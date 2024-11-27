В Ярославле чиновников переселят из исторических зданий, чтобы продать дома с торгов

Исторической недвижимости будут искать новых владельцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле будут искать новых собственников историческим зданиям. Инициативу обсудили на оперативном совещании с губернатором 25 ноября. По данным Михаила Евраева, на торги планируют выставить бывшую поликлинику на Московском проспекте, здание Министерства здравоохранения на Советской улице и объект культурного наследия на улице Максимова, где располагается информационное агентство «Верхняя Волга».

Административные здания в центре города тоже планируют продавать. Пока речь идет о переселении чиновников областных Министерств здравоохранения, имущественных отношений, образования и финансов. Часть из них переедут в здание на Советской, 69.

— В прогнозный план приватизации включены здания на площади Челюскинцев, улицах Советской, Андропова, где сейчас находятся органы власти. Они переедут в другое место. А здания в историческом центре Ярославля найдут других собственников, которые реализуют в них новые проекты, — рассказал Михаил Евраев.

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте, 43/10 экстренно закрыли летом 2023 года. Теперь ему будут искать нового владельца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По расчетам при продаже исторических зданий в разных городах региона, областной бюджет пополнится на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.

— Их реализация может пополнить бюджеты муниципалитетов более чем на 250 млн рублей. А это дополнительные возможности для развития и решения проблем территорий, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Сейчас в здании на Советской улице, 7, которое собрались продавать, располагается областное Министерство образования. Мы публиковали историю особняка хлебного «бизнесмена» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В следующем году власти планируют найти новых собственников для примерно 30 позиций.

— Среди них — пакеты акций и здания, которые сейчас находятся в собственности региона, — пояснил глава области.

Здание Минздрава на Советской улице, 11 тоже будут продавать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









