НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

0 м/c,

 749мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Гуляем по Туговой горе
Кто строит новую Россию
Новый поезд на курорты Кавказа
Погода на выходные
Продают гостиницу за 500 млн
Новый автобусный маршрут
Элитная квартира за 75 млн
Погода выходных
Скандал со школьным питанием
Недвижимость Продают больше, чем покупают? Как в Ярославле изменились цены на квартиры

Продают больше, чем покупают? Как в Ярославле изменились цены на квартиры

Публикуем данные от аналитиков

903
18 комментариев

Что происходит на рынке недвижимости в Ярославле

Источник:

К концу 2024 года в Ярославле продают больше квартир на вторичном рынке, чем покупают. Такой вывод можно сделать исходя из исследования аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». По их данным, в сравнении с прошлым ноябрем предложение выросло на 17%, при этом спрос подрос лишь на 3%.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Ярославле в ноябре 2024 года составила 4,6 млн рублей. Это примерно 90,6 тысячи рублей за квадрат. В прошлом 2023 году подобное жилье в среднем стоило 4,5 млн руб.

Ранее в Минстрое Ярославской области сообщали, что средняя цена на новостройки в третьем квартале 2024 года в регионе составила 106 тысяч 237 рублей.

В соседней Ивановской области квартиры дороже. Там средняя цена составила 4,8 млн рублей.

В Ярославле активно продают разное жилье на вторичном рынке. Чаще всего стали предлагать однокомнатные квартиры и студии.

— За указанный период наблюдается рост во всех категориях комнатности. Наиболее заметно — на 8% увеличилось предложение студий и 1-комнатных квартир, а выбор двухкомнатных и трехкомнатных квартир стал больше на 6% и 4% соответственно, — рассказали в «Авито Недвижимости».

В целом, по данным экспертов, спрос сохраняется благодаря покупателям, которые сместили внимание на вторичный рынок после отмены общей льготной ипотеки в России. При этом большинство сделок в существующих условиях — альтернативные, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей.

— Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на «вторичку» в условиях изменения стоимости ипотечных кредитов. При анализе динамики спроса в годовом выражении важно учитывать, что в ноябре 2023 года на вторичном рынке наблюдался спад, связанный с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в июле–октябре прошлого года. Во многих крупных городах России интерес к готовому жилью в текущем ноябре оказался выше. Спрос также формируют покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, и те россияне, которые планируют выйти на сделку позднее, но присматривают объекты на платформе сейчас, — рассказал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Ранее мы рассказывали, какие районы Ярославской области стали самыми застраиваемыми в 2024 году.

ПО ТЕМЕ
Цены на квартиры Недвижимость Авито
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
1 час
как и "еда" "машины" "жильё" здесь ДРЯНЬ ВТРИДОРОГА 🤮
Гость
1 час
Нет рождаемости значит нет спроса. Все что продают в Москве, Питере и том же Ярославле покупают приезжие.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление