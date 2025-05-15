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Он и она Обзор «Нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте»: Илья Авербух оправдался за неудачные слова о молодой Елизавете Арзамасовой

«Нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте»: Илья Авербух оправдался за неудачные слова о молодой Елизавете Арзамасовой

Фигурист попросил прощения у своей жены и пообещал, что его еще долго никто не услышит

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1 комментарий
Пара с 22-летней разницей в возрасте уже не первый раз оказывается в центре скандала | Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара с 22-летней разницей в возрасте уже не первый раз оказывается в центре скандала | Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара с 22-летней разницей в возрасте уже не первый раз оказывается в центре скандала

Источник:

avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Олимпийский чемпион Илья Авербух обратился к подписчикам с видеоизвинением за свои слова в интервью Ксении Собчак. Во время разговора всплыла тема его знакомства с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. На момент их встречи она еще была несовершеннолетней, но, по словам Авербуха, «15 лет — это уже не ребенок, а женщина. У нее всё было». Эта фраза вызвала бурную реакцию в Сети, и тысячи пользователей обрушились на него с критикой.

Авербух признал, что произнес фразу не подумав. Он имел в виду только талант и популярность Елизаветы, но никак не сексуальную зрелость.

— Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. «У нее всё уже было» — я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться, — попытался объяснить фигурист.

В качестве оправдания своим словам Авербух сослался на усталость, а также предположил, что это могла быть реакция на нападки со стороны людей, которые всегда критиковали пару из-за большой разницы в возрасте.

— Честно, не знаю, почему я сказал именно так. Много раз прокручиваю этот ответ, как это всё возникло. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово «ребенок», начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за усталости, — ответил мужчина.

Источник:

avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В завершение своего обращения Авербух попросил прощения у жены за то, что ей пришлось услышать от него подобные слова, поблагодарил всех, кто критиковал его за подобную фразу, и сообщил, что еще долго не решится давать новое интервью.

— Несмотря на то что я подвергся достаточно большой критике, я хочу вам всем сказать большое спасибо, потому что это для меня огромный урок, который я принимаю всерьез, и точно долго вы меня больше не услышите, — отметил фигурист. — Я хочу сказать при этом большое спасибо моей жене, которая оказывает мне огромную поддержку, хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая и необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком.

В 2010 году пятнадцатилетняя Елизавета Арзамасова, известная как «папина дочка», попала на шоу Ильи Авербуха «Лед и пламя» (12+). Фигурист, недавно переживший развод, полностью посвящал себя в тот момент возрождению ледовых шоу в России. Их общение и совместные тренировки не переросли в романтические отношения.

Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Десять лет каждый из них жил своей жизнью. Пока Арзамасовой приписывали романы и с актером Филиппом Бледным, и с певцом Родионом Газмановым, об Илье Авербухе говорили лишь в контексте его шоу «Ледниковый период» (6+). В 2020 году пара объявила о своих отношениях. Их большая разница в возрасте — 22 года — стала поводом для обсуждений. Но влюбленные не обращали внимания на критику. В конце года они тихо расписались без пышных торжеств.

Сейчас Авербух и Арзамасова уже пять лет вместе. Они воспитывают сына Льва и дочку Лию.

Верите в то, что Илья Авербух раскаялся?

Да, мне кажется, он говорит от чистого сердца
Считаю, что ему не за что извиняться, он ничего такого не сказал
Говорит, только чтобы его не «отменили»
Искренне или нет, не знаю, но видно, что испугался он сильно
Арзамасову жалко, молодец, что перед ней извинился
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Илья Авербух Актриса Елизавета Арзамасова Фигурист Любовь Семья Дети Скандал
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Как хотите, но такая разница в возрасте это ненормально. Ладно бы их никто не знал.
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