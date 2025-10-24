НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 751мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Сбили ребенка
К нам едет «Ревизор»
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
«Умные решения» в недвижимости
Продают дом на набережной
Подготовить авто к холодам
Умерла 12-летняя
Бизнес по-женски
Расписание матчей «Локомотива»
Поднимут налоги
Недвижимость Кризис-2025 Подробности Хозяева квартир идут на уступки и сбрасывают цены: почему дешевеет аренда квартир и что будет дальше

Хозяева квартир идут на уступки и сбрасывают цены: почему дешевеет аренда квартир и что будет дальше

Вместе с экспертами разбираемся, что сейчас происходит на рынке недвижимости в Москве и других городах

257
Аренда квартир показывает неожиданную динамику. Вместо роста аналитики фиксируют падение цен на аренду в крупных городах, включая Москву | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUАренда квартир показывает неожиданную динамику. Вместо роста аналитики фиксируют падение цен на аренду в крупных городах, включая Москву | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Аренда квартир показывает неожиданную динамику. Вместо роста аналитики фиксируют падение цен на аренду в крупных городах, включая Москву

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Рынок аренды квартир в российских городах переживает постоянные изменения — от колебаний цен и спроса до появления новых форматов жилья и цифровых сервисов. Сегодня аренда стала не просто временным решением, а полноценной альтернативой покупке недвижимости. В разных регионах складывается своя динамика: где-то квартиры дорожают из-за миграции и ограниченного предложения, а где-то арендаторы могут выбирать из десятков вариантов по доступным ценам.

MSK1.RU разбирается, какие тенденции сейчас определяют рынок арендной недвижимости и как меняются цены на съем жилья.

Что происходит с арендой жилья в Москве

В Москве осенью 2025 года арендные квартиры остаются одними из самых дорогих в стране. Средняя стоимость студий и однокомнатных квартир в пределах Третьего транспортного кольца колеблется от 55 до 120 тысяч рублей в месяц, в зависимости от состояния и удаленности от метро. В спальных районах, таких как Бутово или Новокосино, можно найти варианты дешевле — от 35–80 тысяч рублей.

Двухкомнатные квартиры в центральной части столицы обходятся арендаторам в 60–140 тысяч рублей. В новостройках бизнес-класса цены нередко превышают 200 тысяч. При этом эксперты отмечают легкий спад спроса среди молодых специалистов и семей без детей — многие предпочитают временно снимать жилье за МКАД и в ближнем Подмосковье, где стоимость на 20–30% ниже.

При этом сейчас найти жилье на выгодных условиях стало проще. После снижения ажиотажа со стороны квартиросъемщиков многие владельцы недвижимости стали снижать стоимость.

«В первой половине октября 2025 года средняя стоимость квартир на рынке долгосрочной аренды в Москве составила 76 тысяч рублей в месяц, снизившись на 10% год к году. Стоимость однокомнатных квартир сократилась на 2%, двухкомнатных — на 11%, трехкомнатных — на 6%, студий — на 2%», — поделился с MSK1.RU данными руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Источник: Серафима Пантыкина / MSK1.RUИсточник: Серафима Пантыкина / MSK1.RU
Источник:

Серафима Пантыкина / MSK1.RU

По данным аналитиков, в третьем квартале 2025 года в Москве в 37,7% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду собственники снижали стоимость.

«Наиболее значительный дисконт в объявлениях о долгосрочной аренде отмечался в сегменте трехкомнатных квартир — в среднем собственники снижали цену на 10,5% (в 45,1% объявлений). Минимальное снижение стоимости долгосрочной аренды в объявлении наблюдалось в сегменте студий — в среднем в третьем квартале, чтобы ускорить процесс поиска жильца, цену снижали на 7,5% (37,9% объявлений). Для однокомнатных квартир средний дисконт составил 8,1% (33,2% объявлений), для двухкомнатных — 9% (38,6% объявлений)», — сообщил MSK1.RU руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Идут арендодатели и на другие уступки. Вероятно, из-за того, что хотят сдать квартиру побыстрее.

«По одному объявлению мне перезвонили и сказали, что предоплату можно разбить на части и вносить их только со второго месяца. Другие хозяева, у которых в объявлении было написано, что нельзя с домашними животными, уточнили, не дерет ли мой кот мебель, и согласились сдать квартиру», — рассказал MSK1.RU приехавший на заработки в Москву Дмитрий Махов.

Что происходит в других регионах

Падают цены на аренду квартир и в других городах. Самое значительное снижение ставки в объявлениях специалисты Яндекс Аренды зафиксировали в Казани, Краснодаре, Воронеже, Челябинске и Самаре.

«Арендодатели шли на снижение, если понимали, что не укладываются с вопросом сдачи жилья в запланированные сроки, что позволяло арендаторам снимать подходящие варианты, которые изначально чуть превышали их запланированный бюджет, а в некоторых случаях даже экономить», — уточнил Роман Жуков.

Источник: Серафима Пантыкина / MSK1.RUИсточник: Серафима Пантыкина / MSK1.RU
Источник:

Серафима Пантыкина / MSK1.RU

Правда, в целом по России цены на долгосрочную аренду квартир остались на уровне прошлого года — средняя ставка составила 35 тысяч рублей в месяц.

«Снижение арендных ставок в октябре связано с завершением сезонного пика августа–сентября, когда традиционно фиксируется рост цен из-за повышенного спроса перед началом учебного и делового сезона. После него рынок входит в более стабильную фазу и ставки постепенно корректируются», — добавил Константин Каменев.

Что будет с ценами на аренду квартир дальше

Экономисты уверены, что это снижение цен на съемные квартиры будет недолгим. В основном оно произошло из-за высокой сезонности рынка арендной недвижимости. Проще говоря, в конце августа и сентябре всегда большой спрос на жилье, поэтому после всегда бывает небольшой спад.

«Поскольку из-за кризиса жилья будет вводиться меньше и есть инфляция, то надеяться, что аренда станет ниже, не приходится. Это может случиться, только если у людей совсем плохо будет с деньгами. Пока до этого не дошло. А многие по-прежнему стремятся перебираться в Москву и другие крупные города», — поделился с MSK1.RU прогнозом финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

В среднесрочной перспективе не вижу причин, из-за которых арендная плата стала бы снижаться. Она продолжит расти темпами не ниже, чем инфляция.

Николай Кульбака

экономист

Что для вас решающее при выборе квартиры для аренды?

Цена и возможность торга
Условия аренды (залог, предоплата, длительность)
Состояние ремонта и мебели
Наличие удобств (парковка, посудомоечная машина)
Инфраструктура района, где находится дом
Удаленность от метро и транспорта
Отношение арендодателя к жильцам с животными
Главное — чтобы без соседей сверху!
Никогда не снимал жилье или сам сдаю квартиру

ПО ТЕМЕ
Михаил КонтуевМихаил Контуев
Михаил Контуев
шеф-редактор MSK1.RU
Кризис Экономика Недвижимость Аренда квартиры Съемное жилье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Хе-хе, это только начало сдутия пузыря на рынке недвижимости. Цены должны упасть раза в 2 и на аренду и на продажу
Гость
1 час
Я в Ярославле сдаю однушку в хорошем месте и ремонтом с мебелью за 15000 +КУ никогда не драл деньги, зато она у меня никогда и месяца не простаивает живут долго сами все ремонтируют оплачивают я хожу только за деньгами, никаких тебе поиском арендаторов ремонтов уборок замены мебели и тд
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление