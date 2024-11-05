НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 750мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Концерт SHAMAN'a в Ярославле
Ярославцы на СТС
Вернут популярный автобус
Как правильно спать, чтобы высыпаться
Антиквариат из СССР
Ярославцам не хватает зарплат
Что за алые огоньки в небе
Победила в конкурсе красоты
Что с проектом моста
Законы ноября
Недвижимость Есть квартира, найдется и налог: сколько нужно заплатить за свое имущество и что будет за просрочку

Есть квартира, найдется и налог: сколько нужно заплатить за свое имущество и что будет за просрочку

Льготу на оплату не получить, если сдаешь жилье в аренду

108
Написать комментарий

Размер налога зависит от площади и типа недвижимости

Срок уплаты налога на имущество истекает меньше, чем через месяц — 2 декабря. Потом начнут капать пени, и в итоге долг вычтут с зарплаты или за счет продажи вашей собственности. Разберемся, за что и сколько нужно заплатить, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Кто должен платить налог на имущество физических лиц

Налог придется заплатить всем собственникам жилых и нежилых помещений на территории России. При этом не важно пустует ли недвижимость или сдается в аренду. Если владельцу нет 18 лет, то плату на себя должны взять родители.

За что нужно платить налог

К данному налогу относится исключительно недвижимость, то есть что нельзя переместить:

  • жилой дом;

  • квартира;

  • комната;

  • гараж, машино-место;

  • объект незавершенного строительства;

  • хозпостройки до 50 кв. м на участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Сколько нужно платить

Размер налога рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества. Обычно это 0,1% от стоимости. Но муниципалитеты и города федерального значения могут определять его самостоятельно либо снижая его до нуля, либо увеличивая до 0,3%.

Хозяйственные постройки от 50 кв. м на садовых участках облагаются по ставке 0,5%. Она фиксированная и местные власти не могут ее менять.

Налог еще выше для недвижимости дороже 300 млн рублей и коммерческих объектов. В этом случае собственникам нужно будет заплатить 2% от кадастровой стоимости.

Отдельно нужно сказать об апартаментах. На них налог рассчитывается по разному в зависимости от того, в каком регионе они находятся. Обычно ставка колеблется в пределах 0,5%–2%.

Как узнать кадастровую стоимость недвижимости

Кадастровая стоимость простыми словами — это сумма, в которую государство оценивает различные объекты недвижимости. В отличие от рыночной, которую устанавливает собственник, она не учитывает индивидуальные особенности, например вид или ремонт.

Переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства во всех регионах РФ проходит раз в четыре года, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) — раз в два года.

Узнать кадастровую стоимость интересующего объекта можно на сайте Росреестра или в личном кабинете налоговой службы. Также эту информацию уточнят в налоговом уведомлении.

Кто может не платить налог

Есть список федеральных льготников, которые освобождены от налога и не должны его оплачивать:

  • Герои Советского Союза и РФ, а также те, кто награжден орденом Славы трех степеней;

  • инвалиды с детства, дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;

  • участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, партизаны;

  • ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

  • пенсионеры и предпенсионеры (кому осталось не более пяти лет до заслуженного отдыха);

Однако существуют ограничения. Жилье не должно участвовать в предпринимательской деятельности, например сдаваться в аренду, а также быть дороже 300 млн рублей.

Есть и региональные льготы, где список освобожденных может быть шире. Также они могут предоставлять «скидки» на оплату для некоторых жителей. Проверить, полагаются ли они вам, можно на сайте ФНС.

В это же время жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей освобождены от уплаты. Там налоги на имущество физлиц еще не ввели.

Также оплата переносится на отдельных территориях Белгородской и Курской областей. Это касается пострадавших от паводка в Оренбургской области. Срок для них продлевается на год.

Что грозит за неуплату

Не стоит затягивать с оплатой, поскольку за каждый день просрочки будет капать пеня — одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка (21%). Спустя полгода налоговая может инициировать вынесение судебного приказа. Его направят в банк или судебным приставам. Тогда задолженность взыщут принудительно за счет денежных средств или имущества.

Дополнительно нужно будет заплатить исполнительский сбор в размере 7% от долга, но не менее 1000 рублей. До того как долг будет погашен, могут арестовать счета, удерживать деньги с зарплаты или пенсии, а также запретить выезд за границу и регистрацию имущества.

Налоги нужно заплатить не только за имущество. С полным список можно ознакомиться в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Недвижимость Налог Имущество Долг Кадастровая стоимость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление