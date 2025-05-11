Исчез оргазм после родов? Специалист рассказала, как снова начать получать удовольствие в постели

Почему женщина может испытывать проблемы с оргазмом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Множество женщин после родов сталкиваются с тем, что ощущения во время секса становятся менее яркими. Некоторые испытывают проблемы с достижением оргазма, отмечая, что он или ослаб, или пропал вовсе.

Психолог, консультант по вопросам интимных отношений из Ярославля Ольга Богомолова рассказала, что после беременности тело женщины может начать реагировать на прикосновения партнера по-другому.

«Классический пример — соски груди могут перестать иметь чувствительность. Потому что сейчас это связано с кормлением ребенка и эротическое удовольствие от стимуляции этой зоны уходит», — рассказала Ольга Богомолова.

Эрогенные зоны могут появиться в других местах. Например, на сгибах локтей, внутренней поверхности бедер, на ягодицах, спине или шее.

«То есть нужно изучать себя и помогать партнеру, тогда вас ждут невероятные оргазмы», — объяснила специалист.

Также одним из способов увеличения чувствительности могут стать упражнения Кегеля.

«Они помогают улучшить кровообращение и тонус мышц тазового дна. И в перспективе повышают чувствительность и делает ощущения ярче за счет того, что улучшается кровоснабжение данного участка тела. Соответственно, улучшается иннервация нервных окончаний, которые здесь присутствуют», — рассказала Ольга Богомолова.

Кстати, подобные упражнения благотворно влияют не только на достижение оргазма, но и в целом помогут предотвратить некоторые проблемы со здоровьем. Например, варикозное расширение вен в области малого таза или проблемы с мочевым пузырем.

Как увеличить чувствительность во время секса Источник: Мария Романова / Городские медиа