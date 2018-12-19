Лофт или апартаменты: как реконструируют заброшенный мукомольный завод в Ярославле

Забор вокруг здания все же исчезнет
Мукомольный завод, много лет стоящий в центре Ярославля, как больной зуб, может получить новую жизнь. Власти снова задумались о его судьбе — решают, что теперь будет в стенах заброшенного здания.
— Ожидаем, что на Которосльной набережной в следующем году возобновится строительство брошенных объектов. Сегодня архитекторы разрабатывают свои предложения. Набережная Которосли — это видовая точка, и важно, чтобы она стала украшением Ярославля. Сейчас мы работаем над реконструкцией мукомольного завода: хотим дать вторую жизнь этому объекту, например, там можно сделать лофт или апартаменты, — рассказал в интервью порталу 76.RU заместитель председателя правительства Виктор Неженец.
Мукомольный завод остановил производство в 2006 году. Причина — отсутствие зерна и средств на его закупку. Один из основных акционеров мукомольного завода практически монополизировал закупку сырья и реализацию продукции, причем зерно, как писали тогда, закупалось по ценам выше средней рыночной, а готовая продукция продавалась практически по демпинговой стоимости.
В покое здание после закрытия не оставили — в 2014 году в нём случился крупный пожар. Ещё через год здание хотели пустить с молотка.
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