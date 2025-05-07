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Недвижимость Недострой на Октябрьской площади Подробности «Шум и гам от техники»: в центре Ярославля заметили рабочих в легендарной башне-недострое

«Шум и гам от техники»: в центре Ярославля заметили рабочих в легендарной башне-недострое

На объекте видна спецтехника

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20 комментариев
На объекте в центре Ярославля заметили рабочих | Источник: Михаил Евраев / Telegram / читатель 76.RUНа объекте в центре Ярославля заметили рабочих | Источник: Михаил Евраев / Telegram / читатель 76.RU

На объекте в центре Ярославля заметили рабочих

Источник:

Михаил Евраев / Telegram / читатель 76.RU

В Ярославле начались работы на территории башни-недостроя на Октябрьской площади. Проходившие мимо жители города услышали звуки спецтехники.

«Неужели, с недостроем что-то делают? С утра по Октябрьской площади разносится шум и гам от работающей техники», — написал читатель 76.RU.

Из-за забора слышен шум

Источник:

читатель 76.RU

Ранее власти выдали разрешение на строительство собственнику объекта — ООО «Центрторг Плюс». Работы там смогут вести до 10 апреля 2027 года. Новый владелец переделывает здание недостроенного офисного центра в жилой дом.

Министр строительства и ЖХК Ярославской области Александр Баланцев ранее рассказывал, что в доме будет 146 квартир и 34 парковочных места. Помимо этого по проекту запланированы кладовые, нежилые помещения, мастерская художника, помещение правления МЖД и тренажерный зал.

Рабочие привезли материалы | Источник: читатель 76.RUРабочие привезли материалы | Источник: читатель 76.RU

Рабочие привезли материалы

Источник:

читатель 76.RU

Остов башни пустовал много лет. Его несколько раз пытались продать почти за полмиллиарда рублей, но желающих приобрести его за такую сумму не было. В июле 2023 года, здание продали по сниженной цене. Его выкупило ООО «ЦентрТорг плюс». Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде.

Новый владелец изначально хотел сделать на месте неудавшегося офисного центра дом. И попросил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано.

По данным, опубликованным в документах на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. Удивительно, но, по сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. Мы объясняли, почему.

Как уже было сказано, изначально здание должно было стать офисным центром. Но компания, начавшая строительство, не смогла вовремя его закончить. Мы рассказывали историю башни и показывали первоначальный проект. И объясняли, как новый собственник связан с предыдущим.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Октябрьская площадь Жилой дом
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Комментарии
20
Гость
10 часов
Слишком высокое здание для Октябрьской площади, нельзя уродовать город такими высотками.
Гость
9 часов
Кто хочет там приобрести жилье, рекомендую сначала съездите и посмотрите детища этих творцов в ЖК Сокольники, ЯрСити и пообщайтесь с жильцами про качество домов. Хуже в Ярославле не строит никто. Самое интересное, они даже не понимают, что делают откровенную халтуру, сами в этих домах живут с семьями. Короче, это жесть.
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