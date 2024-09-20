«Шумно не будет»: к недострою в центре Ярославля пригнали спецтехнику. Что там происходит

Вокруг башни-недостроя на Октябрьской площади в центре Ярославля начались шевеления. Днем 18 сентября прохожие заметили группу людей и спецтехнику на территории объекта. На фото также видно металлическую конструкцию.
— Я подошел к рабочим, объяснил, что живу неподалеку. Мне сказали, что идет подготовка к строительству жилого дома, пообещали, что шумно не будет. Мол, шумных работ нет: монолит уже залит, стены стоят. Приблизительно, говорят, строить через месяц начнут, — рассказал читатель 76.RU. — Сказали, что будет очень красивый дом, на первом этаже сделают ресторан. Сказали, что компания «Ташир» будет строить.
В Минстрое Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.
Остовом башни владеет ООО «ЦентрТорг плюс», выкупившее «заброшку» в июле 2023 года. Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде. В планах собственника построить на этом месте многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной парковкой. Сносить недострой компания не планирует — во время работ как основу используют уже существующий каркас здания, так и не ставшего офисным центром.
Что за компания и как она связана с «Таширом»
Компания ООО «Центрторг плюс» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей существует с апреля 2019 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец компании — Грайр Гургенович Минасян.
За остов офисного центра, которым по первоначальному проекту должен был стать недострой на Октябрьской площади, компания ООО «Центрторг плюс» заплатила 282,5 миллиона рублей. Годами недострой пытались продать за полмиллиарда, но желающих приобрести башню так и не нашлось. Тогда цену снизили, а еще разрешили строить на участке высотное жилье.
В прошлом июле портал 76.RU выявил связь между новым собственником здания и предыдущим. Грайр Минасян владеет еще несколькими компаниями, работающими с недвижимостью. Одна из них — ООО «Север Торг». Официально учредителями являются ООО «Центрторг Плюс» и ООО «Техсервис» — ими тоже владеет Грайр Минасян.
В случае с ООО «Север Торг» прослеживается связь с «Таширом». В бывших учредителях числятся Валентина Сережевна Казарян (соучредитель компании «ТБС» — ярославской «дочки» «Ташира», которая является первым владельцем недостроя) и миллиардер Тигран Владимирович Казарян — бывший совладелец той же «ТБС», депутат Ярославской областной думы.
Во время разговора о том, связана ли как-то деятельность компании «ТБС» и «Центрторга плюс», Грайр Минасян ушел от ответа.
Ранее в Ярославле прошли общественные обсуждения по вопросу о судьбе башни. Собственник здания попросил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано. Судя по данным, опубликованным в документах на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. Удивительно, но, по сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. В этом материале мы объясняли, почему.
Остов башни годами мозолил глаза жителям города. Компания, начавшая строительство, не смогла вовремя его закончить. После этого недострой выставили на торги почти за полмиллиарда, но никак не могли продать. Цену снизили, власти разрешили строить там жилье. И лишь после этого покупатель нашелся. Мы рассказывали историю появления в центре легендарного недостроя, а также показывали, чем он должен был стать по первоначальному проекту.