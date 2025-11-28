НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Цены на новостройки в России вырастут: когда и на сколько

Цены на новостройки в России вырастут: когда и на сколько

Рассказываем, какой прайс стоит ждать на квартиры

Неприятный сюрприз ждёт будущих покупателей квартир в новостройках. По прогнозам финансового эксперта Дмитрия Трепольского из Pronline, в январе 2026 года цены на новое жильё вырастут на 1–2% по сравнению с концом 2025 года.

Почему дорожают квартиры

Рыночные реалии показывают, что даже при падении спроса застройщики не собираются снижать цены. Вместо этого они будут использовать хитрые маркетинговые приёмы: акции, рассрочки и субсидированные ставки. Но сами цены в прайсах не снизятся.

Основные причины такого положения дел — высокая себестоимость строительства, которая значительно выросла из-за инфляции 2024–2025 годов, рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru». Дорожают стройматериалы, не хватает рабочих рук, а банки ужесточают условия кредитования строительных проектов.

Сколько будут стоить квартиры

По оценке Трепольского средняя цена квартир в Москве будет такая:

  • Однушка: 13,5–15,5 млн рублей

  • Двушка: 19–23 млн рублей

  • Трёшка: 26–30 млн рублей

Питерские расценки:

  • Однушка: 8,5–10 млн рублей

  • Двушка: 13–15,5 млн рублей

  • Трёшка: 18–21 млн рублей

Города-миллионники:

  • Однушка: 5,5–7 млн рублей

  • Двушка: 7,5–9,5 млн рублей

  • Трёшка: 10–12,5 млн рублей

Что будет с рынком в январе

Спад активности на рынке недвижимости неизбежен, заявил Дмитрий Трепольский. В праздничный период и из-за исчерпания лимитов по льготным программам спрос упадёт до минимума. Однако застройщики не планируют снижать цены, опасаясь грядущих изменений в налоговой политике и продолжающейся инфляции.

Важная деталь: индивидуальные скидки будут предлагаться только при личном визите в офис продаж, а не через публичную рекламу. Так застройщики планируют сохранить видимость высоких цен на рынке.

