В Ярославле владелец брошенной башни в центре попросил разрешения достроить ее. Что ответили власти

Прояснилась судьба проекта нового ЖК, который появится на месте недостроенного офисного центра на Октябрьской площади. Недавно к башне на пересечении улиц Республиканской и Победы приезжала спецтехника. Тогда рабочие сообщили, что дом будут достраивать в ближайшее время.
А вот власти уточнили, что документального разрешения на достройку объекта у владельца здания пока нет. Он пытался его получить, но власти отправили собственника башни дорабатывать проект.
— Застройщик обратился за получением разрешения на строительство с заявлением от 17 октября 2024. По результатам рассмотрения заявления и представленных с ним документов 24 октября 2024 направлен отказ в выдаче разрешения по причине имеющихся замечаний к проекту, — рассказали в Министерстве строительства Ярославской области.
Напомним, скелетом башни владеет ООО «ЦентрТорг плюс», выкупившее заброшку в июле 2023 года. Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде. В планах собственника построить на этом месте многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной парковкой. Сносить недострой компания не планирует — во время работ как основу используют уже существующий каркас здания.
Связаны с «Таширом?»
Компания ООО «Центрторг плюс» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была образована в апреле 2019 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец компании — Грайр Гургенович Минасян.
За остов офисного центра, которым по первоначальному проекту должен был стать недострой на Октябрьской площади, компания ООО «Центрторг плюс» заплатила 282,5 миллиона рублей. Годами недострой пытались продать за полмиллиарда, но желающих приобрести его за такие деньги не нашлось. Тогда цену снизили, а еще разрешили строить на участке высотное жилье. Чтобы объект стал более привлекательным для инвесторов.
В прошлом июле портал 76.RU выявил связь между новым собственником здания и предыдущим владельцем. Грайр Минасян владеет еще несколькими компаниями, работающими с недвижимостью. Одна из них — ООО «Север Торг». Официально учредителями являются ООО «Центрторг Плюс» и ООО «Техсервис» — ими тоже владеет Грайр Минасян.
В случае с ООО «Север Торг» прослеживается связь с «Таширом». В бывших учредителях числятся Валентина Сережевна Казарян (соучредитель компании «ТБС» — ярославской «дочки» «Ташира», которая является первым владельцем недостроя) и миллиардер Тигран Владимирович Казарян — бывший совладелец той же «ТБС», депутат Ярославской областной думы.
Во время разговора о том, связана ли как-то деятельность компании «ТБС» и «Центрторга плюс», Грайр Минасян ушел от ответа.
История недостроя тянется очень долго. Ранее в Ярославле прошли общественные обсуждения судьбы башни. Собственник попросил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано. Большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. По сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. В этом материале мы объясняли почему.
Мы рассказывали историю появления легендарного недостроя, а также показывали, что должно было появиться на лакомом куске земли в центре города по первоначальному проекту.