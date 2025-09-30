«Преобразить можно и за 20–30 тысяч»: как легко из «бабушкиной» квартиры сделать современное жилье

Всего несколько элементов, и квартира становится уютнее — и дороже Источник: Светлана Сомонова

Рынок аренды четко показывает: спрос сместился в сторону современных, стильных предложений. Квартиры с «бабушкиными» интерьерами и устаревшей планировкой всё реже привлекают жильцов, особенно когда речь идет о новостройках, которые изначально покупались для сдачи.

Но как сделать жилье привлекательным, не вкладываясь в дорогой капитальный ремонт? MSK1.RU узнал у эксперта.

Произвести впечатление на Кристину Асмус

Оказывается, чтобы жилье преобразилось, часто достаточно грамотно расставить акценты — сменить текстиль, добавить современное освещение и функциональную мебель. Именно так работают хоумстейджеры: они знают, как превратить стандартную квартиру в пространство с обложки журнала, не требуя от собственника космических вложений.

«Преобразить любое вторичное жилье можно даже за 20–30 тысяч. А размер арендной платы за хорошо оборудованную и профессионально подготовленную квартиру часто выше среднего уровня рынка, — объясняет MSK1.RU руководитель агентства „Империя хоумстейджинга“ Светлана Сомонова. — В такие квартиры всегда приходят платежеспособные, аккуратные арендаторы, которым важны эстетика, чистота и комфорт».

Источник: HSinvestremont / T.me Источник: HSinvestremont / T.me

Хоумстейджинг помогает не только быстрее найти арендатора, но и увеличить стоимость жилья. Суть в том, чтобы грамотно оформить пространство: расставить мебель, добавить уютные детали и создать атмосферу, в которой будущие хозяева сразу смогут представить свою жизнь здесь.

«На показ приехала девушка и два часа ходила по дому, всё разглядывала, задавала множество вопросов. Ранее показы занимали не более 15–20 минут, — рассказала Светлана Сомонова. — Человек, едва переступив порог, должен представлять свою жизнь именно в этом доме. Этой девушкой оказалась Кристина Асмус — актриса и бывшая жена Гарика Харламова».

Таким был коттедж до хоумстейджинга Источник: сайт объявлений И таким стал, когда его смотрела Кристина Асмус Источник: ssomonova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

5 шагов к идеальной квартире

Можно подготовить квартиру к аренде или продаже и самостоятельно. Главное — действовать последовательно. Вот чек-лист из пяти шагов, который поможет ничего не упустить и показать жилье в выгодном свете для будущих жильцов.

Анализ текущего состояния квартиры

Сначала важно провести объективную оценку жилья:

определите сильные стороны — например, хорошее расположение окон, интересный дизайн комнаты;

выявите недостатки — потрепанная мебель, устаревшая техника, необходимость обновления декора.

Цель этапа — выявить ключевые моменты, нуждающиеся в улучшении.

Ремонт и техническое обслуживание

Теперь нужно устранить очевидные дефекты и создать комфортные условия — выполнить мелкий и косметический ремонт:

устранить дефекты отделки;

заменить вышедшие из строя элементы — розетки, выключатели, краны;

освежить краску;

переклеить обои;

установить новые покрытия пола.

Загородный дом до переделки Источник: HSinvestremont / T.me И после хоумстейджинга с минимальными затратами Источник: Екатерина Леонова

Организация пространства

Здесь речь идет о грамотном распределении предметов и создании оптимального комфорта.

Освободите пространство — избавьтесь от ненужных вещей, хранящихся в комнатах;

расставьте мебель эргономично, чтобы комната выглядела просторней и светлее;

разделите жилое помещение на функциональные зоны, используя цвета, предметы декора и освещения.

Дизайн и декорирование

Этот этап призван добавить визуальной привлекательности и эмоционального тепла — от выбора цветовой гаммы до предметов декора.

Выбирайте светлые тона, которые создают ощущение простора и свежести;

используйте простые декоративные решения — коврики, пледы, светильники, картины, стабилизированные растения/сухоцветы;

выберите стиль оформления, соответствующий целевой аудитории, например современный минимализм или скандинавский стиль.

Стандартная ванная комната в новостройке Источник: HSinvestremont / T.me Легко превратилась в картинку из журнала про декор Источник: HSinvestremont / T.me

Фотосъемка и маркетинг

И самое главное — важно правильно представить объект будущим жильцам.

Закажите профессиональную фотосессию — качественные снимки покажут преимущества вашего жилья;

разместите объявления на специализированных сайтах и социальных сетях;

создайте виртуальные туры и подумайте о проведении открытых просмотров квартир.

«С кейсом Кристины Асмус собственник вложил всего 100 тысяч рублей. Это было весной 2023 года», — добавляет Светлана Сомонова.