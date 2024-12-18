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Недвижимость «Сами не восстановятся»: свыше 300 зданий попадут под снос в Ярославской области

«Сами не восстановятся»: свыше 300 зданий попадут под снос в Ярославской области

Власти разъяснили, о каких объектах идет речь

546
5 комментариев

Более 300 домов попадут под снос в Ярославской области

Источник:

Свыше 340 зданий планируют снести в Ярославской области в ближайшие месяцы. Об этом 17 декабря сообщили в областном правительстве.

— Все они признаны фактически погибшими, несут угрозу жизни и здоровью людей и портят облик наших городов и районов. Объекты внесены в специальный реестр, каждый собственник уведомлен о том, что обязан демонтировать оставшиеся элементы. Если реакции нет, местные органы власти проводят демонтаж самостоятельно, а владельцы компенсируют затраты, — объяснил процедуру губернатор Михаил Евраев.

Разрушенные здания будут определять специальные комиссии, им же придется заносить сведения об объектах в реестр фактически погибших.

— Уведомление об этом направляют собственнику, который должен в течение 21 дня принять меры по демонтажу остаточных элементов объекта самостоятельно либо дать согласие на демонтаж силами органа местного самоуправления, — добавили в правительстве.

Затем будет проводиться повторное обследование и уведомление владельца недвижимости. Окончательное решение о сносе принимают после третьего, итогового осмотра. Затраты на снос будут компенсировать за счет собственника.

В начале декабре в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева появились фотографии объектов, признанных фактически погибшими.

— Эти разрушенные здания никуда не исчезнут и сами не восстановятся. Поэтому мы будем поступательно и комплексно преображать наш регион, — говорилось в сообщении от 5 декабря.

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Комментарии
7
Живой Свет
14 минут
Давно пора! Но лучше поздно чем никогда.
Гость
35 минут
Вот то, что на фото, обязательно разбирать, утилизировать, тратить на это деньги? Может просто - коробка спичек и ведро бензина?
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