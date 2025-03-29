«Ключ от дома подошел к ее подъезду». Что рассказал сталкер, которого заставили заплатить бывшей 300 тысяч

Петр стал записывать треки, чтобы через них общаться с бывшей Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за навязчивое преследование бывшей возлюбленной. Она пожаловалась в полицию, но результатов это не принесло. В суде потерпевшая требовала запретить мужчине к ней приближаться, однако иск удовлетворили только по компенсации морального вреда. E1.RU рассказывает подробности истории.

После выхода новости об этом с редакцией E1.RU связался герой публикации. Он представился Петром, рассказал, что ему 38 лет и он работает юристом. Прислал большое объяснение, как развивались его отношения с девушкой и почему он не смог оставить ее в покое. Публикуем его рассказ (с некоторыми сокращениями), а также объяснения экспертов, откуда берутся сталкеры и как себя с ними вести.

Мы встретились 31 августа 2020 года, и я сразу ее полюбил — с первого взгляда, как в сказках. О ее чувствах ко мне я рассказывать не буду, но нам с Катей было хорошо вместе.

Мы расстались 16 октября 2020 года, потому что я боялся ее потерять и из-за этого, возможно, был слишком навязчивым (но это не точно, потому что Катя так ничего и не объяснила).

После того как она заблокировала меня во всех мессенджерах, я начал писать песни, в которых пытался объясниться с Катей, и выпускать их на музыкальные площадки. Я всё еще с ней общаюсь посредством своих песен. Мы снова начинали созваниваться, переписываться и даже вместе гулять осенью 2021 года, но недолго музыка играла.

Когда Катя заблокировала меня в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), я создал там профиль и добавлялся в ее закрытый профиль, чтобы передать таким образом это послание. Так я придумал себе псевдоним, под которым всё еще выпускаю треки.

Когда мы познакомились, я жил в офисе, ключ от которого подходил к ее подъезду, и иногда, после того как мы расстались, приезжал, чтобы просто ее увидеть. Но не подходил к ней, потому что боялся окончательно потерять ее лояльность.

В связи с тем, что я начал злоупотреблять алкоголем, из офиса мне пришлось переехать. Весной 2021 года я снял квартиру у знакомых в ее районе, чему я очень обрадовался, потому что мой новый дом, ключ от которого тоже подошел к ее подъезду , был расположен таким образом, что, куда бы я ни пошел, мне приходилось идти мимо Катиного дома. Я подумал: если мы будем случайно встречаться, то начнем общаться и помиримся, тем более если мы не ссорились. Поэтому я пытался рассчитать время таким образом, чтобы идти на работу и с работы вместе с Катей.

Иногда я ревновал ее, хотя у меня не было на это ни права, ни повода. Но Катя очень красивая и незаурядная девушка, поэтому я боялся, что она кого-нибудь себе найдет. Петр сталкер

Я приходил и стучал в ее дверь, чтобы убедиться, что оттуда никто не выйдет со мной разобраться, а теперь мне очень стыдно за это, потому что так никто и не вышел.

Иногда, когда я проходил у нее под окнами и видел, что они открыты, то делал вид, что громко разговариваю по телефону и обсуждаю Катю, чтобы донести до нее ту или иную мысль, а иногда просто пытался с ней в эти окна разговаривать, потому что мне это почему-то романтичным казалось.

В конце 2022 года мне перестало нравиться быть пьяным, а последний глоток алкоголя я сделал в Катин день рождения в начале 2023 года, когда она со мной не поздоровалась, после того как я ее поздравил. Я почему-то понял, что никогда больше не буду пить и тем более не буду употреблять всякие запрещенные вещества, в употреблении которых меня всё это время обвиняют. Я поверил в себя и решил ее вернуть, но переборщил.

Я начал рисовать мелками сердечки возле ее подъезда, писать ей письма и складывать сразу в почтовый ящик, выкладывать на ее двери слова магнитной азбукой, потому что она сказала, что не читает мои письма, писать эсэмэски с разных номеров, потому что она их всё время блокировала, украшать ее подъезд цветами.

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Еще я пару недель писал мелками, сколько дней прошло с тех пор, как я ее полюбил, там, где мы впервые встретились, и каждую ночь исправлял цифру, пока не дошел до 1002. А потом написал «вчера», после того как мы там снова встретились.

Всё перечисленное мне казалось романтичным, но оказалось, что ей это не нравилось. Петр сталкер

Поэтому летом 2023 года она переехала, сменила номер телефона и сдала свою квартиру, в которой сделала ремонт и даже заставила управляющую компанию починить балкон, а из-за меня всё бросила.

Я поплакал месяц, но потом понял, что она так просто не вернется, а я без нее уже не смогу, и пошел ее искать . Я знаю, где она работает, поэтому иногда приходил туда, чтобы просто ее увидеть, но я не мог себе позволить за ней следить, потому что это подло. Я почти год гулял до ночи по разным районам города, пока не пришел на Сортировку, а там поспрашивал у местных и летом 2024-го нашел ее на краю географии в съемной квартире.

Я хотел, чтобы Катя поняла, что я могу знать, где она, и не делать всего того, из-за чего она переехала, чтобы Катя вернулась. Но она работает допоздна и ходит одна через всю Сортировку, а мне кажется, что это не очень безопасно, поэтому я там гуляю, пока у нее свет не загорится, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

Во всё указанное Катя не поверила и подала на меня в суд. Я практикующий юрист, поэтому, прочитав исковое заявление, понял, что ей откажут, но Катя заплатила кучу денег за услуги представителя и госпошлину, которые ей бы в таком случае не вернули, а у меня она без решения суда их брать отказывалась.

Я за Катю очень сильно переживаю и не хочу, чтобы она из-за меня еще и деньги потеряла, поэтому принес их в суд и попросил удовлетворить моральный вред в полном объеме, чтобы было хоть какое-то основание взыскать с меня судебные расходы, потому что мы не в американском фильме живем, чтобы мне могли запретить к ней подходить и разговаривать.

Катя теперь надо мной издевается, спрашивая при встрече про 300 тысяч рублей, которые она с меня взыскала, а я спрашиваю, куда их ей перевести. Но Катя их никогда не возьмет, поэтому всё время грозится прислать номер расчетного счета и не присылает. Катя подала в суд не из-за денег, а просто хотела, чтобы я отстал, а я просто хотел всё исправить, но понимаю, что люблю ее всё сильнее, и не знаю, что теперь делать.

Почему люди становятся сталкерами и что делать, если вас преследуют?

Психотерапевт Алексей Киях пояснил нам, что подобное поведение нельзя назвать здоровым. Чаще всего сталкеры страдают личностными расстройствами.

— Это либо какие-то личностные особенности человека, который выходит за рамки допустимого, либо эмоциональные проблемы, но в любом случае за этим что-то стоит. Нормальный человек понимает слово «нет», если не с первого раза, то хотя бы с третьего, — объясняет Алексей Киях. — Если человек продолжает преследование, говорит: «Я всё равно добьюсь, заслужу», это уже говорит о проблеме. Причем эта проблема довольно распространена в последнее время и иногда заканчивается трагически. В прошлом году рядом с магазином девушку зарезал сталкер.

Такой человек не умеет выстраивать отношения, не способен воспринимать внешнюю критику, учитывать мнение других людей.

Это ведь не про невероятную, фантастическую любовь. Там любви-то и нет. На самом деле за этим скрывается злость, обида и что-то подобное. Алексей Киях врач-психотерапевт

Это обида, с которой человек уже пришел в эти отношения. Это прошлый травматичный опыт в личной жизни либо в отношениях с родителями в детстве, где человека отвергали. Он пытался добиться, пытался получить, то есть это именно глубокая детская травма, — отмечает психотерапевт.

Если вы заметили за собой навязчивые мысли о своем партнере, желание следить за ним или читать его переписки в телефоне, следует обратиться за помощью к психотерапевту. Врачи помогут разобрать механизмы, скрывающиеся за таким поведением и эмоциями. При желании можно скорректировать свои личностные особенности или как минимум научиться контролировать себя.

Обратите внимание также на инструкцию, как себя вести со сталкером.

Запомните несколько базовых правил Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Психолог, директор общественной организации «Аистенок» Лариса Лазарева говорит, что к ним за помощью обращаются женщины, сталкивающиеся с семейным насилием, в том числе с преследованием со стороны бывших мужей и сожителей.

Год назад Лариса Лазарева совместно с юристами отправила в Госдуму предложение о принятии закона о профилактике семейно-бытового насилия. В одном из пунктов подробно описывалось, что такое сталкинг.

— Мы хотели признать сталкинг отдельным видом уголовного преступления, ввести в Уголовный кодекс статью за слежку и отдельно выделить преследование в интернете — киберсталкинг , — рассказывает Лариса Лазарева. — В том числе ввести понятие охранного ордера, который бы запрещал определенные действия в отношении жертвы.

Например, приближаться на какое-то расстояние к месту проживания, работы, запретить использовать соцсети, вести переписку с жертвой. Лариса Лазарева директор кризисного центра «Аистенок»

Сейчас нет административного или уголовного наказания за преследование, и потому в Уголовном кодексе это правонарушение не отражено. Если нет закона, невозможно дать жертве охранный ордер, чтобы ее охраняла госзащита. Когда тебе дается защита, ты можешь проживать под охраной вплоть до суда, пока сталкеру не вынесут приговор, — объясняет Лариса Лазарева.

Если в вашей жизни появился сталкер, первым делом нужно предупредить об этом родных и близких, ведь преследователь может провоцировать не только жертву, но и членов ее семьи.

Часто дело доходит до шантажа (в том числе интимными фото, взятыми из переписок).

— Обязательно нужно обеспечить свою безопасность в социальных сетях. Если у сталкера есть доступ к вашим страничкам, нужно сменить пароли, чтобы этот человек не писал сообщения от имени жертвы. И удалить все переписки, в том числе фотографии, — подчеркивает руководитель кризисного центра.

К сожалению, не всегда помогают смена номера телефона и переезд в другой район, особенно если у сталкеров есть связи в полиции. Если вы решили завести новую сим-карту, вставьте ее в кнопочный телефон и уже с него держите связь с родственниками.

Главное — не отвечайте на провокации преследователя и не возобновляйте переписку с ним. Фиксируйте все угрозы и оскорбления. К сожалению, жертве приходится самой собирать и доказывать случаи, связанные со сталкингом или насилием.