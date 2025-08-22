«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа

Ника Фирсова

Фитнес-тренер Ника Фирсова разработала правила, как лучше знакомиться в интернете Источник: Екатерина Морозова

Можно ли найти свою половину на сайтах знакомств? А если можно, то как это делать максимально эффективно? Фитнес-тренер и молодая мать из Новосибирска Ника Фирсова как-то решила найти себе мужа и пришла на сайт NGS.Знакомства. Через какое-то время она выработала правила, как девушкам эффективно и безопасно знакомиться в интернете. Время, потраченное на сайте знакомств, не прошло даром: семь лет назад Ника познакомилась со своим мужем, через год они поженились, а в прошлом году обвенчались. Схема поведения, разработанная Никой, оказалась рабочей. Далее — от первого лица.

Я считаю сайт знакомств достаточно хорошей площадкой, на которой можно знакомиться с людьми, экономя свое время. Я вообще не из тех, кто сидит на сайтах знакомств и в соцсетях без какой-либо цели: социальные сети нужны мне для работы, а сайт знакомств — для знакомств. И я больше люблю живые знакомства, чем интернет, но не считаю правильным ограничивать свои возможности. За несколько лет, пока я находилась на сайте знакомств, я вывела для себя определенные правила, при которых буду тратить меньше времени, но получу максимальную эффективность и безопасность.

Про безопасность

Что нужно сделать каждой девочке, когда она регистрируется на сайте знакомств, так это завести второй телефон. Часто бывают истории, когда новый знакомый тебе может позвонить в четыре часа утра и спросить, как у тебя дела. Или ты видишь неадекватное поведение, блокируешь человека на сайте, а он начинает тебе названивать. А если это второй телефон, ты просто выключаешь его на неделю-две.

Мало у кого из мужчин с сайта знакомств был мой личный телефон, которым я пользуюсь в повседневной жизни. Только отдельный, который я включала, когда хотела общаться, и выключала, если не хотела.

Второй момент — о моменте, когда ты садишься в машину к своему новому знакомому. Здесь важно обязательно написать номер машины и телефона этого знакомого кому-то из подруг или родителям — в зависимости от того, с кем у вас доверительнее отношения. Мы с подружками постоянно отправляли друг другу такую информацию с припиской: «Через два часа выйду на связь». Если ты не выходишь через два часа на связь, то подружка уже звонит в полицию.

Про эффективность

На сайте очень часто встречаются люди, кто просто переписывается. На переписку может уходить достаточно много времени, писать можно много всего интересного и не соответствующего действительности.

В какой-то момент я стала делать так: мне начинают задавать вопросы, а я прямо говорю, что обсуждаю всё только при личной встрече, а тут не переписываюсь. Я заходила на сайт буквально на 10–30 минут, и кто успевал меня за это время пригласить на свидание — с тем и шла.

Со своим мужем Ника познакомилась в интернете семь лет назад Источник: Екатерина Морозова

Со свиданиями еще проверка была: я жила в отдаленном районе, не в центре Новосибирска. И часто, когда я говорила, например, что я из Академгородка, мне замечали: «Ой, далеко». «А ты в городе бываешь?» — следующий вопрос. И у меня в голове сразу: игнор.

На мой взгляд, это достаточно показательно: мужчина явно не готов ничего делать для знакомства, даже доехать до Академгородка. Ведь это тридцать-сорок минут, пусть час, если пробки. Если нет своей машины, на такси — 1000 рублей по сегодняшним ценам. То есть это несложный процесс, доехать из города до Академгородка. Соответственно, на вопросе: «Ты в городе бываешь?» — общение у нас заканчивается. Я бы советовала девочкам сразу прекращать общение с мужчинами, которые не готовы далеко ехать на свидание.

Про график знакомств

Изначально я выделяла одно свидание на один день. У меня был ребенок маленький, мне надо было еще найти, кто будет сидеть с ним. Через какое-то время поняла, что это неэффективно: ты приготовилась к свиданию, нашла, кто посидит с ребенком, а человек не пришел. У меня таких историй почти не было, но есть знакомая, к которой на свидания очень часто не приходили. Договаривались, но не приходили. А у нее и фотографии в анкете свои были. Хоть бы эсэмэску присылали, что не получается.

В общем, одно свидание в день — неэффективно. Это насколько должно всё совпасть, чтобы человек, выбранный в интернете, тебе понравился, пришел, оказался адекватным, и у вас еще было бы что-то общее, чтобы захотеть повторно встретиться. Причем взаимно. И я решила, что буду ходить на несколько свиданий в день: три-пять свиданий сразу.

Свидания по часу, между ними — перерывы. Я приходила на свидание, пила кофе, общалась, уходила, пережидала и снова возвращалась в это же кафе, где проходило следующее свидание. Свидания я старалась проводить в будние дни и выбирала, с кем буду общаться в выходные, когда времени больше. Это, конечно, подходит тем, у кого график ненормированный — у меня как раз такой. И я искала себе такого же человека.

Если вдруг по какой-то причине мужчины пересеклись бы, это, конечно, немножечко ой. С другой стороны, я не вижу в этом ничего ужасного: я пошла на следующее свидание — и что? Он тоже может пойти на следующее свидание. Мы же не в отношениях, чтобы друг перед другом отчитываться.

Были, конечно, ситуации, когда кто-то, узнав, что я хожу на другие свидания, начинал задавать какие-то вопросы. Тогда у меня был встречный вопрос: а ты не ходишь на другие свидания? Почему человек с ходу присваивает тебя себе? Ну и, чтобы уж совсем не пересекались свидания, я назначала следующее не в самом кафе, а где-нибудь поблизости, а потом уже перемещались в это же кафе.

Про критику

Был смешной случай на свидании с мужчиной. Он на меня смотрит и говорит: «Ника, знаешь, ты в черном пуховике, а тебе подойдут яркие цвета». Это адекватно — на первом свидании критику наводить? Ну и я — ему: «Окей, ты хочешь подарить мне яркий пуховик, я правильно понимаю?» А он: мол, почему сразу подарить, нет. Проходит 15 минут, он снова: «А ты брекеты себе не хочешь? Я вот делал себе — классная штука!» Я снова ему: «Ты мне хочешь брекеты подарить?» Он: «Нет, чего это сразу — брекеты дарить?» А зачем тогда предлагаешь? Проходит еще какое-то время, он снова: «Я вот хожу в такой-то салон, делаю себе мезотерапию лица. Ты не хочешь себе сделать?» А мне тогда было чуть больше 20 лет. Мы на этом и попрощались. Он мне потом названивал, хотел на второе свидание. Но я телефон отключила, и всё.

На сайте ты не видишь человека и не знаешь, понравится ли он тебе хотя бы внешне. Ты даже точно не знаешь, приедет ли он вообще на встречу. Может, он сидит, например, в тюрьме и даже при желании не сможет этого сделать. Может, он просто переписывается и не собирается встречаться, а ты об этом узнаешь только через неделю.

Конечно, бывают моменты, когда тебе скучно, и ты заходишь просто пообщаться, но если говорить о целенаправленном знакомстве, то это неэффективно — просто сидеть и общаться. Он будет просто рассуждать, фантазировать, будет рассказывать, каким бы он себя хотел видеть, скажет половину неправды. В реальности, когда вы попадете в какие-то жизненные ситуации, он уже будет вести и проявлять себя так, как ведет себя на самом деле. И я специально помещала мужчин в экстремальные ситуации, когда уже выбирала, за кого замуж выходить.