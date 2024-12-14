Продают больше, чем покупают? Как в Ярославле изменились цены на квартиры

Что происходит на рынке недвижимости в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











К концу 2024 года в Ярославле продают больше квартир на вторичном рынке, чем покупают. Такой вывод можно сделать исходя из исследования аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». По их данным, в сравнении с прошлым ноябрем предложение выросло на 17%, при этом спрос подрос лишь на 3%.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Ярославле в ноябре 2024 года составила 4,6 млн рублей. Это примерно 90,6 тысячи рублей за квадрат. В прошлом 2023 году подобное жилье в среднем стоило 4,5 млн руб.

Ранее в Минстрое Ярославской области сообщали, что средняя цена на новостройки в третьем квартале 2024 года в регионе составила 106 тысяч 237 рублей.

В соседней Ивановской области квартиры дороже. Там средняя цена составила 4,8 млн рублей.

В Ярославле активно продают разное жилье на вторичном рынке. Чаще всего стали предлагать однокомнатные квартиры и студии.

— За указанный период наблюдается рост во всех категориях комнатности. Наиболее заметно — на 8% увеличилось предложение студий и 1-комнатных квартир, а выбор двухкомнатных и трехкомнатных квартир стал больше на 6% и 4% соответственно, — рассказали в «Авито Недвижимости».

В целом, по данным экспертов, спрос сохраняется благодаря покупателям, которые сместили внимание на вторичный рынок после отмены общей льготной ипотеки в России. При этом большинство сделок в существующих условиях — альтернативные, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей.

— Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на «вторичку» в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов. При анализе динамики спроса в годовом выражении важно учитывать, что в ноябре 2023 года на вторичном рынке наблюдался спад, связанный с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в июле–октябре прошлого года. Во многих крупных городах России интерес к готовому жилью в текущем ноябре оказался выше. Спрос также формируют покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, и те россияне, которые планируют выйти на сделку позднее, но присматривают объекты на платформе сейчас, — рассказал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».