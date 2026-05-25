Ставка может увеличиться вдвое: эксперты раскрыли, кто рискует остаться без выгодной семейной ипотеки

В России обсуждают введение дифференцированных ставок: чем больше детей, тем лояльнее условия

Самая популярная льготная ипотека в России — семейная, — вероятнее всего, станет менее выгодной. Эксперты обсуждают введение дифференцированных ставок, которые будут зависеть от количества детей. Очевидно, текущая ставка в 6% для всех семей с детьми — слишком высокая нагрузка на бюджет.

Поручение об этом дал президент. Центробанк и «Дом.рф» должны подготовить соответствующие предложения к 1 июня, а Минфин и Минстрой — к 1 июля проработать детали введения дифференцированного подхода.

Сейчас обсуждаются три возможных варианта распределения ставок. В одном из них и для семей с детьми предлагают оставить ставку в 6%, а дальше понижать, в других — повысить ставку для тех, у кого один ребенок. Подробности — в материале E1.RU.

Больше всего рисков потерять выгодную ипотеку — у семей с одним ребенком

Как говорит основательница агентства недвижимости Анна Ермакова, какие бы правила ни выбрали, спокойнее всего себя чувствуют семьи с двумя детьми, а вот те пары, у кого пока один ребенок, пытаются успеть взять ипотеку по льготной ставке до пересмотра условий.

«Кому точно нужно решать вопрос с ипотекой сейчас — это те, у кого один ребенок. Потому что непонятно, что будет дальше. Ставка может как остаться той же, так и увеличиться вплоть до двух раз. Для тех, у кого двое детей, ставка, вероятнее всего, останется без изменений», — поделилась с E1.RU Анна Ермакова.

В самом спокойном ожидании те, у кого трое детей и больше. Мы это замечаем и по своим клиентам, которые говорят: «Нам же торопиться некуда. У нас может быть и снижение ставки». Анна Ермакова основательница агентства недвижимости

Введение дифференцированных ставок, считает Анна Ермакова, произойдет в связке с понижением ключевой ставки Центробанком, потому что иначе семьи с одним ребенком окажутся в ловушке.

«Мне кажется, что, если увеличат ставку по семейной ипотеке для пар с одним ребенком, то логично было бы снизить ключевую ставку, потому что так или иначе количество заемщиков с одним ребенком преобладает, а покупка новостройки по базовой ипотеке сейчас для многих недоступна. То есть дифференцированные ставки будут вводить параллельно со снижением ключевой ставки, иначе застройщики не смогут поддерживать объем продаж», — предполагает эксперт.

Многие участники рынка, рассуждая о том, какие еще изменения стоит внести в программу семейной ипотеки, говорят, что нужно увеличивать кредитные лимиты. Потому что действующих сегодня 6 миллионов для большинства регионов (кроме Москвы, Питера, Московской и Ленинградской областей) недостаточно для покупки квартиры на большую семью. По мнению Анны Ермаковой, такой щедрости ждать не стоит.

«Увеличение лимитов сейчас маловероятно. В текущей ситуации, если их и увеличат, то это, конечно, подтолкнет спрос к покупке, в том числе заемщики станут рассматривать и квартиры большей площади. Спрос всегда сказывается на росте цен на недвижимость, а государство этого точно не ждет и борется с инфляцией», — считает она.

Напомним, правила выдачи семейной ипотеки в этом году уже ужесточали. Так, с 1 февраля оба супруга выступают созаемщиками и не могут купить по квартире на каждого, используя льготную программу. После этого в стране заметно упали объемы выдачи семейной ипотеки.