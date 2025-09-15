Россиянам грозит дефицит новостроек и рост цен на жилье: когда пора подумать о покупке

В России стали меньше выдавать разрешений на строительство Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России ожидается дефицит новостроек и рост цен на жилье. Это происходит из-за длительного ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Расскажем, каких изменений ждать на рынке недвижимости, и когда стоит задуматься об ипотеке.

Число новых разрешений на строительство в России снижается. Их количество упало на 20% с начала года к аналогичному периоду 2024 года по площади. Такими данными с ТАСС поделится замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

Эта тенденция приведет к повышенному спросу на недвижимость, а также к его удорожанию, рассказала в беседе с Городскими медиа доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

«Уже сейчас разрешений на строительство выдано меньше, чем раньше, поэтому через три-четыре года будет существенный спрос на квадратные метры. Когда люди начнут вытаскивать деньги из банков, в первую очередь начнется опять вложение денег в недвижимость, и она будет дорожать», — заявила Оганова.

По ее словам, примерно через два — три года можно наблюдать дефицит первички. Это также отразится на стоимости квадратных метров.

«Сейчас есть небольшой люфт, когда интересно вложить деньги в объекты недвижимости. Дальше это станет дорогим удовольствием и цены будут только расти», — предупредила доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Что касается цен, из-за ограниченности спроса и накопленного объема предложения, сейчас рынок покупателя и продаются те объекты, которые отвечают его ожиданиям, поделился директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Это либо квартиры по реальной рыночной стоимости, либо варианты, где собственник готов к торгу. В июле и августе средний уровень торга на вторичном рынке в России достиг рекордных 6,5%», — сказал Зайцев.

При оживлении спроса на вторичном рынке средний дисконт при продаже начнет сокращаться до более привычных 3-5%. В свою очередь цены могут вернуться к росту, как минимум на уровне инфляции, добавил эксперт.

Снижение ключевой ставки и текущая ситуация на рынке жилья может привлечь новых покупателей. Речь идет о людях, которые не могут воспользоваться льготными программами ипотеки, объяснил генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

«Снижение ключевой ставки до уровней 13-14% способно оживить рынок за счет притока тех покупателей, которые не имеют права на семейную ипотеку, а рыночная для них просто не подъемная. Устойчивый тренд на снижение ключевой ставки способен активизировать спрос, а вместе с ним и вывод на рынок новых проектов, что исключит стагнацию в строительной и смежной с ней отраслях», — сказал Жалнин.

Об ипотечном буме говорить пока рано, считает Юлия Соболева, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия».

Даже прогнозируемое снижение ключевой ставки все равно для многих будет значительным препятствием к приобретению жилья. По словам Юлии Соболевой, ипотечные ставки более 10% можно считать неподъемными для многих, особенно это касается регионов.

Льготные программы ипотеки остаются выгодными, однако рыночные ставки высоки и будут снижаться с лагом в 2-3 месяца после снижения ключевой ставки, сказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Ожидается, что «окно» для выгодной ипотеки откроется в конце 2025 — начале 2026 года.

То же самое касается и потребительских кредитов.

«Ставки остаются высокими, и брать нецелевые кредиты сейчас нецелесообразно. Существенного снижения стоит ожидать не раньше конца 2025 года. Сейчас лучше накопить средства и дождаться снижения стоимости кредитов и ипотеки», — отметил Щербаченко.