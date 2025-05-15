«Нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте»: Илья Авербух оправдался за неудачные слова о молодой Елизавете Арзамасовой

Пара с 22-летней разницей в возрасте уже не первый раз оказывается в центре скандала Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Олимпийский чемпион Илья Авербух обратился к подписчикам с видеоизвинением за свои слова в интервью Ксении Собчак. Во время разговора всплыла тема его знакомства с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. На момент их встречи она еще была несовершеннолетней, но, по словам Авербуха, «15 лет — это уже не ребенок, а женщина. У нее всё было». Эта фраза вызвала бурную реакцию в Сети, и тысячи пользователей обрушились на него с критикой.

Авербух признал, что произнес фразу не подумав. Он имел в виду только талант и популярность Елизаветы, но никак не сексуальную зрелость.

— Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. «У нее всё уже было» — я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться, — попытался объяснить фигурист.

В качестве оправдания своим словам Авербух сослался на усталость, а также предположил, что это могла быть реакция на нападки со стороны людей, которые всегда критиковали пару из-за большой разницы в возрасте.

— Честно, не знаю, почему я сказал именно так. Много раз прокручиваю этот ответ, как это всё возникло. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово «ребенок», начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за усталости, — ответил мужчина.

Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В завершение своего обращения Авербух попросил прощения у жены за то, что ей пришлось услышать от него подобные слова, поблагодарил всех, кто критиковал его за подобную фразу, и сообщил, что еще долго не решится давать новое интервью.

— Несмотря на то что я подвергся достаточно большой критике, я хочу вам всем сказать большое спасибо, потому что это для меня огромный урок, который я принимаю всерьез, и точно долго вы меня больше не услышите, — отметил фигурист. — Я хочу сказать при этом большое спасибо моей жене, которая оказывает мне огромную поддержку, хочу перед ней извиниться, что по моей глупости эта совершенно мерзкая и необдуманная фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком.

В 2010 году пятнадцатилетняя Елизавета Арзамасова, известная как «папина дочка», попала на шоу Ильи Авербуха «Лед и пламя» (12+). Фигурист, недавно переживший развод, полностью посвящал себя в тот момент возрождению ледовых шоу в России. Их общение и совместные тренировки не переросли в романтические отношения.

Источник: avarbukhofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Десять лет каждый из них жил своей жизнью. Пока Арзамасовой приписывали романы и с актером Филиппом Бледным, и с певцом Родионом Газмановым, об Илье Авербухе говорили лишь в контексте его шоу «Ледниковый период» (6+). В 2020 году пара объявила о своих отношениях. Их большая разница в возрасте — 22 года — стала поводом для обсуждений. Но влюбленные не обращали внимания на критику. В конце года они тихо расписались без пышных торжеств.

Сейчас Авербух и Арзамасова уже пять лет вместе. Они воспитывают сына Льва и дочку Лию.