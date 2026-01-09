«Его жизнь не должна быть похожа на драматический сериал»: как правильно выбрать своего мужчину — объясняет психолог

Лучше сразу присмотреться к потенциальному партнеру, чтобы не попасть в деструктивные отношения Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

При выборе партнера, особенно на ранних этапах знакомства, женщины часто идеализируют мужчину и не замечают «красных флагов» в их поведении. Клинический психолог центра психотерапии «Модус» Юлия Деревяга объяснила NGS.RU, на что обращать внимание, чтобы не попасть в токсичные отношения и выбрать того, с кем удастся создать крепкий союз. Подробности в этом материале.

Как правильно выбрать мужчину

«Выбор партнера — это не поиск идеала, а процесс распознавания совместимости и осознанного принятия как сильных сторон, так и допустимых недостатков другого человека. Ключ не в том, чтобы найти „того самого“, а в том, чтобы увидеть, можете ли вы вместе построить „ту самую“ здоровую и счастливую пару. Фокус должен сместиться с проверки списка качеств мужчины на анализ характера взаимодействия между вами», — объяснила специалист.

Юлия Деревяга — клинический психолог, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ).

Во-первых, при знакомстве нужно обращать внимание не только на личные характеристики мужчины, но и на динамику общения. Прислушайтесь: можете ли вы в его присутствии быть естественной — не идеальной, а настоящей, со своими увлечениями, мнениями и даже слабостями. Он принимает вас или пытается изменить и обесценить?

«Также важен баланс „брать-давать“: начинаются ли отношения с позиции взаимного интереса и усилий? Или вы сразу оказываетесь в роли инициатора, организатора, утешителя, а он — пассивный потребитель внимания? Здоровые отношения начинаются с взаимности», — подчеркивает Юлия Деревяга.

В паре важны не только схожие интересы, но и общие ценности. Совпадение хобби — это хорошо, но гораздо важнее совпадение в базовых вещах: отношение к семье, деньгам, карьере, здоровью, жизненные цели. О чем он будет мечтать через 5–10 лет? Как представляет идеальный день? Его ответы должны резонировать с глубинными установками женщины.

«Стоит внимательно отнестись к тому, как партнер реагирует на ваши успехи и неудачи, — говорит психолог. — Поддерживает ли он, когда у вас что-то получается или его это раздражает? А как ведет себя, когда вам плохо? Проявляет ли эмпатию или отстраняется, обвиняет?»

Тем, кто хочет найти себе постоянного партнера, нужно помнить, что надежность — это не богатство или статус, а предсказуемость и ответственность в эмоциональном и практическом плане.

Если вовремя не оценить партнера, то в будущем в паре может возникнуть напряжение Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

На то, надежен ли мужчина, указывают несколько признаков. Во-первых, слова должны равняться действиям. Такой партнер выполняет обещания, пусть даже мелкие: звонки, помощь с переездом.

«Его жизненные истории не вызывают ощущения драматического сериала, где он всегда жертва или герой. Он умеет справляться с разочарованием, злостью, стрессом конструктивно, а не через срывы на окружающих, агрессию или уход в себя. Это видно в бытовых моментах: пробки, отмена планов, мелкие неурядицы», — перечислила психолог.

Некоторые тревожные признаки можно заметить, если посмотреть на взаимоотношения в родительской семье. Не обязательно должна присутствовать полная автономия. Но важно, чтобы у мужчины были выстроены взрослые, уважительные границы с родителями: он не находится в позиции вечной жертвы или должника, но и не отвергает их полностью без серьезных причин.

Надежный мужчина уважает чужие границы, у него есть свои принципы, интересы, круг общения. При этом он должен уважать и границы женщины, например, не давить, если слышит «нет», не проверять сообщения, не требовать отчетов о проведенном времени.

Тревожные сигналы

Стоит обращать внимание на «красные флаги» в общении — это маркеры глубоких личностных проблем, которые не решатся любовью или заботой.

Среди таких Юлия Деревяга называет патологическую ревность и контроль под маской заботы: постоянные вопросы «Где ты?», «Кто это написал?», «Ты бы не надевала это платье». Это не проявление любви, а признак глубокой неуверенности и желания владеть, а не быть рядом.

«Неуважение к вам или другим людям: хамство в адрес официанта, презрительные высказывания о бывших партнерах (особенно если он описывает их всех как „неадекватных истеричек“), уничижительные шутки в ваш адрес», — добавила еще один признак специалист.

Также должно насторожить нежелание брать на себя ответственность. Обычно в таких случаях мужчина винит в своих проблемах начальство, бывших возлюбленных или просто невезение. Во время ссор — обвиняет партнершу.

Еще один «красный флаг» — цикличность, при которой скандалы, срывы, агрессия (словесная или физическая) сменяются бурными извинениями, подарками и клятвами. Этот цикл со временем только учащается и усиливается.

«Должно насторожить игнорирование ваших чувств и потребностей. Фразы: „Разбирайся со своими чувствами сама“, „Ты всё выдумываешь“, „Ты вечно чем-то недовольна“ — это газлайтинг, цель которого заставить вас усомниться в адекватности своего восприятия», — обращает внимание психолог.

Другой тревожный сигнал — отсутствие работы над отношениями и собой. В такой ситуации мужчина категорически отказывается обсуждать проблемы, считает поход к психологу пустой тратой времени, а любые просьбы женщины об изменениях воспринимает как покушение на свою свободу.

«Самый главный инструмент при выборе партнера — это доверие к своим ощущениям, — говорит Юлия Деревяга, — если вы постоянно чувствуете тревогу, напряжение, необходимость ходить на цыпочках или доказывать свою ценность — это сигнал не о вашей сложности, а о токсичности отношений. Здоровые отношения приносят в первую очередь чувство покоя, безопасности и взаимного роста».

Поэтому не стоит игнорировать свой внутренний голос, даже если на первый взгляд кажется, что в партнере идеально всё. Часто интуиция оказывается права.