НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

с-з.

 760мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пострадал в тройном ДТП
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Сносят баню в центре
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Что ярославцы думают о работе в офисе
Недвижимость Сгорела историческая усадьба эксклюзив «Чтобы не проникали»: что новый собственник планирует сделать со сгоревшей усадьбой в Ярославле

«Чтобы не проникали»: что новый собственник планирует сделать со сгоревшей усадьбой в Ярославле

Эксклюзивные детали выяснил портал 76.RU

872
4 комментария

Что будет со сгоревшим зданием

Портал 76.RU выяснил, что новый собственник планирует делать с усадьбой Вахрамеева на улице Ушинского, 16. Сгоревшее осенью 2023 года здание за 82 миллиона рублей на аукционе выкупило ООО «Юридическое агентство „ВИП-консалтинг“», которым владеет бизнесмен Лев Климовицкий.

Представители компании рассказали: в планах оборудовать в усадьбе офисы и ресторан.

— Он [собственник] планирует реставрировать и восстанавливать усадьбу. Сделать офисную часть, а на первом этаже кафе или ресторан. Пока всё это на стадии инженерных изысканий и работе специалистов по охране памятников. Это очень долгий процесс, там очень много нюансов. Поскольку это — объект с неутвержденным предметом охраны. То есть, вроде как, памятник, а что именно предмет охраны — не определено, — рассказала в беседе с 76.RU заместитель директора Юридического агентства «ВИП-консалтинг» Анна Соломатина.

По словам Анны Соломатиной эти работы будут проводить от года до двух.

— Плюс, это согласовывается Москвой, Министерством культуры, по утверждению предмета охраны этого объекта. И только после этого можно будет что-то говорить о согласовании проекта и проведении каких-то работ. В этом году объект будет только законсервирован для того, чтобы туда не проникали третьи лица, будем так говорить, из-за которых был пожар, — рассказала Анна Соломатина.

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство „ВИП-Консалтинг“» — ярославская организация, образованная в 2015 году и зарегистрированная на улице Свободы. Компания занимается деятельностью в области права. Владелец и директор фирмы — Лев Михайлович Климовицкий. Сама компания на конец 2023 года заработала 8,9 миллиона рублей, чистая прибыль из которых составила 6,2 миллиона.

Напомним, в сентябре 2023 года в усадьбе Вахрамеева произошел пожар. Раньше в нем располагался военкомат, и ярославцы получали там военные билеты. Но в последнее время помещения пустовали: военный комиссариат оставил их после суда. Причину пожара установили довольно быстро. Выяснилось, что в заброшку проник бомж. По версии правоохранителей, он выкурил сигарету, бросил бычок и уснул. В этом материале мы показывали, как выглядит выгоревшая усадьба изнутри после пожара.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Снести его и построить вкусно и точка
Гость
47 минут
Компания с прибылью 6 млн в год купила особняк в центре города за 80 млн. Копили 15 лет
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление