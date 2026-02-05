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Недвижимость В Ярославле территорию недалеко от Волги отдадут под масштабную застройку

В Ярославле территорию недалеко от Волги отдадут под масштабную застройку

Мэр подписал постановление

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В Ярославле планируется масштабная застройка участка в Заволжском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле планируется масштабная застройка участка в Заволжском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируется масштабная застройка участка в Заволжском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля подписал постановление о комплексном развитии территории в районе улицы Новые Куксенки в Заволжском районе. Участок расположен менее чем в километре от берега Волги в районе Юбилейного моста. Его площадь составляет 234 937 кв. м. Территорию хотят отдать под застройку 4-8-этажными домами.

В постановлении прописано, что в границах участка также планируется размещение детского сада на 220 мест. А на смежной территории должна появиться новая школа. Кроме того, на площадке предусмотрено размещение магазинов, аптек, гаражей, почты, салонов красоты, приемных пунктов химчисток, прачечных и других объектов. Медицинскую помощь жители нового района смогут получать в офисе врача общей практики больницы № 3 на улице Алмазной и в детской поликлинике на проспекте Машиностроителей, 20.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории — 10 лет с момента заключения договора», — прописано в документе.

На схеме обозначены границы территории под застройку | Источник: мэрия ЯрославляНа схеме обозначены границы территории под застройку | Источник: мэрия Ярославля

На схеме обозначены границы территории под застройку

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, в октябре и декабре 2025 года мэрия уже выпускала постановления о комплексном развитии территории в этом месте. Тогда речь шла о застройке трех несмежных участков в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки. В более раннем постановлении речь шла о территории общей площадью 400 996 кв. м., в декабрьском — 398 576 кв. м. Сейчас эти документы признаны утратившими силу.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Заволжский район Комплексное развитие территории
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Комментарии
11
Гость
5 февраля, 19:25
Пусть строчт и продают ,как можно больше земли под троительства жилья,не довольны,только конкуренты и те кто делает огромные деньги на жилье
Гость
5 февраля, 18:59
Отлично,пусть отдают и строят жилье для людей,перекупщики и арендаторы обнаглели ,да и застррйщики тоже загнули цены
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Гость
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