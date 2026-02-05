В Ярославле территорию недалеко от Волги отдадут под масштабную застройку

В Ярославле планируется масштабная застройка участка в Заволжском районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля подписал постановление о комплексном развитии территории в районе улицы Новые Куксенки в Заволжском районе. Участок расположен менее чем в километре от берега Волги в районе Юбилейного моста. Его площадь составляет 234 937 кв. м. Территорию хотят отдать под застройку 4-8-этажными домами.

В постановлении прописано, что в границах участка также планируется размещение детского сада на 220 мест. А на смежной территории должна появиться новая школа. Кроме того, на площадке предусмотрено размещение магазинов, аптек, гаражей, почты, салонов красоты, приемных пунктов химчисток, прачечных и других объектов. Медицинскую помощь жители нового района смогут получать в офисе врача общей практики больницы № 3 на улице Алмазной и в детской поликлинике на проспекте Машиностроителей, 20.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории — 10 лет с момента заключения договора», — прописано в документе.

На схеме обозначены границы территории под застройку Источник: мэрия Ярославля