если интима не было.

— В системной логике важно не то, как правильно, а что между партнерами считается допустимым. Если чувства и близость уходят из пары и скрываются — это может переживаться как измена, — говорит Эльвира Соколова.

Эмоциональная близость на стороне может восприниматься как измена не меньше, чем физическая Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Именно с эмоциональной дистанции часто начинается разрыв, который позже может привести и к физической измене.

«Типичного изменщика» не существует

Попытка найти опасный тип партнера — еще одна форма самоуспокоения. Кажется, что, если выбрать надежного партнера, риск исчезнет. Но измены происходят в самых разных парах — вне зависимости от возраста, ценностей или уровня осознанности.

— В реальности измены происходят в самых разных парах и с очень разными людьми — по возрасту, ценностям, уровню жизни и осознанности. Я бы говорила не о типе личности, а о сочетании факторов: личные кризисы, трудности с близостью, избегание конфликтов, потребность в подтверждении своей ценности, невыстроенные границы в паре. Поэтому важнее задаваться вопросом не «кто изменяет», а «в каких условиях риск выше», — считает супружеский коуч.

Почему люди изменяют

У измены почти никогда нет одной причины. Это всегда пересечение двух линий: того, что происходит внутри отношений, и того, что происходит внутри человека. С одной стороны — дефициты в паре: нехватка близости, признания, интереса. С другой — личные процессы: кризисы идентичности, страх старения, желание почувствовать свою значимость. Отсутствие разговора — ключевой фактор. Пока партнеры не говорят о сложном, напряжение накапливается и ищет выход.

— Измена возникает там, где встречаются уязвимости обоих и отсутствует диалог о них, — добавляет психотерапевт.

Любовь и верность не одно и то же: чувство не всегда определяет поведение Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Стоит ли признаваться в измене

Вопрос, который часто звучит после измены: «Стоит ли признаваться?» Универсального ответа нет — всё зависит от мотива и состояния пары. Иногда признание становится шагом к восстановлению доверия. Но бывает и так, что это лишь способ облегчить собственную вину, переложив боль на другого.

— Признание может быть шагом к восстановлению доверия, если человек готов брать ответственность, выдерживать чувства партнера и работать над отношениями. Но иногда желание сказать правду — это способ снять с себя вину и переложить груз боли на другого. Это не про заботу о паре. Важно учитывать хрупкость партнера, риски для него и то, есть ли у отношений ресурс пережить правду. Важно учитывать цель признания и ресурс отношений: есть ли у пары возможность пережить правду и стать устойчивее, — считает Эльвира Соколова.

Ошибки, которые разрушают еще сильнее

Когда измена вскрывается, партнеры часто действуют из острой боли — и именно это приводит к решениям, о которых потом жалеют. Кто-то спешит разорвать отношения, не разобравшись. Кто-то, наоборот, делает вид, что ничего не произошло. Часто в конфликт втягиваются друзья и родственники, что только усиливает напряжение.

Единственным третьим лицом, которого стоит привлекать, является семейный психолог. Еще одна ошибка — фиксация только на факте измены без разговора о состоянии отношений и причинах. А также — попытка «замести все под ковер», не проживая чувства, которые переполняют обоих. Эльвира Соколова системный семейный психотерапевт, сексолог, супружеский коуч

Без попытки понять причины кризис просто повторится — в этой или следующей связи.

Можно ли восстановить доверие

Хорошая новость — да, можно. Плохая — это долгий и непростой процесс, без гарантий. Восстановление требует не просто прощения, а глубокой перестройки отношений: большей честности, прозрачности и способности выдерживать сложные эмоции.

— Как было раньше уже не будет. Доверие не возвращается — оно постепенно создается заново, — предупреждает семейный психотерапевт.

Ключевое здесь — готовность того, кто изменил, брать ответственность без давления и оправданий, а второго партнера — проживать боль, не разрушая контакт окончательно.

Как снизить риск измены

В помощь парам, которые хотят сохранить отношения, не контроль, не проверки и не «идеальное поведение», а регулярный живой контакт. Те, кто умеет говорить о своих чувствах, замечают друг друга в повседневности и озвучивают потребности до того, как они превращаются в обиды, гораздо устойчивее к кризисам. Это простые вещи.

Маленькие ежедневные проявления внимания укрепляют эмоциональную и телесную близость Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— Внедрите разговоры о состоянии отношений — не про быт, а про то, как вам друг с другом. Добавьте маленькие акты внимания: сообщения, прикосновения, благодарность. Близость строится на регулярных мелочах. Учитесь озвучивать потребности до того, как они превращаются в обиду. И учитесь выдерживать различия — кризисы часто начинаются там, где партнеры борются за правоту, а не пытаются понять друг друга, — советует специалист.

И возможно, главный вывод — измена не возникает из ниоткуда. Она появляется там, где давно не было честного разговора, где чувства остались без внимания, а различия — без попытки понять. И если в паре есть готовность говорить об этом раньше, чем станет слишком больно, многие кризисы можно не переживать, а предотвращать.