Фраза с «Да, но…» и отказ от объятий: привычки, которые ведут к разводу

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В мире всё больше успешных и при этом одиноких людей, причем и женщин, и мужчин. Всё это от того, что в погоне за карьерой или саморазвитием многие пренебрегают партнером, пускают отношения на самотек, а потом уже поздно. О том, какие ошибки ухудшают отношения и как с этими недочетами работать самостоятельно, «Доктору Питеру» объяснила клинический психолог, коуч Юлия Харитонова.

Юлия Харитонова — клинический и телесный психолог, карьерный коуч

Привычки, которые становятся проблемой

Чаще всего постепенное подтачивание отношений происходит из-за намеренно или неосознанно брошенных фраз, особенно когда они повторяются регулярно. И речь не только о прямых оскорблениях вроде «Почему ты такой тупой идиот? Я тебе сотню раз говорила, как правильно делать». Проблемы создают и более нейтральные фразы и конструкции.

«Да, но…» — женщина соглашается с идеей партнера и сразу же приводит контраргумент. Например, он предлагает на выходных поехать за город. И получает в ответ: «Давай, но у меня вообще-то были планы». Мужчина чувствует, что его отвергают.

«Ты всегда…» и «Ты никогда…» — конструкции, которые жестко обесценивают действия человека. Например, «Ты всегда сбрасываешь домашние дела на меня».

Поза о многом говорит

Ухудшать отношения в паре можно и без лишних слов — жестами, позами и взглядами. Большую проблему создает ситуация, когда женщина языком тела дистанцируется от партнера. Это может происходить через:

закрытую позу. Скрещенные руки, отведенный взгляд, отвернутый от собеседника корпус;

демонстрацию превосходства. Взгляд сверху, перетягивание внимания на себя в разговоре или постоянное исправление слов мужчины;

отказ от физического контакта. Уровень тактильности у всех людей разный, и это нормально. Но совсем исключить касания, поцелуи, объятия из отношений — убрать важный элемент демонстрации близости.

Чем чаще всё перечисленное появляется в коммуникации партнеров, тем больше трещин возникает в их отношениях.

Почему женщина может разрушать свои отношения

Обидные фразы, агрессивные или равнодушные позы и жесты женщина не всегда использует целенаправленно. Она может обращаться к ним бессознательно, и нередко это происходит из-за когнитивных искажений и предубеждений. Под их воздействием женщина может строить неверные причинно-следственные связи, неверно воспринимать определенные ситуации в текущих отношениях.

Когнитивные искажения и предубеждения могут приводить к трем распространенным ситуациям:

Предвзятость контроля. Женщина хочет постоянно держать под контролем всё, включая поведение партнера в отношениях. Поэтому она игнорирует его точку зрения, навязывает ему свое мнение, переиначивает его слова так, как ей комфортно. Предвзятость настоящего. Женщина фокусируется на эмоциональном удовлетворении в моменте и игнорирует долгосрочные последствия для отношений. Она легко бросается резкими фразами, отстаивает свою правду, чтобы ей стало легче сейчас. Это приводит к частым ссорам. Стадное поведение. Женщина сравнивает свои отношения с чужими, и обычно не в пользу своих. Знакомая в соцсетях хвастается, что муж всё делает по дому, и это становится поводом для упрека своему партнеру: «А ты так не делаешь, ты плохой!».

Как проработать негативные мысли

Начните работать не с самим поведением или речью, а с мыслями, которые и вызывают эти вербальные и невербальные ошибки. Важно найти ключевое убеждение или страх, которые приводят вас в состояние подавленности, отчаяния, неуверенности в себе и ревности. Для самостоятельной работы есть несколько простых техник.

Запишите мысли, которые вас беспокоят и которые кажутся правдой. Например, вы уверены, что «Муж плохой, меня избегает, я никогда не получу его внимания». Вы наглядно увидите, насколько они негативны, и можете сразу почувствовать себя лучше, потому что поймете, что они надуманы.

Если негативная мысль кажется реалистичной, пройдите через следующие шаги:

Используйте технику двойных стандартов. Изучите доказательства, получали ли вы уже внимание мужа, проводили ли вы с ним время, отзывался ли он на ваши просьбы и сколько конкретно раз это было. Так вы будете менять слово «никогда» на вариант «бывает так, а бывает и по-другому». Используйте технику альтернативных объяснений. Определите для себя, что такое «внимание мужа» — что именно вы в это вкладываете. Например: «Мы разговариваем каждый вечер не 10 минут, а час», «Мы выбираемся вместе куда-то в выходные», и так далее. После этого четко объясните мужу, чего вы от него ждете — вечерних разговоров, совместных прогулок и так далее. Еще одна тактика, которая помогает работать с негативными мыслями и убеждениями — это альтернативное отношение. Найдите среди того, что вас расстраивает, положительные моменты, и запишите на бумаге. Когда вы наглядно увидите, что есть не только черная, но и светлая сторона, это добавит вам уверенности и счастья.

Как поменять свое общение с мужчиной

Ведите открытый диалог — это ключ к пониманию и гармонии в отношениях. Учитесь выражать свои потребности прямо и конкретно, избегая упреков и манипуляций. Вместо «Ты меня не слышишь», скажите: «Я хочу, чтобы ты выслушал меня, и мы вместе нашли решение».

Задавайте мужчине конкретные вопросы, а не додумывайте за него . Спрашивайте прямо, что ему больше всего нравится в вас, в семье, в ваших отношениях, а что не нравится и над чем вам обоим стоит поработать. Это намного эффективнее, чем кинуть раздраженное: «Ты эгоист, ты неблагодарный, ты всё делаешь не так, если бы ты был лучше, то у меня не случилось бы никаких проблем».

В конфликте пытайтесь объяснить свою точку зрения спокойно и четко , используя «Я–высказывания»: «Я чувствую себя обиженной, когда ты не выносишь мусор», «Мне важно, чтобы ты выражал свою любовь комплиментами».

Хвалите мужчину за достижения, старания, хорошие качества: «Ты так хорошо приготовил ужин!», «Ты такой сильный и умный!». Слова любви и похвалы — это ключ к крепким и гармоничным отношениям. Они помогают укрепить связь и создать более позитивный климат в паре.

Научитесь прощать несовершенства мужчин и отпускать прошлые обиды. Если постоянно «копаться» в прошлом, то отношения будут похожи на болото, из которого невозможно выбраться. Изменяя свое поведение и учась понимать партнера, вы сможете создать прочные и счастливые отношения, основанные на любви и взаимопонимании.

Иногда отношения разрушает тревожность.

— Тревога заставляет ваш разум перескакивать к худшему сценарию, застревание на этом часто становится причиной того, что состояние ухудшается. Но вы можете перехитрить свой мозг , — говорит психолог Киррен Шнак.

Киррен Шнак — клинический психолог из Великобритании

Ранее мы рассказывали о том, как справляться с тревогой всего за пару минут. Киррен Шнак подсказывает один трюк.

Все, что вам потребуется, — ручка и бумага. Возьмите любой блокнот, сядьте за стол. Готовы? Теперь сделайте несколько простых действий.

Опишите наихудший сценарий. Например, вы тревожитесь из-за годового отчета на работе. Или из-за того, что партнер вас бросит. Что самое страшное может произойти? Опишите двумя-тремя предложениями. Теперь надо сделать всё наоборот. Опишите наилучший сценарий, наиболее позитивный или обнадеживающий исход, даже если он кажется нереалистичным. А теперь в игру вступает логика. Опишите тот сценарий, который кажется вам наиболее реалистичным. То есть его вероятность самая высокая, исходя из тех данных, что у вас есть.