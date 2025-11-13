«Не хочу быть красивым аксессуаром при мужчине»: личная жизнь Анны Лутцевой — актрисы сериала «Васька»

Как бы Анна Лутцева ни стреляла глазками, не все мужчины поддались на ее чары Источник: кадр из сериала «Васька» (16+), реж. Генрих Кен, НТВ, 2005 год.

Актриса Анна Лутцева на экранах чаще всего появляется в образе закаленной стервы или роковой любовницы, которая готова идти по головам и уводить чужих мужей. Из-за типажа внешности, за который ее и полюбили режиссеры, складывается впечатление, что она и в жизни неприступна и выкована из стали. Однако это тот случай, когда внешность обманчива.

«Как таковой школьной жизни у меня не было»

Анна родилась в полной любящей семье. Родители баловали ее, поддерживали все начинания и радовались каждому успеху — о чем еще можно мечтать. Анна жила и училась в Ленинграде, каждое лето ездила на каникулы за границу, углубленно занималась испанским языком и не знала бед. Единственное, что занимало ее мысли, — она хотела поскорее вырасти и выйти замуж за испанца.

— Росла я очень наивной и доверчивой девочкой, — вспоминает Анна. — И мечтала стать танцовщицей, выучить испанский и уехать в Испанию, а там выйти замуж за испанца и танцевать фламенко. Такая вот детская мечта.

Если с испанцем стоило пока повременить, то мечта о танцах быстро переросла в цель. Родители записали ее в студию, правда, не на фламенко, а на бальные. Постоянные изнурительные тренировки, строгая дисциплина, мало свободного времени могли кого угодно отпугнуть, но Анну это всё совсем не смущало. Каждые соревнования для нее были отдельным праздником — красивая одежда, макияж и новый кубок или медаль, которой она сможет похвастаться.

— Как таковой школьной жизни у меня не было — я вся была в спорте. Так что когда в школе были конкурсы красоты и дискотеки, мне было не до них. Меня интересовали тренировки, победы. Тем более что на конкурс мы ярко красились, у нас были красивые платья. Там я и чувствовала себя женственной, а в школе ходила Золушкой, — признавалась Анна.

Источник: Анна Лутцева / Vk.com

Лутцева росла, стеллажи в доме всё больше пухли от наград. Только больше не ради них она скорее бежала после школы на репетиции. Все мечты о далеких испанцах вытеснила вполне реальная любовь к ее партнеру по танцам. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что ему нравится другая.

— Увидев, что я расстроена, мама спросила: «Ты чего такая грустная?» «Есть девочки, которые нравятся мальчикам», — объяснила я. «Ты хочешь нравиться мальчикам?» — «Да!» — «Ты будешь им нравиться!» Мне сделали легкую химию, выщипали бровки, подкрасили губки. И на меня действительно стали обращать внимание, — вспоминает Лутцева.

Анна полностью ушла в тренировки и учебу, стала чемпионкой России по бальным танцам и продолжала множить награды. У нее и мысли не было связать свою жизнь с чем-то другим, а не со спортом, но один опыт заставил ее пересмотреть взгляды.

«Начинала я с массовки за 150 рублей»

После школы Анна поступила в Национальный государственный университет физической культуры и спорта. Взрослая жизнь, новое окружение дали свои плоды, и Лутцева впервые решила посвятить время не только спорту. Она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Санкт-Петербург».

Анна, привыкшая к здоровой конкуренции на соревнованиях, впервые увидела, что для победы не всегда достаточно лишь быть самым лучшим, а иногда решающую роль играют деньги.

Этот опыт дал Анне толчок к тому, что недостаточно только учиться, нужно самой зарабатывать и ни от кого не зависеть. В свободное время она начала ходить по кастингам в сериалы.

На многое Лутцевой надеяться не приходилось, ведь у нее не было ни опыта, ни профильного образования.

— Начинала я с массовки за 150 рублей. С девчонками из модельного агентства сидела на площадке по 12 часов. Я шла к успеху мелкими шажочками, — признавалась Анна.

Работа в непростых условиях за копейки совсем ее не испугали. На втором курсе она перевелась в театральную академию и успешно ее окончила в 2008 году.

Как и многие актеры в начале 2000-х, Анна начинала с эпизодических ролей в популярных криминальных сериалах, таких как «Бандитский Петербург» (18+) и «Улицы разбитых фонарей» (16+). Однако даже в небольших ролях она успевала зацепить режиссеров своим выразительным взглядом.

Источник: кадр из сериала «Бандитский Петербург» (16+), реж. Станислав Мареев, студия «ДомФильм», 2005 год

Вскоре ее начали приглашать на главные и второстепенные роли, но с одним условием: ее типаж чаще подходил для обольстительных и коварных персонажей. Анна приняла это как вызов. По ее словам, она готова полностью изменить свою внешность и даже сняться обнаженной, если проект того действительно заслуживает.

— Ради интересной роли могу поменять цвет волос, набрать лишние килограммы, заняться каким-либо видом спорта, чтобы в кадре выглядеть более правдоподобно. Делать подобные вещи, как мне кажется, обязывает моя профессия. Но в любом случае без фанатизма! — разоткровенничалась Анна.

«Совмещать работу и личную жизнь трудно»

Вопрос «Такая красивая и одна?» уже долгие годы преследует Анну. По словам актрисы, у нее было немного серьезных отношений. Первые произошли, когда ей было 18 лет. Она тогда училась в университете, а ее избранник играл в футбол.

— Совмещать работу и личную жизнь трудно. Однажды его пригласили играть во Вьетнам. Он поехал. А я не готова была бросить учебу. Карьера его, к сожалению, не сложилась. Хотя в тот момент он играл за второй состав «Зенита», — поделилась Анна.

Источник: Анна Лутцева / Vk.com

Лутцева также пыталась строить отношения с юристом по имени Евгений, но и эта история не вылилась в свадьбу, а оказалась лишь очередным опытом. По словам актрисы, теперь у нее на первом месте только она, и пока ей не удастся полноценно встать на ноги, она не хочет делить свое сердце с кем-то еще.