Цена озвучена: в Ярославле продадут первый этаж в бывшем купеческом доме

В Ярославле продадут первый этаж бывшего купеческого дома на Большой Федоровской улице, 109. На сайте ДОМ.РФ указано, что начальная цена за два помещения общей площадью 153 квадратных метра 3,2 миллиона рублей. Примечательно, что в августе 2025 года лот уже выставляли на аукцион, но по стоимости выше — 4 миллиона рублей. По всей видимости, нижний порог стоимости было решено снизить.

«Помещения расположены на первом этаже здания, признанного объектом культурного наследия. Ранее это был жилой дом знатного купца Вахрамеева, построенный во второй половине XIX века. Удобное транспортное сообщение обеспечено остановкой общественного транспорта — 243 метров, ж/д станцией — 590 метров», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Вахрамеевы — известная в Ярославле купеческая семья, оставившая в городе огромное наследие. О роде предпринимателей и меценатов тех времен ярославцам напоминает, например, усадьба на улице Ушинского. Или исторический дом на улице Некрасова, 39.

Александр Иванович Вахрамеев также был владельцем мукомольного завода в центре Ярославля. Семейные захоронения Вахрамеевых до сих пор можно найти на старинных кладбищах Ярославля.