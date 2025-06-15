«Стою перед зеркалом и спрашиваю: „Что ж ты за тварь?!“» Мужья рассказали, как регулярно изменяют женам

Мужчины изменяют. Но зачем? Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов

Нашла сообщение от любовницы в его телефоне — плакала, кричала, а потом осталась один на один с вопросом: как же мне с ним дальше жить? Простить? Вычеркнуть? Каждая история о неверности особенная, и у нее есть причины и продолжение. NGS24.RU продолжает исследование темы измен в браке, и на этот раз мужской взгляд на этот вопрос изнутри: почему я решил изменить жене, которой вообще-то поклялся в вечной любви? Имена мужчин мы изменили по их просьбе.

Роман, 54 года. Предприниматель, владелец агентства недвижимости

В браке 17 лет, трое детей

— Каждый мужик от природы полигамный. И я никогда не понимал, зачем ограничивать себя кем-то одним, если нам вдвоем здесь и сейчас хорошо, то почему третьему человеку от этого обязательно плохо? О своих рассуждениях всегда говорил честно. Даже будущей жене сразу сказал, что у меня будут другие женщины. «Ок», — ответила она. — «Я тебя люблю не могу, на все готова».

Первая измена случилась во время ее беременности: ну нельзя в это время заниматься женщине сексом столько, сколько хочу я. У меня случилась связь в ночном клубе, потом на работе, потом в такси… Был классический роман с секретаршей, который длился несколько лет: она была согласна с моим семейным положением, получала от меня внимание, подарки, доброе отношение. В ответ отдавала то же самое. Когда жена родила нашего первого сына, я помогал, чем мог: гулял, мыл, переодевал, играл, супруге давал отдых, деньги, заботился, как мог, и да, когда уходил на работу, встречался с другой. И иногда с двумя-тремя другими.

Мне говорят, что это цинизм, что это грязно, но я за всю жизнь не видел пары с идеальной репутацией, чтобы у него ничего не было на стороне и у нее. И я выбрал другой путь — разрешать себе быть свободным. Я люблю своих детей, люблю их маму, люблю разных женщин, которые приходят в мою жизнь. Это взрослый мир: давайте признаем, люди врут каждый день и довольно много.

Даже моя мама изменяла папе. Мне было 12, и я знал, в каком доме живет ее любовник дядя Леша. Дядя Леша дарил мне машинки-модельки. Папа любил маму, прощал ее, а мама жила так, как ей хотелось, а хотела она полноценную разнообразную сексуальную жизнь, и я правда не вижу в этом ничего плохого.

Костя, 34 года. Парикмахер

В браке 14 лет, один ребенок

— Женщины — это всегда моя боль, беда и самая большая слабость. У меня такая профессия: их всегда вокруг очень много! И я называю себя мужчиной легкого поведения, иногда встаю перед зеркалом и спрашиваю себя: «Что же за тварь ты такая?» Но когда она подходит, уверенная в себе, красивая и в короткой юбке, то я уже знаю, чем закончится вечер.

Моя жена — мое продолжение, я знаю, что она скажет, сделает — это скучно, но зато спокойно, стабильно, безопасно. Мы поженились очень рано, не понимали, что такое любовь и брак. Сейчас я вижу, насколько мы разные люди! Однажды спросил ее, хотела ли она развестись со мной когда-нибудь? Ответила: «Нет». Нет так нет.

Я обожаю страсть, драйв, новые ощущения. Да, я обманываю ее, но кому будет лучше, если правда откроется? Моему десятилетнему сыну? Ей? Страсть к новой любовнице делает меня живым, и я, когда это понял, свернул свои угрызения совести в трубочку. У меня одна жизнь, да, вот такая, неидеальная, но живу как могу. К психологу ходил одно время — она помогла мне взять ответственность за свою жизнь, я как будто бы взял: я вот такой, изменяю.

Павел, 42 года. Ведущий инженер в частной компании

В браке 17 лет, двое детей

— У меня красивая и умная жена, она всегда была моим лучшим другом: и на рыбалку вместе, и в Турцию, и на корпоратив. Она эрудированная, умеет поддержать любой разговор, душа компании и очень хорошая хозяйка. Я считаю, что мне с ней повезло и люблю наших дочерей. Но однажды я подвел ее доверие — изменил моей Насте с коллегой по работе. Был тяжелый период, мы выполняли сложнейший заказ — буквально днем и ночью я думал над рабочими вопросами, а жена требовала включенности в домашние дела. Помню, как однажды пришел домой после переговоров, которые длились 4 часа, очень хотел есть и чтобы меня поддержали, но дома случился скандал. Я уже не помню, по какому поводу. Я взял детей гулять во двор и позвонил той самой коллеге-блондинке. Сначала говорили по работе, а потом она спросила: «А ты вообще как себя чувствуешь? Ты так много на себя взвалил в последнее время…» Эти слова во мне что-то изменили.

Я понял, как соскучился по сочувствию, по атмосфере добра и ласки, и роман дальше закрутился сам собой. Мы долго с ней разговаривали, смеялись, советовались по деловым вопросам, потому что работаем в одной сфере. Она спрашивала мое мнение по каким-то мелочам, это было так приятно, что я чувствовал себя помолодевшим. В обед я бегал ей за цветами, а она пекла мой любимый торт. По вечерам я шел домой на три часа позже, зато очень легко: появилась опора в другом месте. Говорят, измена — это подло, но вообще-то эта женщина спасла мой брак.

Все закончилось, когда жена нашла нашу переписку. Она устроила скандал, пришла на работу и вцепилась в волосы моей любовнице. Тогда мне казалось, что я живу в кино. Только в жизни все больнее — жена съехала от меня с детьми, я несколько месяцев добивался ее прощения. Мы живем вместе, но как будто что-то сломалось. Любовница пишет мне иногда, я заставляю себя не отвечать. И я пока не знаю, как жить дальше и как так я все это заварил… Сейчас я бы не пошел на измену: да, все приятно и красиво, но очень непостоянно, а теряешь из-за этого самое дорогое — семью.

Влечение — это сигнал

Понять мужчин оказалось не так уж и сложно. Клинический психолог Кристина Багрова объяснила, почему мужчины могут изменять женам:

— Говоря о мужских изменах, стоит начать с того, что в социальных нормах на этот счет у нас двойные стандарты. С одной стороны, вроде как общество обязывает мужчину хранить верность, с другой — поощряет большое количество сексуальных связей, называя таких мужчин альфа-самцами, подчеркивая через это их мужественность и в каком-то смысле успешность через популярность среди женщин. Думаю, именно поэтому мужчины наиболее часто и успешно ведут двойную жизнь: заводят вторую семью, любовницу или просто легко меняют женщин, при этом сохраняя семью.

Полигамны ли мужчины? Абсолютно точно, да, собственно, как и женщины. Моногамные отношения — это, скорее, социальный договор, нежели обусловленность нашего вида. Тем не менее мы цивилизованны и способны подчинять свои инстинкты социальным нормам. Тогда почему мужчины изменяют? Мужчина боится потерять надежные и комфортные отношения. И решается на измену только в том случае, если в паре он не может удовлетворить свои потребности:

эмоциональная близость: отсутствие искренности, возможности открыто говорить о своих желаниях и своей неудовлетворенности, желание защитить партнера от боли, страх потерять — все это отдаляет пару, забирает много сил. И тут приходит новая влюбленность, не обремененная бытовыми проблемами и обидами. Мужчина получает необходимое ему признание, восхищение, в том числе и сексуальное. И чувствует себя живым;

сексуальная неудовлетворенность: иногда у партнеров бывают разные предпочтения или отсутствие откровенности в этом вопросе. Еще может быть комплекс Мадонны и блудницы (тоже общественное явление), когда мужчина не может испытывать сексуальное возбуждение к своей жене, потому что она святая и мать его детей.

Создавать пару, в которой есть надежная привязанность, эмоциональная близость и страсть — серьезный труд. Нам негде перенять пример таких отношений, ни из своих семей, ни из книг, ни из фильмов. Общественные нормы тоже в данном случае не особо помогают. Поэтому пары справляются так, как у них получается.

Но психолог советует обращаться за помощью, не дожидаясь измены. Влечение — это сигнал, что пора поговорить по душам.