Самая помпезная «сталинка» Ярославля: вспоминаем историю дома на Советской и разглядываем его изнутри
Как выглядит изнанка исторического дома
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Хотя бы раз вы проходили мимо закругленной «сталинки» бирюзового цвета на перекрестке улиц Советской и Трефолева. В здании располагается Министерство здравоохранения Ярославской области, но в скором времени чиновники могут его освободить. Дом хотят продать в частные руки.
Здание было построено в 1936 году по проекту архитектора Александры Матвеевой. Она же архитектор создала дома № 35/88 и 24/78 на проспекте Ленина и помпезную «сталинку» со шпилем на площади Карла Маркса (дом № 20/53 на проспекте Ленина).
Изначально дом на Советской задумывался как общежитие, но в итоге в нем разместился обком КПСС. В 1941 году в этом здании была сформирована 234-я Ярославская Коммунистическая стрелковая дивизия. Чиновники обкома занимали здание вплоть до 1981 года. Позже, в 1992 году, сюда переехала молодёжная поликлиника. В 2014 медучреждение перевезли в другое место, а в «сталинке» на Советской расположили региональный департамент здравоохранения.
Мы заглянули внутрь советского дома, чтобы посмотреть, как оно выглядит с изнанки.
Цвет фасадов здания изменился
Источники:
Кирилл Поверинов / 76.RU, П. И. Козлов, А. И. Суслов, С. С. Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980