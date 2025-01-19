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Недвижимость обзор Покупаем студию: самые бестолковые и самые удобные планировки со всей страны

Покупаем студию: самые бестолковые и самые удобные планировки со всей страны

Обзор квартир-студий с хорошими и, наоборот, курьезными планировками — сколько они стоят

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2 комментария

Студии могут быть удачными или не очень

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Как уже всем известно, из-за сложностей с ключевой ставкой и дорогой ипотекой многие люди отложили покупку жилья и обратились к аренде (или продолжили арендовать). Либо направили свои сбережения на покупку самых дешевых квартир — так называемых студий. Что мы знаем о студиях: как правило, это небольшой прямоугольник пространства с одним окном, маленькой прихожей и санузлом справа/слева от прихожей. Но и у студий бывают разные планировки — от весьма удачных и комфортных до нелепых и курьезных. Далее подборка таких объектов по всей стране.

Весьма приличное пространство

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Планировка объекта в Новосибирске

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Начнем как раз с удачной планировки — это объект площадью 30,9 квадратных метра в Новосибирске. Здесь и площадь приличная, и почти идеальное квадратное пространство, где даже можно было бы отгородить отдельную кухню — жаль окно всего одно. Также очень большая лоджия, а вот прихожая площадью 5,9 квадрата избыточна для студии — лучше бы часть этих метров направить на жилое пространство, но такова конфигурация дома. Стоит объект 3,9 млн рублей, а находится он в спальном, но хорошем районе.

Общий план студии в Петербурге

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Лестница на второй уровень

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Спальное место наверху

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От третьего города РФ перейдем ко второму, к Санкт-Петербургу (Москва будет в конце обзора). Тут много домов с высокими потолками, что позволяет организовать в студии второй уровень со спальным местом. Это объект площадью 27 «квадратов», что и для одного уровня немало. Собственникам удалось вписать нормальную лестницу на второй уровень (а не вертикально отвесную, по которой многие не заберутся). Находится квартира в центре Петербурга и стоит 6,1 млн рублей.

Небольшая студия в Казани

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Но есть второй уровень с лестницей

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А это тоже 2-уровневый объект, но небольшой площади, всего 16 метров. Также удалось вписать полноценную лестницу, но спальное место второго этажа, конечно, поменьше. Студия находится в Казани в районе средней удаленности и стоит 3,3 млн рублей.

— Даже 10 квадратных метров пользуются спросом, потому что люди зарабатывают деньги, приходят домой только ночевать. Конечно, лучше, чтобы хотя бы кровать можно было разместить, потому что есть студии, где только диванчик нераскладной и столик можно поставить. Людям важно спать в горизонтальном хорошем положении. Встречались такие планировки, что непонятно, где шкаф поставить, вещи складывать. Элементарно надо смотреть с рулеткой, сделать дизайн-проект помещения, посмотреть, где впишется стол, кровать, уголок кухонный, — комментирует эксперт Наталья Куницкая, президент инвестиционного клуба INVESTATE.

Здесь в студии в Челябинске можно выделить кухню

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Планировка с 2 окнами и балконом

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А это целых 33,6 «квадрата» в Челябинске с двумя окнами и балкончиком. Здесь уже реально полностью отгородить кухню капитальной перегородкой. Но в данном случае собственник поставил в качестве перегородки некий набор мебели. Квартира достаточно удалена от центра города, ее стоимость составляет 2,8 млн рублей.

Планировка студии во Владивостоке

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Современный дом с приличным фасадом

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Еще один объект с хорошей площадью в 27,5 метра и двумя окнами. Это совсем современный дом, лоджии здесь скрытые, с фасада ничего не выделяется. В принципе эту лоджию можно использовать как часть кухни. Просторная квадратная прихожая, квадратный санузел — в общем, можно подумать, как тут грамотнее организовать пространство. Студия находится во Владивостоке и стоит 4,7 млн рублей.

Студия в Екатеринбурге

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Тут есть два окна

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Планировка этой квартиры в Екатеринбурге (25,4 метра) отличается боковым входом (обычно вход прямо, на окно) и наличием двух окон на две стороны света. Только вот использовать второе окно для выделения кухни вряд ли получится: и площадь невелика, и расположение этого окна неподходящее. Только если разделить помещение по системе «трамвайчика». Либо просто наслаждаться видом из второго окна и лучшей освещенностью. Стоит этот объект 4,8 млн рублей.

Студия в Нижнем Новгороде

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Коридор мимо санузла

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А это пример нерационального использования драгоценных квадратных метров, этим грешат многие квартиры независимо от количества комнат. К примеру, часто бывают бестолковые коридоры, ведущие на кухню, так называемые «кишки». Узкое длинное пространство, где ничего не поставишь и не разместишь, как в этой студии. Хозяевам хотя бы удалось разместить холодильник в прихожей, чтобы немного разгрузить основное пространство. Объект находится в Нижнем Новгороде и стоит 5,1 млн рублей.

Планировка квартиры в Москве (Химки)

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Одно окно и длинный пенал

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Но самая бестолковая планировка в этой подборке представлена Москвой, которая как обычно впереди планеты всей. При отличной площади в 52 метра объект имеет единственное окно и мега вытянутую конфигурацию в стиле «трамвайчик». Многие собственники, продавая такую квартиру, называют ее 1-комнатной и даже 2-комнатной, но кто-то честно пишет, что студия. Этот дом относится к территории Химок и находится возле самого МКАДа, а указанная студия стоит 12 млн рублей.

И в заключение послушаем эксперта о покупке студий для жизни, сдачи в аренду и инвестиций в современных условиях 2025 года.

— Недвижимость сейчас в целом как инструмент для инвестиций не слишком выгодна, с нынешней ключевой ставкой и нынешними процентами по ипотеке. Нормальные инвесторы на такие периоды деньги выводят во вклады, в консервативные облигации. Но потом всё равно люди начнут нести деньги в недвижимость. Студии достаточно интересны, потому что чем меньше объект недвижимости, тем дороже стоимость квадратного метра, тем больше он пользуется спросом, большую доходность он приносит, — говорит Наталья Куницкая. — Студи более востребованы, они более ходовые, они никогда не простаивают: только арендатор надумал съехать, уже новый заезжает. И продать их проще, людям на большой объект накопить еще надо, а на маленький потихоньку скапливают. Конечно, стоит рассматривать крупные города, потому что большой поток людей сюда едет, больше людей — больше спрос, инвестиция максимально выгодна. Всё, что близко к метро, это всегда на порядок выше, люди ценят время, как добрать до работы, до учебы. Можно рассматривать в районе строящегося метро, через год тут еще цены вырастут, потому что метро откроется.

А вам какая планировка больше понравилась?

Квадратная в Новосибирске
2-уровневая в Петербурге
2-уровневая в Казани
В Челябинске с кухней
Во Владивостоке с лоджией
В Екатеринбурге с окнами на 2 стороны
В Нижнем Новгороде с коридором
В Москве с «трамвайчиком»

Почитайте еще, как в Москве официально запретили строить микроквартиры — когда их станет меньше.

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Комментарии
2
Гость
3 часа
Камера хранения тел, реально как камеры в тюрьме
Гость
3 часа
в самой богатой стране существуют самые нищие люди на Земле, причём весь отстой нам достаётся по самым высоким ценам во много раз больше чем это стоит в человеколюбивых странах
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