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Недвижимость Переезд чиновников В Ярославле чиновников переселят из исторических зданий, чтобы продать дома с торгов

В Ярославле чиновников переселят из исторических зданий, чтобы продать дома с торгов

Об этом сообщили в правительстве

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18 комментариев

Исторической недвижимости будут искать новых владельцев

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В Ярославле будут искать новых собственников историческим зданиям. Инициативу обсудили на оперативном совещании с губернатором 25 ноября. По данным Михаила Евраева, на торги планируют выставить бывшую поликлинику на Московском проспекте, здание Министерства здравоохранения на Советской улице и объект культурного наследия на улице Максимова, где располагается информационное агентство «Верхняя Волга».

Административные здания в центре города тоже планируют продавать. Пока речь идет о переселении чиновников областных Министерств здравоохранения, имущественных отношений, образования и финансов. Часть из них переедут в здание на Советской, 69.

— В прогнозный план приватизации включены здания на площади Челюскинцев, улицах Советской, Андропова, где сейчас находятся органы власти. Они переедут в другое место. А здания в историческом центре Ярославля найдут других собственников, которые реализуют в них новые проекты, — рассказал Михаил Евраев.

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте, 43/10 экстренно закрыли летом 2023 года. Теперь ему будут искать нового владельца

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По расчетам при продаже исторических зданий в разных городах региона, областной бюджет пополнится на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.

— Их реализация может пополнить бюджеты муниципалитетов более чем на 250 млн рублей. А это дополнительные возможности для развития и решения проблем территорий, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Сейчас в здании на Советской улице, 7, которое собрались продавать, располагается областное Министерство образования. Мы публиковали историю особняка хлебного «бизнесмена»

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В следующем году власти планируют найти новых собственников для примерно 30 позиций.

— Среди них — пакеты акций и здания, которые сейчас находятся в собственности региона, — пояснил глава области.

Здание Минздрава на Советской улице, 11 тоже будут продавать

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Напомним, о планах по переезду чиновников из зданий исторического центра Ярославля в помещения вне зоны ЮНЕСКО власти заявили летом 2023 года. На покупку новых объектов в бюджете 2024 года зарезервировали 700 миллионов рублей. Как ранее объяснял Михаил Евраев, центр должен быть отдан под туристические и рекреационные объекты.

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Исторические дома Продажа зданий Недвижимость Губернатор Переезд чиновников
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Комментарии
18
Инженер1
1 час
Губер уже собрал все плевки?
Гость
2 часа
Идет откровенное разграбление Ярославля. За бесценок выставляют на продажу прекрасные здания в центре. Разбогатевшие на воровстве дорожных подрядах скупают за копейки огромные здания в центре. А тот, кто активно лоббирует эту продажу, видимо, ждет очередных откатов от очередной диаспоры.
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