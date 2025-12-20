Европа больше не в моде. Где россияне покупают недвижимость за границей

Эмираты, Турция и Таиланд остаются востребованы у наших соотечественников Источник: AP/TASS

Эксперты говорят, что часть покупателей свои планы уже реализовала, а часть предпочитает держать деньги на депозитах. В ближайшей перспективе популярными направлениями в сфере покупки недвижимости для российских граждан останутся Ближний Восток и Азия. Подробнее в трендах разбиралась «Фонтанка».

Ажиотаж прошел

Итоги года таковы: за 11 месяцев 2025-го общее количество заявок на покупку зарубежной недвижимости со стороны россиян снизилось примерно на 20% по сравнению с 2024 годом, подсчитали аналитики международного брокера недвижимости Tranio. По фактическим сделкам динамика схожая: общее число сделок с недвижимостью также сократилось.

Другая компания, работающая на рынке недвижимости, говорит о такой же тенденции. «В среднем количество сделок по наиболее популярным направлениям снизилось примерно на 20% год к году. При этом мы наблюдаем переформатирование рынка в сторону увеличения среднего чека сделки. Эти факторы позволяют рынку сохранять баланс к концу года», — отметили эксперты компании.

На сокращение объема покупок влияет несколько факторов. Рынок нормализуется после ажиотажного всплеска 2022–2023 годов, когда многие реализовали отложенные планы по зарубежным покупкам. Кроме того, в 2025 году инвесторы часто предпочитали хранить деньги на депозитах. В-третьих, часть покупателей заняла выжидательную позицию, а часть переключила внимание с покупки недвижимости на оформление ВНЖ.

Общее число покупок россиянами недвижимости за границей не раскрывается, но по некоторым странам данные всё же есть.

Согласно официальным данным внутренних ведомств стран, в Турции за прошлый год россияне провели 4867 сделок с недвижимостью, в том числе за 11 месяцев 2024 года — 4429 сделок. В текущем году активность заметно снизилась и составила 2835 сделок за 11 месяцев.

В Таиланде за 2024 год россияне оформили 1079 сделок, из них на первое полугодие пришлось 567 договоров купли-продажи. За первые 6 месяцев динамика похожая: зафиксировано 567 сделок.

На Кипре с 15 сентября 2024 года по 15 сентября 2025 года зарегистрировано 4612 сделок с иностранцами, среди них 900 договоров — с российскими гражданами.

По подсчетам NF Group, за последнее время сокращается число сделок с зарубежной недвижимостью для получения вида на жительство. В прошлом году их доля составляла более 70% от общего объема продаж, а 2025 году она уменьшилась до 55%. Что касается инвестиционных сделок, то их число увеличилось вдвое — примерно до 34%. Около 13% сделок приходится на покупку домов или квартир для собственного проживания.

Где берут?

«Что касается направлений, то вся карта перемещения предпочтений российских инвесторов в зарубежную недвижимость ожидаемо связана с возможностью денежных переводов, геополитической стабильностью и лояльным отношением к россиянам», — говорит генеральный директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

Традиционно в 2025 году россияне часто покупают недвижимость в ОАЭ, говорят участники рынка. Приобретение жилья в Эмиратах в основном рассматривается как инвестиционный инструмент, а также как способ получения резидентства и возможности более длительного пребывания в стране. Существенная часть сделок совершается и для личного пользования, говорит Анна Ларина, директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group.

По данным платформы-агрегатора недвижимости в ОАЭ Emirates.Estate, в первой половине 2025 года рынок недвижимости ОАЭ продемонстрировал уверенный рост по всем ключевым эмиратам. В Дубае было зарегистрировано более 98 тысяч сделок, что на 22,6% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Совокупный объем продаж достиг 89 миллиардов долларов. Около 59% сделок пришлось на объекты на стадии строительства.

Аналогичная динамика наблюдалась в Абу-Даби, там общий объем сделок с недвижимостью достиг $ 14 миллиардов (14 тысяч сделок), что на 39% выше, чем за первое полугодие 2024 года. Сделки фиксировались с участием инвесторов из 85 стран.

В Шардже было совершено более 48 тысяч сделок, что на 3,3% больше, чем годом ранее, при этом общий объем операций достиг $ 7,35 миллиарда.

Однако популярность ОАЭ постепенно снижается и продолжит снижаться, говорит Максим Ельцов. В первую очередь из-за того, что комиссионные при проведении сделок там стали слишком высокими. Кроме того, вторичный рынок в Арабских Эмиратах развит слабо, и инвесторы, которые покупали объекты в самом начале строительства и рассчитывали их перепродать, не смогли получить большую прибыль.

«Про работу в ОАЭ я часто слышу следующее: "Я получил там бесценный опыт работы и практически ноль прибыли" , — говорит Максим Ельцов. — В целом, по отзывам знакомых, необходимо очень хорошо знать местный рынок, чтобы правильно выбрать объект, добиться хорошей арендной ставки и высокой доходности».

Вечные Таиланд и Турция

Стабильным спросом также пользуется недвижимость в Таиланде. По словам Анны Лариной, в Таиланде россияне приобретают недвижимость как для проживания, так и для сдачи в аренду. «Часто это комбинированный запрос: "Я хочу отдыхать месяц в году и оставшееся время сдавать в аренду" ». Поэтому в Таиланде мы чаще видим, что приобретаются апартаменты, а не виллы, говорит Анна Ларина.

За 2024 год и первое полугодие 2025 года россияне приобрели в Таиланде 1639 квартир. Средний чек по российским сделкам остается умеренным, что указывает на ориентацию на курортные локации, студии и компактные апартаменты, которые легко сдавать и быстро перепродавать, говорят отраслевые эксперты.

В то же время спрос на покупку недвижимости в Турции, которая всегда была популярным направлением, сокращается. В январе — ноябре 2025 года заявок на покупку недвижимости в Турции стало на 15% меньше, чем за тот же период 2024 года.

«В Турции сделки проводятся в основном "для себя" . Цены пришли в чувство, и клиенты приобретают коттеджные участки, дома и квартиры для собственного проживания», — говорит Анна Ларина.

Внезапная Сербия и Венгрия

По данным NF Group, в текущем году популярной в сфере приобретения недвижимости стала Сербия. Там, как правило, покупают недорогую недвижимость, которую можно приобрести из России с переводом денег напрямую в страну. Это достаточно простой процесс покупки и доступные цены на объекты, поясняет Анна Ларина.

Она добавляет, что для многих клиентов Сербия стала промежуточной точкой: там открывают компании, оформляют ВНЖ и продолжают вести бизнес, ранее расположенный в Европе. Страна сохраняет хорошие отношения как с ЕС, так и с Россией, что делает ее удобной с точки зрения бизнеса и миграционных задач.

Интересно, что в прошлом году россияне часто приобретали недвижимость в Венгрии. Интерес к этой стране был связан с ожиданиями запуска программы ВНЖ, на которую рассчитывали многие российские клиенты, говорят в NF. Предполагалось, что покупка недвижимости позволит оформить вид на жительство, однако в итоге реализация программы для россиян была приостановлена.

В целом же интерес российских инвесторов к Европе снижается. «Та же Греция оставалась актуальной только для клиентов со вторым гражданством, поскольку недвижимость там приобретали только для оформления ВНЖ. У покупателей с российским паспортом нет такой возможности. Соответственно, все, кто был заинтересован в этом направлении и имел подходящий статус, уже реализовали свои планы по покупке жилья», — поясняет Анна Ларина.