«Сами не восстановятся»: свыше 300 зданий попадут под снос в Ярославской области

Более 300 домов попадут под снос в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Свыше 340 зданий планируют снести в Ярославской области в ближайшие месяцы. Об этом 17 декабря сообщили в областном правительстве.

— Все они признаны фактически погибшими, несут угрозу жизни и здоровью людей и портят облик наших городов и районов. Объекты внесены в специальный реестр, каждый собственник уведомлен о том, что обязан демонтировать оставшиеся элементы. Если реакции нет, местные органы власти проводят демонтаж самостоятельно, а владельцы компенсируют затраты, — объяснил процедуру губернатор Михаил Евраев.

Разрушенные здания будут определять специальные комиссии, им же придется заносить сведения об объектах в реестр фактически погибших.

— Уведомление об этом направляют собственнику, который должен в течение 21 дня принять меры по демонтажу остаточных элементов объекта самостоятельно либо дать согласие на демонтаж силами органа местного самоуправления, — добавили в правительстве.

Затем будет проводиться повторное обследование и уведомление владельца недвижимости. Окончательное решение о сносе принимают после третьего, итогового осмотра. Затраты на снос будут компенсировать за счет собственника.

В начале декабре в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева появились фотографии объектов, признанных фактически погибшими.