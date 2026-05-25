Недвижимость Эксперт Ставка может увеличиться вдвое: эксперты раскрыли, кто рискует остаться без выгодной семейной ипотеки

Новые правила могут ввести уже в этом году

В России обсуждают введение дифференцированных ставок: чем больше детей, тем лояльнее условия

Самая популярная льготная ипотека в России — семейная, — вероятнее всего, станет менее выгодной. Эксперты обсуждают введение дифференцированных ставок, которые будут зависеть от количества детей. Очевидно, текущая ставка в 6% для всех семей с детьми — слишком высокая нагрузка на бюджет.

Поручение об этом дал президент. Центробанк и «Дом.рф» должны подготовить соответствующие предложения к 1 июня, а Минфин и Минстрой — к 1 июля проработать детали введения дифференцированного подхода.

Сейчас обсуждаются три возможных варианта распределения ставок. В одном из них и для семей с детьми предлагают оставить ставку в 6%, а дальше понижать, в других — повысить ставку для тех, у кого один ребенок. Подробности — в материале E1.RU.

Больше всего рисков потерять выгодную ипотеку — у семей с одним ребенком

Как говорит основательница агентства недвижимости Анна Ермакова, какие бы правила ни выбрали, спокойнее всего себя чувствуют семьи с двумя детьми, а вот те пары, у кого пока один ребенок, пытаются успеть взять ипотеку по льготной ставке до пересмотра условий.

«Кому точно нужно решать вопрос с ипотекой сейчас — это те, у кого один ребенок. Потому что непонятно, что будет дальше. Ставка может как остаться той же, так и увеличиться вплоть до двух раз. Для тех, у кого двое детей, ставка, вероятнее всего, останется без изменений», — поделилась с E1.RU Анна Ермакова.

В самом спокойном ожидании те, у кого трое детей и больше. Мы это замечаем и по своим клиентам, которые говорят: «Нам же торопиться некуда. У нас может быть и снижение ставки».

Введение дифференцированных ставок, считает Анна Ермакова, произойдет в связке с понижением ключевой ставки Центробанком, потому что иначе семьи с одним ребенком окажутся в ловушке.

«Мне кажется, что, если увеличат ставку по семейной ипотеке для пар с одним ребенком, то логично было бы снизить ключевую ставку, потому что так или иначе количество заемщиков с одним ребенком преобладает, а покупка новостройки по базовой ипотеке сейчас для многих недоступна. То есть дифференцированные ставки будут вводить параллельно со снижением ключевой ставки, иначе застройщики не смогут поддерживать объем продаж», — предполагает эксперт.

Многие участники рынка, рассуждая о том, какие еще изменения стоит внести в программу семейной ипотеки, говорят, что нужно увеличивать кредитные лимиты. Потому что действующих сегодня 6 миллионов для большинства регионов (кроме Москвы, Питера, Московской и Ленинградской областей) недостаточно для покупки квартиры на большую семью. По мнению Анны Ермаковой, такой щедрости ждать не стоит.

«Увеличение лимитов сейчас маловероятно. В текущей ситуации, если их и увеличат, то это, конечно, подтолкнет спрос к покупке, в том числе заемщики станут рассматривать и квартиры большей площади. Спрос всегда сказывается на росте цен на недвижимость, а государство этого точно не ждет и борется с инфляцией», — считает она.

Напомним, правила выдачи семейной ипотеки в этом году уже ужесточали. Так, с 1 февраля оба супруга выступают созаемщиками и не могут купить по квартире на каждого, используя льготную программу. После этого в стране заметно упали объемы выдачи семейной ипотеки.

Зато постепенно стала расти доля базовой. Какие условия по этой программе сейчас предлагают банки, смотрите по ссылке.

Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Покупка квартиры Семейная ипотека Ключевая ставка Анна Ермакова Недвижимость Риелтор
