Женился на княжне, приютил беспризорниц и встретил новую любовь в 70: непростая судьба Зураба Церетели

Рассказываем о личной жизни скульптора Зураба Церетели Источник: Valeriy Zhukov / Wikimedia











В Москве на 92-м году жизни скончался скульптор Зураб Церетели. Причиной его смерти стала остановка сердца. Церетели был президентом Российской академии художеств, а также основателем Московского музея современного искусства (MMOMA). Прощались со скульптором в храме Христа Спасителя.

За свою жизнь он создал более пяти тысяч картин и монументальных работ. В столице с его именем связаны такие скульптуры как памятник Петру I на Крымской набережной, обелиск Победы на Поклонной горе и монумент «Дружба навеки» на Тишинке. Но не только творчеством богат скульптор, в его жизни были и две большие любви.

Источник: Городские медиа

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают о личной жизни Зураба Церетели.

Церетели был 91 год Источник: пресс-служба ММОМА











Общался с Пикассо и Шагалом

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Его отец Константин Церетели работал горным инженером и преподавателем, а мама Тамара Нижарадзе всю себя посвящала заботе о семье. Оба родителя были представителями древних грузинских родов.

Важную роль в жизни будущего скульптора сыграл его дядя — Георгий Нижарадзе. Он был живописцем и приобщал племянника к искусству. Когда Зурабу исполнилось 4 года, Георгий подарил ему первую коробку цветных карандашей. Это предопределило всю дальнейшую жизнь Церетели. В доме Георгия частенько бывали грузинские художники — Давид Какабадзе, Сергей Кобуладзе, Уча Джапаридзе — они и стали для Зураба первыми учителями.

Принимали участие в воспитании юного творца и другие родственники.

«Весь род по матери сосредоточил свою заботу и внимание на мне, чтобы я не отстал от жизни. Особенно мудрая была бабушка. И тетя. Они образование в Петербурге получили. Когда я начал рисовать (мой дядя был художник), они полную свободу мне давали — так я все полы разукрасил», — вспоминал Церетели.

Тбилисская государственная академия художеств, должность штатного художника при Институте археологии, этнографии и истории Академии наук Грузии. Всё это сформировало Церетели таким, каким его знают сейчас. В молодости он много путешествовал и набирался опыта у зарубежных мастеров. Например, во Франции в 1964 году скульптору довелось общаться с Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Зураб Церетели и активистка Юнис Кеннеди Источник: wikimedia











Завоевал сердце княжны

Как признавался Церетели в интервью, важным поворотом в его жизни стало знакомство с будущей женой. Ее он встретил, когда был студентом.

«Помню пятый курс. Иду по проспекту Руставели. Навстречу две молодые девочки. Я обратил внимание: одна такая энергичная, эффектная, в белой куртке. Что-то со мной произошло: я остановился, посмотрел ей вслед, чтобы запомнить это движение, ее походку», — описывал спустя годы судьбоносную встречу Церетели.

Загадочной красавицей оказалась Инесса Андроникашвили, происходившая из древнего княжеского рода. Позже Церетели не раз восхищался в интервью ее внутренним аристократизмом.

Инесса Андроникашвили и Зураб Церетели Источник: архив семьи Церетели











Спустя время пути молодых людей вновь пересеклись. Церетели встретил красавицу на дне рождении своего друга.

«Захожу и вижу — та самая девушка, которую я увидел на улице, стоит на стуле в кругу молодых людей и читает стихи Пастернака. Не верю глазам: „Это она!“ Вдобавок выясняется: мой товарищ — ее троюродный брат. Я шепчу ему: „Как она мне нравится! Как нравится!“ А он: „Напрасно она тебе нравится. Она строгая“», — вспоминал скульптор.

Молодому человеку удалось завоевать доверие княжны. В 1958 году пара поженилась. Идиллию нарушала лишь болезнь Инессы — она страдала от порока сердца. Опасаясь за здоровье подопечной, врачи запретили ей иметь детей, говорили, что не переживет роды.

«Но она выбрала другую жизнь. Мы пошли на риск — супруга родила. Я сидел и ждал в больнице. Когда вышла женщина и сказала: „У вас дочка!“ — я так обрадовался! Я так целовал медсестру», — рассказывал Церетели.

После родов состояние Инессы ухудшилось, женщина пережила несколько сложных операций. Все свое время она посвятила воспитанию маленькой Елены (дома девочку называли Лика. — Прим. ред.), учила ее на своем примере.

Инесса в мастерской, 1986 год Источник: Зураб Церетели / Третьяковская галерея











Принял, как родных

Фактически Лика — единственная родная дочь Зураба и Инессы, но как своих Церетели и Андроникашвили воспитали и двух девочек — Люду и Таню. С ними маленькая Лика познакомилась во время прогулки и привела новых подружек домой.

«Подымается вечером домой, а с ней… еще две маленькие девочки. Грязные — ужас. Ждем родителей. Никто не приходит. Ну… я и супруга отвели девочек в ванную, помыли их как следует и спать уложили», — вспомнил первую встречу Церетели.

Только утром за ними пришла бабушка. Где искать малышек, ей подсказали соседи. Женщина была очень пьяна и не торопилась забирать внучек. Выяснилось, что отец сестер погиб, а мать спилась.

Так у Церетели и Андроникашвили появились еще две дочки, которых они всегда воспитывали как родных: обеих окружили любовью и заботой, дали им прекрасное образование и обеспечили путевками в жизнь. Татьяна после окончания университета решила посвятить себя семье, вышла замуж за грузина и осталась в Тбилиси. А Люда живет в Москве и работает искусствоведом. Связала свою жизнь с искусством и старшая Лика. Вот уже много лет она возглавляет галерею искусств своего отца.

Так что я хоть и говорю всё время «дочка», но Люда и Таня, получается, тоже мои дети. У Лики была своя комната, у сестер — своя. Но воспитывал я всех троих абсолютно одинаково. Зураб Церетели

Смерть жены и новая любовь

О жене Зураб Церетели всегда говорил с особой теплотой. Вместе с Инессой Андроникашвили скульптор прожил 40 лет. Последние шесть лет жизни женщина лечилась в Америке, лекарства позволили продлить ей жизнь. В 1998 году Инессы не стало. Церетели тяжело переживал утрату, а первую же выставку после смерти жены посвятил ее памяти.

«Без жены мне все заботы пришлось взять на себя. Я теперь и отец, и мать, и теща, и свекровь, и художник, и руководитель. Молодежь не хочет уезжать от меня — хотят быть со мной. Они все мои», — рассказывал скульптор.

Церетели, по его собственном признанию, тяжело переживал потерю жены Источник: Новосильцев Артур / агентство «Москва»











Долгое время Церетели был одинок, полностью погрузился в работу. В 2004 году он встретил искусствоведа и художницу Татьяну Кочемасову. Новая избранница скульптора оказалась младше его на 46 лет, но разница в возрасте не смущала пару. Влюбленные поселились в доме скульптора в Переделкино. Официально заключать брак Зураб и Татьяна не стали, но до последнего были вместе.

Напомним, прощание с Зурабом Церетели пройдет 23 апреля в главном православном соборе России — храме Христа Спасителя. Позже тело скульптора перевезут на его Родину в Грузию. Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, рядом с могилой супруги Инессы Андроникашвили.