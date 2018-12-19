19 декабря среда
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -13

2 м/с , юго-вост.
781мм
86%
Подробнее
usd 66.75
eur 75.78
СЕЙЧАС -9°С
usd 66.75
eur 75.78
Недвижимость

Лофт или апартаменты: как реконструируют заброшенный мукомольный завод в Ярославле

За проекты взялись архитекторы

Поделиться

4 366
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Забор вокруг здания все же исчезнет

Фото: Google.com/maps


Мукомольный завод, много лет стоящий в центре Ярославля, как больной зуб, может получить новую жизнь. Власти снова задумались о его судьбе — решают, что теперь будет в стенах заброшенного здания.

— Ожидаем, что на Которосльной набережной в следующем году возобновится строительство брошенных объектов. Сегодня архитекторы разрабатывают свои предложения. Набережная Которосли — это видовая точка, и важно, чтобы она стала украшением Ярославля. Сейчас мы работаем над реконструкцией мукомольного завода: хотим дать вторую жизнь этому объекту, например, там можно сделать лофт или апартаменты, — рассказал в интервью порталу 76.RU заместитель председателя правительства Виктор Неженец.

Мукомольный завод остановил производство в 2006 году. Причина — отсутствие зерна и средств на его закупку. Один из основных акционеров мукомольного завода практически монополизировал закупку сырья и реализацию продукции, причем зерно, как писали тогда, закупалось по ценам выше средней рыночной, а готовая продукция продавалась практически по демпинговой стоимости

В покое здание после закрытия не оставили — в 2014 году в нём случился крупный пожар. Ещё через год здание хотели пустить с молотка.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ЯрославльМукомольный завод

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Гость
19 дек 2018 в 10:53
+0 −0
А при каких губернаторах эти зубы заболели? А из какой они были партии? А какой борьбой занимался начальник который их назначал и принимал с отчётами? Несчастный народ под властью бездарности
Гвость
19 дек 2018 в 08:18
+0 −0
А что там со здоровыми зубом - кондитерской фабрикой?! Да, как там дело с вырванными зубами для коронки - Карабулинской развязки?!
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90