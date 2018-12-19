Лофт или апартаменты: как реконструируют заброшенный мукомольный завод в Ярославле



Мукомольный завод, много лет стоящий в центре Ярославля, как больной зуб, может получить новую жизнь. Власти снова задумались о его судьбе — решают, что теперь будет в стенах заброшенного здания.

— Ожидаем, что на Которосльной набережной в следующем году возобновится строительство брошенных объектов. Сегодня архитекторы разрабатывают свои предложения. Набережная Которосли — это видовая точка, и важно, чтобы она стала украшением Ярославля. Сейчас мы работаем над реконструкцией мукомольного завода: хотим дать вторую жизнь этому объекту, например, там можно сделать лофт или апартаменты, — рассказал в интервью порталу 76.RU заместитель председателя правительства Виктор Неженец.

