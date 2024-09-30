«Чтобы не проникали»: что новый собственник планирует сделать со сгоревшей усадьбой в Ярославле

Что будет со сгоревшим зданием Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Портал 76.RU выяснил, что новый собственник планирует делать с усадьбой Вахрамеева на улице Ушинского, 16. Сгоревшее осенью 2023 года здание за 82 миллиона рублей на аукционе выкупило ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“», которым владеет бизнесмен Лев Климовицкий.

Представители компании рассказали: в планах оборудовать в усадьбе офисы и ресторан.

— Он [собственник] планирует реставрировать и восстанавливать усадьбу. Сделать офисную часть, а на первом этаже кафе или ресторан. Пока всё это на стадии инженерных изысканий и работе специалистов по охране памятников. Это очень долгий процесс, там очень много нюансов. Поскольку это — объект с неутвержденным предметом охраны. То есть, вроде как, памятник, а что именно предмет охраны — не определено, — рассказала в беседе с 76.RU заместитель директора Юридического агентства «ВИП-консалтинг» Анна Соломатина.

По словам Анны Соломатиной эти работы будут проводить от года до двух.

— Плюс, это согласовывается Москвой, Министерством культуры, по утверждению предмета охраны этого объекта. И только после этого можно будет что-то говорить о согласовании проекта и проведении каких-то работ. В этом году объект будет только законсервирован для того, чтобы туда не проникали третьи лица, будем так говорить, из-за которых был пожар, — рассказала Анна Соломатина.

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство „ВИП-Консалтинг“» — ярославская организация, образованная в 2015 году и зарегистрированная на улице Свободы. Компания занимается деятельностью в области права. Владелец и директор фирмы — Лев Михайлович Климовицкий. Сама компания на конец 2023 года заработала 8,9 миллиона рублей, чистая прибыль из которых составила 6,2 миллиона.