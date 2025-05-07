«Шум и гам от техники»: в центре Ярославля заметили рабочих в легендарной башне-недострое

На объекте в центре Ярославля заметили рабочих Источник: Михаил Евраев / Telegram / читатель 76.RU











В Ярославле начались работы на территории башни-недостроя на Октябрьской площади. Проходившие мимо жители города услышали звуки спецтехники.

«Неужели, с недостроем что-то делают? С утра по Октябрьской площади разносится шум и гам от работающей техники», — написал читатель 76.RU.

Из-за забора слышен шум Источник: читатель 76.RU

Ранее власти выдали разрешение на строительство собственнику объекта — ООО «Центрторг Плюс». Работы там смогут вести до 10 апреля 2027 года. Новый владелец переделывает здание недостроенного офисного центра в жилой дом.

Министр строительства и ЖХК Ярославской области Александр Баланцев ранее рассказывал, что в доме будет 146 квартир и 34 парковочных места. Помимо этого по проекту запланированы кладовые, нежилые помещения, мастерская художника, помещение правления МЖД и тренажерный зал.

Рабочие привезли материалы Источник: читатель 76.RU

Остов башни пустовал много лет. Его несколько раз пытались продать почти за полмиллиарда рублей, но желающих приобрести его за такую сумму не было. В июле 2023 года, здание продали по сниженной цене. Его выкупило ООО «ЦентрТорг плюс». Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде.

Новый владелец изначально хотел сделать на месте неудавшегося офисного центра дом. И попросил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано.

По данным, опубликованным в документах на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. Удивительно, но, по сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. Мы объясняли, почему.