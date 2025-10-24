Хозяева квартир идут на уступки и сбрасывают цены: почему дешевеет аренда квартир и что будет дальше

Аренда квартир показывает неожиданную динамику. Вместо роста аналитики фиксируют падение цен на аренду в крупных городах, включая Москву Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Рынок аренды квартир в российских городах переживает постоянные изменения — от колебаний цен и спроса до появления новых форматов жилья и цифровых сервисов. Сегодня аренда стала не просто временным решением, а полноценной альтернативой покупке недвижимости. В разных регионах складывается своя динамика: где-то квартиры дорожают из-за миграции и ограниченного предложения, а где-то арендаторы могут выбирать из десятков вариантов по доступным ценам.

MSK1.RU разбирается, какие тенденции сейчас определяют рынок арендной недвижимости и как меняются цены на съем жилья.

Что происходит с арендой жилья в Москве

В Москве осенью 2025 года арендные квартиры остаются одними из самых дорогих в стране. Средняя стоимость студий и однокомнатных квартир в пределах Третьего транспортного кольца колеблется от 55 до 120 тысяч рублей в месяц, в зависимости от состояния и удаленности от метро. В спальных районах, таких как Бутово или Новокосино, можно найти варианты дешевле — от 35–80 тысяч рублей.

Двухкомнатные квартиры в центральной части столицы обходятся арендаторам в 60–140 тысяч рублей. В новостройках бизнес-класса цены нередко превышают 200 тысяч. При этом эксперты отмечают легкий спад спроса среди молодых специалистов и семей без детей — многие предпочитают временно снимать жилье за МКАД и в ближнем Подмосковье, где стоимость на 20–30% ниже.

При этом сейчас найти жилье на выгодных условиях стало проще. После снижения ажиотажа со стороны квартиросъемщиков многие владельцы недвижимости стали снижать стоимость.

«В первой половине октября 2025 года средняя стоимость квартир на рынке долгосрочной аренды в Москве составила 76 тысяч рублей в месяц, снизившись на 10% год к году. Стоимость однокомнатных квартир сократилась на 2%, двухкомнатных — на 11%, трехкомнатных — на 6%, студий — на 2%», — поделился с MSK1.RU данными руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По данным аналитиков, в третьем квартале 2025 года в Москве в 37,7% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду собственники снижали стоимость.

«Наиболее значительный дисконт в объявлениях о долгосрочной аренде отмечался в сегменте трехкомнатных квартир — в среднем собственники снижали цену на 10,5% (в 45,1% объявлений). Минимальное снижение стоимости долгосрочной аренды в объявлении наблюдалось в сегменте студий — в среднем в третьем квартале, чтобы ускорить процесс поиска жильца, цену снижали на 7,5% (37,9% объявлений). Для однокомнатных квартир средний дисконт составил 8,1% (33,2% объявлений), для двухкомнатных — 9% (38,6% объявлений)», — сообщил MSK1.RU руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Идут арендодатели и на другие уступки. Вероятно, из-за того, что хотят сдать квартиру побыстрее.

«По одному объявлению мне перезвонили и сказали, что предоплату можно разбить на части и вносить их только со второго месяца. Другие хозяева, у которых в объявлении было написано, что нельзя с домашними животными, уточнили, не дерет ли мой кот мебель, и согласились сдать квартиру», — рассказал MSK1.RU приехавший на заработки в Москву Дмитрий Махов.

Что происходит в других регионах

Падают цены на аренду квартир и в других городах. Самое значительное снижение ставки в объявлениях специалисты Яндекс Аренды зафиксировали в Казани, Краснодаре, Воронеже, Челябинске и Самаре.

«Арендодатели шли на снижение, если понимали, что не укладываются с вопросом сдачи жилья в запланированные сроки, что позволяло арендаторам снимать подходящие варианты, которые изначально чуть превышали их запланированный бюджет, а в некоторых случаях даже экономить», — уточнил Роман Жуков.

Правда, в целом по России цены на долгосрочную аренду квартир остались на уровне прошлого года — средняя ставка составила 35 тысяч рублей в месяц.

«Снижение арендных ставок в октябре связано с завершением сезонного пика августа–сентября, когда традиционно фиксируется рост цен из-за повышенного спроса перед началом учебного и делового сезона. После него рынок входит в более стабильную фазу и ставки постепенно корректируются», — добавил Константин Каменев.

Что будет с ценами на аренду квартир дальше

Экономисты уверены, что это снижение цен на съемные квартиры будет недолгим. В основном оно произошло из-за высокой сезонности рынка арендной недвижимости. Проще говоря, в конце августа и сентябре всегда большой спрос на жилье, поэтому после всегда бывает небольшой спад.

«Поскольку из-за кризиса жилья будет вводиться меньше и есть инфляция, то надеяться, что аренда станет ниже, не приходится. Это может случиться, только если у людей совсем плохо будет с деньгами. Пока до этого не дошло. А многие по-прежнему стремятся перебираться в Москву и другие крупные города», — поделился с MSK1.RU прогнозом финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

В среднесрочной перспективе не вижу причин, из-за которых арендная плата стала бы снижаться. Она продолжит расти темпами не ниже, чем инфляция. Николай Кульбака экономист