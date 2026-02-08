Власти обсуждают новые правила для покупки и продажи недвижимости — детали

Покупателей хотят обезопасить от рисков и сделать сделки прозрачнее

В Госдуму планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом. Подробнее об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме», — сказал депутат в разговоре с РИА Новости.

В этом случае сделки станут прозрачнее и безопаснее, для покупателей будет меньше рисков. Аксаков напомнил, что сейчас очень много злоупотреблений, если сделки осуществляются наличкой.

По информации парламентария, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время его внесут на рассмотрение в Госдуму. Если же его примут, то эта мера должна заработать «со второй половины этого года».

Но если с безопасностью заключения сделок всё понятно, то в этой ситуации есть и другие непростые нюансы.

Предполагается, что будущие приобретатели столкнутся с издержками. Так считает эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Для банков, нотариусов и Росреестра процедуру легче будет зафиксировать. При этом нюансы тоже имеются: когда проводится полностью безналичный расчет, продавец обязан будет показать в договоре всю сумму сделки. Сегодня, особенно в регионах, не все готовы это делать. Второй момент — стороны могут столкнуться с блокировкой операции банков для проверки, а это определенное неудобство», — рассказала юрист.

По ее словам, эта мера, с одной стороны, абсолютно логична и удобна, но с другой — почти все давно пользуются безналичной оплатой.

«Кроме того, в какой-то мере это ущемление прав, потому что человек вправе выбирать, как именно ему рассчитываться», — уточнила Перескокова в разговоре с «Абзацем».

Недавно в Госдуме предложили разработать альтернативы ипотеке, чтобы покупка жилья стала доступна каждому. Подробнее о них мы рассказали здесь.

Алена Смагина
