НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

6 м/c,

с-з.

 752мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Изнанка центральной улицы
Новая звезда «Локомотива»
Кому делегировать бизнес-процессы?
Отбой беспилотной опасности
Современная медицина рядом
Ярославцы отдохнули в Китае
Бензин по 100 рублей
Афиша на выходные
Художник из глубинки
Недвижимость Власти распродают имущество Цена озвучена: в Ярославле продадут первый этаж в бывшем купеческом доме

Цена озвучена: в Ярославле продадут первый этаж в бывшем купеческом доме

Когда пройдут торги

410
В Ярославле продадут исторический дом | Источник: Яндекс.ПанорамыВ Ярославле продадут исторический дом | Источник: Яндекс.Панорамы

В Ярославле продадут исторический дом

Источник:

Яндекс.Панорамы

В Ярославле продадут первый этаж бывшего купеческого дома на Большой Федоровской улице, 109. На сайте ДОМ.РФ указано, что начальная цена за два помещения общей площадью 153 квадратных метра 3,2 миллиона рублей. Примечательно, что в августе 2025 года лот уже выставляли на аукцион, но по стоимости выше — 4 миллиона рублей. По всей видимости, нижний порог стоимости было решено снизить.

«Помещения расположены на первом этаже здания, признанного объектом культурного наследия. Ранее это был жилой дом знатного купца Вахрамеева, построенный во второй половине XIX века. Удобное транспортное сообщение обеспечено остановкой общественного транспорта — 243 метров, ж/д станцией — 590 метров», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Вахрамеевы — известная в Ярославле купеческая семья, оставившая в городе огромное наследие. О роде предпринимателей и меценатов тех времен ярославцам напоминает, например, усадьба на улице Ушинского. Или исторический дом на улице Некрасова, 39.

Александр Иванович Вахрамеев также был владельцем мукомольного завода в центре Ярославля. Семейные захоронения Вахрамеевых до сих пор можно найти на старинных кладбищах Ярославля.

Заявки от желающих принять участие в торгах будут принимать до 3 августа 2026 года. Сам аукцион проведут 7 августа.

Ранее в Ярославской области продали руины исторического дома, в котором снимали культовый фильм «12 стульев». Мы рассказывали, кто стал новым владельцем.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Исторический дом Торги ДОМ.РФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Рекомендуем