Построен в СССР: в Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад

Здание детского сада выставили на аукцион Источник: torgi.gov.ru











В Данилове Ярославской области выставили на продажу бывший детский сад. За двухэтажное здание на Депутатской улице, 56 назначили минимальную стоимость в 11 миллионов 438 тысяч рублей.

Общая площадь объекта — 584,6 квадратных метра. Его строительство было завершено в 1980 году.

— Помещение бывшего детского садика, объект законсервирован, все коммуникации в наличии, возможность повторного подключения имеется. В последние годы в Данилове нарастает поток пребывающих туристов, строятся места для приема гостей города, планируется реконструкция и создание точки притяжения на месте бывшей пересыльной тюрьмы, — говорится в объявлении Центра конкурентной политики и мониторинга Ярославской области.

Детский сад закрыт и законсервирован Источник: torgi.gov.ru











Нежилое здание выставили на продажу Источник: torgi.gov.ru











Объект в Данилове ищет нового хозяина Источник: torgi.gov.ru











Подавать заявки на участие в аукционе можно до 31 марта 2025 года. Сами торги пройдут 4 апреля.