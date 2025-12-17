«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье

Нужно ли поднять размер материнского капитала? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Стоимость жилья продолжает удивлять, условия по ипотеке не радуют, и всё это на фоне обсуждений демографической ситуации в России. Наши коллеги из UFA1.RU публикует колонку молодой матери, которая родила в этом году ребенка и, изучив цены на квартиры, приняла решение переехать из столицы республики в другой город.

Автор предпочла остаться анонимной, но для большего понимания мы можем указать, что она больше 10 лет живет в Башкирии, переехала учиться из другого региона и осталась, в этом году родила ребенка и вместе с мужем купила двухкомнатную квартиру в одном из городов республики, вложив в сделку материнский капитал и полученную от продажи однушки на родине сумму.

Пока я училась в университете, то жила в общежитии. Приятное было время, есть что вспомнить. Потом снимала квартиру: сначала одну, потому другую. Когда забеременела, стала всерьез думать о покупке собственного жилья. У родителей для меня была однокомнатная квартира, но это дома, а я к тому времени очень хотела жить в Башкирии. Да, я — одна из тех, кто считает Уфу хорошим местом для жизни.

Но когда начала смотреть варианты, стало грустно. Даже квартиры в самых отдаленных районах города, продавали за какие-то страшные деньги, причем за маленькие коробки с черновым ремонтом в доме, где рядом нет ни детсада, ни школы. 6–7 миллионов рублей за 40 квадратов — это, извините, какой-то кошмар.

С такими расценками материнский капитал вообще не делает погоды. За первого ребенка дают 690 тысяч рублей. На такой маткапитал можно разве что только хижину в лесу купить. Если нет никаких накоплений, то придется оформлять ипотеку. Отдельная обида — от того, что с нынешней ставкой на проценты, которые придется платить лет 15 или даже все 30, можно купить три такие же квартиры.

Маткапитал был очень мощной мерой 10–15 лет назад, но он уже устарел.

Положение на рынке жилья меня разочаровало. Когда у тебя ребенок, хочется, чтобы было и безопасное для него место — та самая лужайка для зайки. И потом, самой уже хотелось иметь собственную квартиру, где можно обустроить уют на свой вкус и быть полноправной хозяйкой. Так что мы переехали в другой город республики, где цены попроще.

Подальше от столицы цены уже не такие ужасные, но даже здесь маткапитал оставляет желать лучшего. Его хватило лишь на четверть той цены, за которую продавали понравившуюся квартиру. Остальная часть оплачена деньгами от проданной на родине однушки. Как быть молодым родителям, у которых нечего продавать, я просто не представляю.

Копить? Сколько на это лет уйдет? Использовать маткапитал как первоначальный взнос? Потом до старости ежемесячно отдавать треть, а то и половину дохода, нервничая, что в случае болезни или другого форс-мажора останешься с долгами на улице. Жуть.

Растет ребенок — растут и цены.

Тем, у кого есть хоть какие-то приемлемые деньги на покупку квартиры, расслабляться тоже нельзя. К примеру, продавец может подать заявление о банкротстве и квартиру, которую вы купили, заберут в счет уплаты долгов. Поэтому нужно тщательно изучать все документы при сделке, вплоть до психиатрического заключения. Но и этого может быть недостаточно: про «схему Долиной», наверное, все уже слышали.

Но вернемся к маткапиталу. Казалось бы, его можно было бы выдать, как выдают банковский чек или подарочный сертификат, которым вы можете рассчитаться за сделку. Но нет, если вы хотите потратить его на покупку жилья, пока ребенку нет трех лет, вам придется получить деньги через банк: оформить кредит, которым оплатите сделку и закроете его маткапиталом.

Так государство пытается обезопасить бюджет от мошенников, которые используют выданные деньги на нецелевые расходы. Придется чуть больше повозиться с заявками и чуть переплатить, потому что кредит же взяли. У нас получилось всего пять тысяч рублей, что не так уж и много, потому что страховой фонд всё быстро одобрил.

Цены на квартиры явно не остановятся.

Что делать родителям ребенка младше трех лет, которые не хотят с этим возиться и обращаться в банк? Ну, наверное, ждать, когда вырастет их ребенок, цены на жилье и ставка по ипотеке. Может, к тому времени еще второй родится, и тогда выдадут по маткапиталу еще целых 200 тысяч!

Итак, маткапитал потрачен, квартира куплена — нужен ремонт и мебель. Где взять деньги на него? В общем, понятно, что я имею в виду. Кто-то может возмутиться: «Скажи спасибо и за это!» Спасибо, честное слово, спасибо. Мне помог этот маткапитал, пусть его мало, но хоть что-то. Как говорится, дают — бери.

Но у меня были еще не самые плохие вводные условия. А как быть тем, у кого хуже? Сейчас маткапитала недостаточно для того, чтобы делом, а не только словами подкрепить призывы улучшать демографию. Его надо увеличить: цены на квартиры явно не остановятся. Не остановятся ведь?

Напомним, сейчас в России размер материнского капитала за первого ребенка составляет 690,3 тысячи рублей, за второго — 221,9 тысячи (если уже получали маткапитал за первенца) и 912,2 тысячи (если не получали). В ноябре его размер уже предложили увеличить в Госдуме.