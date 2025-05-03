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Самая помпезная «сталинка» Ярославля: вспоминаем историю дома на Советской и разглядываем его изнутри

Как выглядит изнанка исторического дома

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1 комментарий
Показываем изнанку здания министерства здравоохранения Ярославской области | Источник: П.&nbsp;И.&nbsp;Козлов, А.&nbsp;И.&nbsp;Суслов, С.&nbsp;С.&nbsp;Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980, Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем изнанку здания министерства здравоохранения Ярославской области | Источник: П.&nbsp;И.&nbsp;Козлов, А.&nbsp;И.&nbsp;Суслов, С.&nbsp;С.&nbsp;Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980, Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем изнанку здания министерства здравоохранения Ярославской области

Источник:

П. И. Козлов, А. И. Суслов, С. С. Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980, Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя бы раз вы проходили мимо закругленной «сталинки» бирюзового цвета на перекрестке улиц Советской и Трефолева. В здании располагается Министерство здравоохранения Ярославской области, но в скором времени чиновники могут его освободить. Дом хотят продать в частные руки.

Здание было построено в 1936 году по проекту архитектора Александры Матвеевой. Она же архитектор создала дома № 35/88 и 24/78 на проспекте Ленина и помпезную «сталинку» со шпилем на площади Карла Маркса (дом № 20/53 на проспекте Ленина).

Изначально дом на Советской задумывался как общежитие, но в итоге в нем разместился обком КПСС. В 1941 году в этом здании была сформирована 234-я Ярославская Коммунистическая стрелковая дивизия. Чиновники обкома занимали здание вплоть до 1981 года. Позже, в 1992 году, сюда переехала молодёжная поликлиника. В 2014 медучреждение перевезли в другое место, а в «сталинке» на Советской расположили региональный департамент здравоохранения.

Мы заглянули внутрь советского дома, чтобы посмотреть, как оно выглядит с изнанки.

Цвет фасадов здания изменился | Источник: П.&nbsp;И.&nbsp;Козлов, А.&nbsp;И.&nbsp;Суслов, С.&nbsp;С.&nbsp;Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980Цвет фасадов здания изменился | Источник: П.&nbsp;И.&nbsp;Козлов, А.&nbsp;И.&nbsp;Суслов, С.&nbsp;С.&nbsp;Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980
Цвет фасадов здания изменился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦвет фасадов здания изменился | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цвет фасадов здания изменился

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, П. И. Козлов, А. И. Суслов, С. С. Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980

Проходная сохранилась с советских времен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроходная сохранилась с советских времен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проходная сохранилась с советских времен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В лестничных пролетах установлены пышные растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ лестничных пролетах установлены пышные растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В лестничных пролетах установлены пышные растения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница закругляется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛестница закругляется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница закругляется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На ступеньках до сих пор стоят держатели для ковров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа ступеньках до сих пор стоят держатели для ковров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На ступеньках до сих пор стоят держатели для ковров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перила тоже необычной формы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПерила тоже необычной формы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перила тоже необычной формы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сверху лестница напоминает спираль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСверху лестница напоминает спираль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сверху лестница напоминает спираль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры осовременили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридоры осовременили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры осовременили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры отличаются друг от друга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридоры отличаются друг от друга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры отличаются друг от друга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже висит множество плакатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа первом этаже висит множество плакатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже висит множество плакатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Офисы все переделаны на современный лад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОфисы все переделаны на современный лад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Офисы все переделаны на современный лад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот конференц-зал выделяется на фоне других помещений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот конференц-зал выделяется на фоне других помещений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот конференц-зал выделяется на фоне других помещений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Потолок украшен лепниной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПотолок украшен лепниной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Потолок украшен лепниной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люстра явно осталась с советского времени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюстра явно осталась с советского времени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люстра явно осталась с советского времени

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая красота! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая красота! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая красота!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это одно из мест, в которых сохранился старый интерьер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто одно из мест, в которых сохранился старый интерьер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это одно из мест, в которых сохранился старый интерьер

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Снаружи на здании есть что посмотреть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнаружи на здании есть что посмотреть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снаружи на здании есть что посмотреть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Над боковым подъездом установлено полукруглое окно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНад боковым подъездом установлено полукруглое окно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Над боковым подъездом установлено полукруглое окно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Балкон стоит на необычных опорах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБалкон стоит на необычных опорах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Балкон стоит на необычных опорах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Советский герб расположен над главным входом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСоветский герб расположен над главным входом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Советский герб расположен над главным входом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На углу здание закругляется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа углу здание закругляется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На углу здание закругляется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшая историческая деталь осталась на фасаде здания. Этот провод ранее был частью троллейбусных путей. В книге «Ярославские детали» (12+), которую выпустил Фонда истории и краеведения имени Яна Левина написано, что по улице Трефолева проходил маршрут первого троллейбуса. Спустя время маршрут перенесли, а провод так и не убрали. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшая историческая деталь осталась на фасаде здания. Этот провод ранее был частью троллейбусных путей. В книге «Ярославские детали» (12+), которую выпустил Фонда истории и краеведения имени Яна Левина написано, что по улице Трефолева проходил маршрут первого троллейбуса. Спустя время маршрут перенесли, а провод так и не убрали. | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшая историческая деталь осталась на фасаде здания. Этот провод ранее был частью троллейбусных путей. В книге «Ярославские детали» (12+), которую выпустил Фонда истории и краеведения имени Яна Левина написано, что по улице Трефолева проходил маршрут первого троллейбуса. Спустя время маршрут перенесли, а провод так и не убрали.

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Со двора здание выглядит иначе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСо двора здание выглядит иначе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Со двора здание выглядит иначе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по старым кадрам, раньше стены были желтого цвета со всех сторон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСудя по старым кадрам, раньше стены были желтого цвета со всех сторон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по старым кадрам, раньше стены были желтого цвета со всех сторон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В нашей рубрике «Изнанка культовых мест» мы показываем знакомые всем места, внутри которых были немногие. Ранее мы забирались на пожарную каланчу на Красной площади, показывали, что скрывают стены Знаменской башни, и любовались интерьерами художественного училища на Перекопе.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Историческое здание Центр города Архитектура
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Комментарии
1
Гость
49 минут
Была поликлинника теперь на продажу! Все в духе времени ! Молодцы оптимизаторы
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