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Недвижимость Построен в СССР: в Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад

Построен в СССР: в Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад

Когда состоится аукцион

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19 комментариев
Здание детского сада выставили на аукцион | Источник: torgi.gov.ruЗдание детского сада выставили на аукцион | Источник: torgi.gov.ru

Здание детского сада выставили на аукцион

Источник:

В Данилове Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад. За двухэтажное здание на Депутатской улице, 56 назначили минимальную стоимость в 11 миллионов 438 тысяч рублей.

Общая площадь объекта — 584,6 квадратных метра. Его строительство было завершено в 1980 году.

—  Помещение бывшего детского садика, объект законсервирован, все коммуникации в наличии, возможность повторного подключения имеется. В последние годы в Данилове нарастает поток пребывающих туристов, строятся места для приема гостей города, планируется реконструкция и создание точки притяжения на месте бывшей пересыльной тюрьмы, — говорится в объявлении Центра конкурентной политики и мониторинга Ярославской области.

Детский сад закрыт и законсервирован | Источник: torgi.gov.ruДетский сад закрыт и законсервирован | Источник: torgi.gov.ru

Детский сад закрыт и законсервирован

Источник:
Нежилое здание выставили на продажу | Источник: torgi.gov.ruНежилое здание выставили на продажу | Источник: torgi.gov.ru

Нежилое здание выставили на продажу

Источник:
Объект в Данилове ищет нового хозяина | Источник: torgi.gov.ruОбъект в Данилове ищет нового хозяина | Источник: torgi.gov.ru

Объект в Данилове ищет нового хозяина

Источник:

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 31 марта 2025 года. Сами торги пройдут 4 апреля.

— В ходе торгов указанная цена может быть снижена до 50% от указанной, — сообщили в Центре конкурентной политики и мониторинга Ярославской области.

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Комментарии
19
Гость
10 марта, 10:52
Волончунас тоже продавал детсады, а потом пришлось строить новые из-за нехватки мест для детишек. Грабли добрались до Данилова.
Гость
10 марта, 10:52
А с медобслуживанием все в порядке в Данилове? Почему бы там не открыть медучреждение бюджетное? Или что-то типа дома творчества для детей?
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