Самая помпезная «сталинка» Ярославля: вспоминаем историю дома на Советской и разглядываем его изнутри

Показываем изнанку здания министерства здравоохранения Ярославской области Источник: П. И. Козлов, А. И. Суслов, С. С. Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980, Кирилл Поверинов / 76.RU











Хотя бы раз вы проходили мимо закругленной «сталинки» бирюзового цвета на перекрестке улиц Советской и Трефолева. В здании располагается Министерство здравоохранения Ярославской области, но в скором времени чиновники могут его освободить. Дом хотят продать в частные руки.

Здание было построено в 1936 году по проекту архитектора Александры Матвеевой. Она же архитектор создала дома № 35/88 и 24/78 на проспекте Ленина и помпезную «сталинку» со шпилем на площади Карла Маркса (дом № 20/53 на проспекте Ленина).

Изначально дом на Советской задумывался как общежитие, но в итоге в нем разместился обком КПСС. В 1941 году в этом здании была сформирована 234-я Ярославская Коммунистическая стрелковая дивизия. Чиновники обкома занимали здание вплоть до 1981 года. Позже, в 1992 году, сюда переехала молодёжная поликлиника. В 2014 медучреждение перевезли в другое место, а в «сталинке» на Советской расположили региональный департамент здравоохранения.

Мы заглянули внутрь советского дома, чтобы посмотреть, как оно выглядит с изнанки.

Цвет фасадов здания изменился Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, П. И. Козлов, А. И. Суслов, С. С. Чураков, Ярославль: путеводитель, 1980

Проходная сохранилась с советских времен Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В лестничных пролетах установлены пышные растения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лестница закругляется Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На ступеньках до сих пор стоят держатели для ковров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Перила тоже необычной формы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сверху лестница напоминает спираль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Коридоры осовременили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Коридоры отличаются друг от друга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На первом этаже висит множество плакатов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Офисы все переделаны на современный лад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот конференц-зал выделяется на фоне других помещений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Потолок украшен лепниной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люстра явно осталась с советского времени Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Какая красота! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это одно из мест, в которых сохранился старый интерьер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Снаружи на здании есть что посмотреть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Над боковым подъездом установлено полукруглое окно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Балкон стоит на необычных опорах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Советский герб расположен над главным входом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На углу здание закругляется Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Небольшая историческая деталь осталась на фасаде здания. Этот провод ранее был частью троллейбусных путей. В книге «Ярославские детали» (12+), которую выпустил Фонда истории и краеведения имени Яна Левина написано, что по улице Трефолева проходил маршрут первого троллейбуса. Спустя время маршрут перенесли, а провод так и не убрали. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Со двора здание выглядит иначе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судя по старым кадрам, раньше стены были желтого цвета со всех сторон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









