«Преобразить можно и за 20–30 тысяч»: как легко из «бабушкиной» квартиры сделать современное жилье

Рынок аренды четко показывает: спрос сместился в сторону современных, стильных предложений. Квартиры с «бабушкиными» интерьерами и устаревшей планировкой всё реже привлекают жильцов, особенно когда речь идет о новостройках, которые изначально покупались для сдачи.
Но как сделать жилье привлекательным, не вкладываясь в дорогой капитальный ремонт? MSK1.RU узнал у эксперта.
Произвести впечатление на Кристину Асмус
Оказывается, чтобы жилье преобразилось, часто достаточно грамотно расставить акценты — сменить текстиль, добавить современное освещение и функциональную мебель. Именно так работают хоумстейджеры: они знают, как превратить стандартную квартиру в пространство с обложки журнала, не требуя от собственника космических вложений.
«Преобразить любое вторичное жилье можно даже за 20–30 тысяч. А размер арендной платы за хорошо оборудованную и профессионально подготовленную квартиру часто выше среднего уровня рынка, — объясняет MSK1.RU руководитель агентства „Империя хоумстейджинга“ Светлана Сомонова. — В такие квартиры всегда приходят платежеспособные, аккуратные арендаторы, которым важны эстетика, чистота и комфорт».
Хоумстейджинг помогает не только быстрее найти арендатора, но и увеличить стоимость жилья. Суть в том, чтобы грамотно оформить пространство: расставить мебель, добавить уютные детали и создать атмосферу, в которой будущие хозяева сразу смогут представить свою жизнь здесь.
«На показ приехала девушка и два часа ходила по дому, всё разглядывала, задавала множество вопросов. Ранее показы занимали не более 15–20 минут, — рассказала Светлана Сомонова. — Человек, едва переступив порог, должен представлять свою жизнь именно в этом доме. Этой девушкой оказалась Кристина Асмус — актриса и бывшая жена Гарика Харламова».
5 шагов к идеальной квартире
Можно подготовить квартиру к аренде или продаже и самостоятельно. Главное — действовать последовательно. Вот чек-лист из пяти шагов, который поможет ничего не упустить и показать жилье в выгодном свете для будущих жильцов.
Анализ текущего состояния квартиры
Сначала важно провести объективную оценку жилья:
определите сильные стороны — например, хорошее расположение окон, интересный дизайн комнаты;
выявите недостатки — потрепанная мебель, устаревшая техника, необходимость обновления декора.
Цель этапа — выявить ключевые моменты, нуждающиеся в улучшении.
Ремонт и техническое обслуживание
Теперь нужно устранить очевидные дефекты и создать комфортные условия — выполнить мелкий и косметический ремонт:
устранить дефекты отделки;
заменить вышедшие из строя элементы — розетки, выключатели, краны;
освежить краску;
переклеить обои;
установить новые покрытия пола.
Организация пространства
Здесь речь идет о грамотном распределении предметов и создании оптимального комфорта.
Освободите пространство — избавьтесь от ненужных вещей, хранящихся в комнатах;
расставьте мебель эргономично, чтобы комната выглядела просторней и светлее;
разделите жилое помещение на функциональные зоны, используя цвета, предметы декора и освещения.
Дизайн и декорирование
Этот этап призван добавить визуальной привлекательности и эмоционального тепла — от выбора цветовой гаммы до предметов декора.
Выбирайте светлые тона, которые создают ощущение простора и свежести;
используйте простые декоративные решения — коврики, пледы, светильники, картины, стабилизированные растения/сухоцветы;
выберите стиль оформления, соответствующий целевой аудитории, например современный минимализм или скандинавский стиль.
Фотосъемка и маркетинг
И самое главное — важно правильно представить объект будущим жильцам.
Закажите профессиональную фотосессию — качественные снимки покажут преимущества вашего жилья;
разместите объявления на специализированных сайтах и социальных сетях;
создайте виртуальные туры и подумайте о проведении открытых просмотров квартир.
«С кейсом Кристины Асмус собственник вложил всего 100 тысяч рублей. Это было весной 2023 года», — добавляет Светлана Сомонова.
Почитайте историю еще одного хоумстейджера — она показала, как делает в обычной квартире интерьер с картинки недорогими способами. А мама двух детей честно рассказала, во что обошлось превращение хрущевки в достойное жилье и как пришлось выкручиваться. В Москве также набирает популярность флиппинг — объясняем, что это такое.