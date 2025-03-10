Построен в СССР: в Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад

В Данилове Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад. За двухэтажное здание на Депутатской улице, 56 назначили минимальную стоимость в 11 миллионов 438 тысяч рублей.
Общая площадь объекта — 584,6 квадратных метра. Его строительство было завершено в 1980 году.
— Помещение бывшего детского садика, объект законсервирован, все коммуникации в наличии, возможность повторного подключения имеется. В последние годы в Данилове нарастает поток пребывающих туристов, строятся места для приема гостей города, планируется реконструкция и создание точки притяжения на месте бывшей пересыльной тюрьмы, — говорится в объявлении Центра конкурентной политики и мониторинга Ярославской области.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 31 марта 2025 года. Сами торги пройдут 4 апреля.
— В ходе торгов указанная цена может быть снижена до 50% от указанной, — сообщили в Центре конкурентной политики и мониторинга Ярославской области.