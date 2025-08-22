НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Он и она Мнение «Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа

«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа

Она рассказала, как ей это удалось

160
1 комментарий
Ника ФирсоваНика Фирсова
Ника Фирсова
Фитнес-тренер Ника Фирсова разработала правила, как лучше знакомиться в интернете | Источник: Екатерина МорозоваФитнес-тренер Ника Фирсова разработала правила, как лучше знакомиться в интернете | Источник: Екатерина Морозова

Фитнес-тренер Ника Фирсова разработала правила, как лучше знакомиться в интернете

Источник:

Екатерина Морозова

Можно ли найти свою половину на сайтах знакомств? А если можно, то как это делать максимально эффективно? Фитнес-тренер и молодая мать из Новосибирска Ника Фирсова как-то решила найти себе мужа и пришла на сайт NGS.Знакомства. Через какое-то время она выработала правила, как девушкам эффективно и безопасно знакомиться в интернете. Время, потраченное на сайте знакомств, не прошло даром: семь лет назад Ника познакомилась со своим мужем, через год они поженились, а в прошлом году обвенчались. Схема поведения, разработанная Никой, оказалась рабочей. Далее — от первого лица.

Я считаю сайт знакомств достаточно хорошей площадкой, на которой можно знакомиться с людьми, экономя свое время. Я вообще не из тех, кто сидит на сайтах знакомств и в соцсетях без какой-либо цели: социальные сети нужны мне для работы, а сайт знакомств — для знакомств. И я больше люблю живые знакомства, чем интернет, но не считаю правильным ограничивать свои возможности. За несколько лет, пока я находилась на сайте знакомств, я вывела для себя определенные правила, при которых буду тратить меньше времени, но получу максимальную эффективность и безопасность.

Про безопасность

Что нужно сделать каждой девочке, когда она регистрируется на сайте знакомств, так это завести второй телефон. Часто бывают истории, когда новый знакомый тебе может позвонить в четыре часа утра и спросить, как у тебя дела. Или ты видишь неадекватное поведение, блокируешь человека на сайте, а он начинает тебе названивать. А если это второй телефон, ты просто выключаешь его на неделю-две.

Мало у кого из мужчин с сайта знакомств был мой личный телефон, которым я пользуюсь в повседневной жизни. Только отдельный, который я включала, когда хотела общаться, и выключала, если не хотела.

Второй момент — о моменте, когда ты садишься в машину к своему новому знакомому. Здесь важно обязательно написать номер машины и телефона этого знакомого кому-то из подруг или родителям — в зависимости от того, с кем у вас доверительнее отношения. Мы с подружками постоянно отправляли друг другу такую информацию с припиской: «Через два часа выйду на связь». Если ты не выходишь через два часа на связь, то подружка уже звонит в полицию.

Про эффективность

На сайте очень часто встречаются люди, кто просто переписывается. На переписку может уходить достаточно много времени, писать можно много всего интересного и не соответствующего действительности.

В какой-то момент я стала делать так: мне начинают задавать вопросы, а я прямо говорю, что обсуждаю всё только при личной встрече, а тут не переписываюсь. Я заходила на сайт буквально на 10–30 минут, и кто успевал меня за это время пригласить на свидание — с тем и шла.

Со своим мужем Ника познакомилась в интернете семь лет назад | Источник: Екатерина МорозоваСо своим мужем Ника познакомилась в интернете семь лет назад | Источник: Екатерина Морозова

Со своим мужем Ника познакомилась в интернете семь лет назад

Источник:

Екатерина Морозова

Со свиданиями еще проверка была: я жила в отдаленном районе, не в центре Новосибирска. И часто, когда я говорила, например, что я из Академгородка, мне замечали: «Ой, далеко». «А ты в городе бываешь?» — следующий вопрос. И у меня в голове сразу: игнор.

На мой взгляд, это достаточно показательно: мужчина явно не готов ничего делать для знакомства, даже доехать до Академгородка. Ведь это тридцать-сорок минут, пусть час, если пробки. Если нет своей машины, на такси — 1000 рублей по сегодняшним ценам. То есть это несложный процесс, доехать из города до Академгородка. Соответственно, на вопросе: «Ты в городе бываешь?» — общение у нас заканчивается. Я бы советовала девочкам сразу прекращать общение с мужчинами, которые не готовы далеко ехать на свидание.

Про график знакомств

Изначально я выделяла одно свидание на один день. У меня был ребенок маленький, мне надо было еще найти, кто будет сидеть с ним. Через какое-то время поняла, что это неэффективно: ты приготовилась к свиданию, нашла, кто посидит с ребенком, а человек не пришел. У меня таких историй почти не было, но есть знакомая, к которой на свидания очень часто не приходили. Договаривались, но не приходили. А у нее и фотографии в анкете свои были. Хоть бы эсэмэску присылали, что не получается.

В общем, одно свидание в день — неэффективно. Это насколько должно всё совпасть, чтобы человек, выбранный в интернете, тебе понравился, пришел, оказался адекватным, и у вас еще было бы что-то общее, чтобы захотеть повторно встретиться. Причем взаимно. И я решила, что буду ходить на несколько свиданий в день: три-пять свиданий сразу.

Свидания по часу, между ними — перерывы. Я приходила на свидание, пила кофе, общалась, уходила, пережидала и снова возвращалась в это же кафе, где проходило следующее свидание. Свидания я старалась проводить в будние дни и выбирала, с кем буду общаться в выходные, когда времени больше. Это, конечно, подходит тем, у кого график ненормированный — у меня как раз такой. И я искала себе такого же человека.

Если вдруг по какой-то причине мужчины пересеклись бы, это, конечно, немножечко ой. С другой стороны, я не вижу в этом ничего ужасного: я пошла на следующее свидание — и что? Он тоже может пойти на следующее свидание. Мы же не в отношениях, чтобы друг перед другом отчитываться.

Были, конечно, ситуации, когда кто-то, узнав, что я хожу на другие свидания, начинал задавать какие-то вопросы. Тогда у меня был встречный вопрос: а ты не ходишь на другие свидания? Почему человек с ходу присваивает тебя себе? Ну и, чтобы уж совсем не пересекались свидания, я назначала следующее не в самом кафе, а где-нибудь поблизости, а потом уже перемещались в это же кафе.

Про критику

Был смешной случай на свидании с мужчиной. Он на меня смотрит и говорит: «Ника, знаешь, ты в черном пуховике, а тебе подойдут яркие цвета». Это адекватно — на первом свидании критику наводить? Ну и я — ему: «Окей, ты хочешь подарить мне яркий пуховик, я правильно понимаю?» А он: мол, почему сразу подарить, нет. Проходит 15 минут, он снова: «А ты брекеты себе не хочешь? Я вот делал себе — классная штука!» Я снова ему: «Ты мне хочешь брекеты подарить?» Он: «Нет, чего это сразу — брекеты дарить?» А зачем тогда предлагаешь? Проходит еще какое-то время, он снова: «Я вот хожу в такой-то салон, делаю себе мезотерапию лица. Ты не хочешь себе сделать?» А мне тогда было чуть больше 20 лет. Мы на этом и попрощались. Он мне потом названивал, хотел на второе свидание. Но я телефон отключила, и всё.

На сайте ты не видишь человека и не знаешь, понравится ли он тебе хотя бы внешне. Ты даже точно не знаешь, приедет ли он вообще на встречу. Может, он сидит, например, в тюрьме и даже при желании не сможет этого сделать. Может, он просто переписывается и не собирается встречаться, а ты об этом узнаешь только через неделю.

Конечно, бывают моменты, когда тебе скучно, и ты заходишь просто пообщаться, но если говорить о целенаправленном знакомстве, то это неэффективно — просто сидеть и общаться. Он будет просто рассуждать, фантазировать, будет рассказывать, каким бы он себя хотел видеть, скажет половину неправды. В реальности, когда вы попадете в какие-то жизненные ситуации, он уже будет вести и проявлять себя так, как ведет себя на самом деле. И я специально помещала мужчин в экстремальные ситуации, когда уже выбирала, за кого замуж выходить.

Согласны с автором?
Я — женщина и согласна с автором
Я — женщина и считаю, что так с мужчиной не познакомиться
Я — мужчина и согласен с автором
Я — мужчина и считаю, что автору лучше заниматься домом
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Илья КалининИлья Калинин
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Знакомство в интернете Сайт знакомств
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 минут
В интернете можно найти только мошенников.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление