В Ярославле территорию недалеко от Волги отдадут под масштабную застройку

Мэр Ярославля подписал постановление о комплексном развитии территории в районе улицы Новые Куксенки в Заволжском районе. Участок расположен менее чем в километре от берега Волги в районе Юбилейного моста. Его площадь составляет 234 937 кв. м. Территорию хотят отдать под застройку 4-8-этажными домами.
В постановлении прописано, что в границах участка также планируется размещение детского сада на 220 мест. А на смежной территории должна появиться новая школа. Кроме того, на площадке предусмотрено размещение магазинов, аптек, гаражей, почты, салонов красоты, приемных пунктов химчисток, прачечных и других объектов. Медицинскую помощь жители нового района смогут получать в офисе врача общей практики больницы № 3 на улице Алмазной и в детской поликлинике на проспекте Машиностроителей, 20.
«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории — 10 лет с момента заключения договора», — прописано в документе.
Напомним, в октябре и декабре 2025 года мэрия уже выпускала постановления о комплексном развитии территории в этом месте. Тогда речь шла о застройке трех несмежных участков в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки. В более раннем постановлении речь шла о территории общей площадью 400 996 кв. м., в декабрьском — 398 576 кв. м. Сейчас эти документы признаны утратившими силу.