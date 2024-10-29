«Через 36 лет взяли и выписали»: семью милиционера на пенсии выселяют из квартиры — их сын на СВО, другого жилья нет

Семье Горшевых пришлось сменить несколько юристов, доказывая право пользования и собственности на служебную квартиру Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Семья Горшевых всегда мечтала о собственном благоустроенном жилье. Возможность получить квартиру у них вскоре появилась благодаря тому, что отец растущего семейства Валерий Федорович пошел работать в ПЖРТ (по сути, жилищное управление). Ради этого, правда, пришлось потерять в деньгах, зато семья, в которой вскоре появились четвертый и пятый ребенок, заселилась в просторную четырехкомнатную квартиру. Затем были 16 лет службы в милиции и пенсия. И вот, больше чем через 30 лет проживания в квартире Горшевых попросили на выход — жилье служебное, а раз 68-летний Валерий Федорович уже почти 20 лет не работает в милиции, то права на жилье у него нет. В деле уже прошли суды, и если чаще всего в подобных случаях правосудие встает на сторону отслуживших пенсионеров, то с Горшевыми поступили иначе. В том, что не так с судебными процессами и как живет почетная многодетная семья, которая может в любой момент оказаться на улице, разбиралась журналист NGS.RU Ксения Лысенко.

Как большая семья получила квартиру

Большое семейство Горшевых — это 68-летний Валерий Федорович и 67-летняя Галина Петровна, а также пятеро их уже взрослых детей и 7 внуков. Многие разъехались из родительского дома — четырехкомнатной квартиры, которую получил отец семьи в качестве служебного жилья. В квартиру Горшевы заселились в 1988 году, не веря своему счастью — до этого они жили в деревянном домике. Условия, как вспоминает Галина Петровна, раскладывая кипу бумаг на столе в кухне, были такими себе.

— Когда мы его покупали, еще в 1981 году, мы думали, что построим другой, какой нам будет надо. А в 1985 году к нам пришли крысы. Большого размера такого, днем их не было, а ночью хозяйничали, как хотели. Мы их пытались травить, но ничего не помогало, кошка ловила только мелких. И тут ночью одна из этих тварей залезла к моей дочери в коечку и укусила ее за палец до крови, — вспоминает женщина.

В четырешке семья поселилась в 1988 году. Здесь же на свет появились двое младших детей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











После этого случая стало понятно, что в частном доме они жить больше не смогут, к тому же в разрешении на строительство нового дома им на тот момент отказали. Якобы частное домостроение было запрещено в Новосибирске.

Валерий Федорович работал на заводе «Сибсельмаш» водителем. От своего знакомого он узнал о возможности получить служебное жилье, если устроиться в ПЖРТ № 3 — производственно-жилищный ремонтный трест, занимавшийся управлением жильем. Одним из условий было также требование работать в организации не менее 10 лет. Валерий Федорович перешел с заводской работы в ПЖРТ, основательно потеряв в зарплате — с 250 до 136 рублей. Семья покрепче затянула пояса и, наконец, в начале 1988 года въехала в просторную четырешку.

Первое время Горшевы делили квартиру с еще одним мужчиной — он был на подселении. Затем тот вскоре съехал, а Галина Петровна родила еще двоих детей — сына и дочь. Четырехкомнатная квартира оказалась в полном распоряжении семьи по специальному ордеру. Говоря современным языком, это разрешение, по которому люди могут проживать в помещениях.

С пропиской вначале было возникли проблемы: администрация района указала, что для этого у семьи не должно быть никакого жилья. А значит, домик с крысами на Тульской нужно снести. Семья провела работы за свой счет, избавившись от строения, после чего получила прописку.

— И всё хорошо. Дети есть, соседа нет, но ведь моей зарплаты тоже нет. Остались мы на одной зарплате мужа. Моему мужу опять знакомый сказал, что если он перейдет на работу либо в милицию, либо в пожарную часть, то у него зарплата повысится, а жить мы останемся в этой квартире. Потому что, по сути, это одна структура, — объясняет женщина.

Валерий Федорович проконсультировался у начальства ПЖРТ, и там его заверили, что именно так и будет. В 1990 году мужчину перевели в милицию соответствующим указом, о чем есть запись в трудовой книжке.

Здесь можно увидеть заработки Валерия Федоровича Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В 1996 году, отработав необходимые 10 лет, Валерий Федорович решил квартиру расслужебить и получить на нее право собственности. Но возникла новая проблема: у семьи оказались долги за коммунальные услуги.

Галина Петровна объясняет, что платили в то время действительно мало, и семья едва сводила концы с концами. Сама женщина, несмотря на наличие маленьких детей, в 1996 году устроилась на завод «Сибэлектротерм». Она показывает справку о доходах, которую получила в городском архиве (фото есть в распоряжении НГС) — в 1997 году одни пустые строчки, так как денег не платили совсем. Что-то выдавали крупами и хлебом.

Рассчитаться с долгами удалось к 2000 году — для этого Галина Петровна устроилась работать еще и дворником в ближайшем доме, а Валерий Федорович брал больше смен в милиции. После погашения долга глава семьи вновь обратился в администрацию за тем, чтобы расслужебить квартиру, но там опять отказали, сославшись на приостановление процедуры.

Какое-то время семья продолжала жить в квартире, ни о чем не беспокоясь. Везде их уверяли, что проблем быть не должно.

Старый домик в наследство и первый суд

В 2003 году Валерий Федорович ушел из милиции. Его общий стаж составил почти 17 лет (не хватило буквально одной недели).

В 2005 году у Галины Петровна умерла мама, оставившая ей в наследство старенький частный дом. Постройку какое-то время пытались отремонтировать, для чего Горшевы-старшие даже взяли кредит, но всё оказалось безуспешно: дом пережил пожар, сгорел утеплитель, отчего строение стало сильно промерзать.

Промерзающий домик на Тульской, который пытается реанимировать Марина Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Поняв, что средств на спасение дома у них нет, Галина Петровна и Валерий Федорович собрали семейный совет, на котором решили, кто из членов семьи возьмет на себя смелость и все финансовые затраты по дому. Желание изъявила средняя дочь Марина — Галина Петровна подарила дом ей.

Сама Марина характеризует своих родителей как «простых советских людей». Так что, толком не разобравшись с жилищным кодексом и наняв неопытного юриста, Галина Петровна в 2015 году обратилась в районный суд, чтобы жилье приватизировать. Суд, как говорит нынешний юрист Горшевых Елена Кругликова, вполне справедливо отказал.

— К 2015 году уже были упразднены все ордера. Граждане должны были заключить договор соцнайма, и вот на тот момент, когда Горшевы подавали в суд, им нужно было не расслужебить квартиру, а подать иск к администрации о том, чтобы суд обязал чиновников заключить с семьей договор соцнайма в связи с упразднением ордеров. А они подали другой иск и, соответственно, им отказали. Нету у нас сейчас такой формулировки, как «расслужебливание жилого помещения». Суд не занимается толкованием законов. Какой иск подали, на такой он и выдал решение, — объясняет юрист.

Горшевы жили в квартире до 2022 года, пока не получили уведомление с требованием покинуть не принадлежащее им помещение.

«Образцовая российская семья»

Уведомление застало Горшевых врасплох. Да, Валерий Федорович уже не работает в органах МВД, но имеет подходящий стаж, рассуждали члены семьи. К тому же Галина Петровна награждена медалью от мэра Городецкого «За материнскую доблесть», а старший сын семейства был мобилизован на СВО в том же, 2022-м году. И это не считая того, что оба являются пенсионерами и не могут просто так оказаться на улице.

Валерий Федорович имеет почти 17-летний стаж работы в милиции Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Со всех сторон это образцовая российская семья. Через три года родители отметят юбилей — 50 лет совместной жизни. Как это (требование о выселении) вообще уживается с тем, что у нас год семьи объявлен? — задается вопросом дочь Марина.

Галина Петровна предполагает, что о квартире вспомнили в том числе из-за суда 2015 года. Горшевы просто напомнили о себе, а администрация захотела освободить жилье от них. Женщина снова обратилась в суд с иском, потребовав оставить за ними служебную квартиру. Встречный иск подала и администрация района. Осенью 2023 года суд принял несколько половинчатое решение: Горшевым отказал в полном объеме, а иск администрации удовлетворил частично, то есть не стал выселять семью, но отказал в признании права собственности. Как говорит юрист, семья при этом могла продолжать жить в квартире — выселить их было попросту некуда, поскольку альтернативного помещения не предлагалось.

Сразу после этого суда начался второй — в апелляционной инстанции. Иск подала администрация, требовавшая полностью удовлетворить ее требования, а значит выселить пенсионеров. К тому моменту в квартире жили уже восемь человек: Горшевы-старшие, младшая дочь с мужем и двумя маленькими детьми, а также младший сын и племянник.

В апелляционной жалобе Горшевы упоминали типовое положение о находящемся в государственной собственности служебном жилищном фонде, переданном в оперативное управление органам МВД. По нему сотрудники органов с выслугой 10 и более лет не могут быть выселены без предоставления другого жилья. Семья также писала председателю СКР Александру Бастрыкину, ответ уже пришел из федерального МВД (фото есть в редакции NGS.RU) — ведомство также подтвердило это положение.

— Суд не принял во внимание тот факт, что в те годы для предоставления нашей семье квартиры со стороны Исполнительного комитета Кировского районного совета народных депутатов было выдвинуто требование о сносе и прекращении права собственности на дом. Он был снесен, что отражено в представленном решении от 16 февраля 1988 года, — писал в жалобе Валерий Федорович (фото есть в редакции).

В квартире прописаны шестеро человек. В том числе младшая дочь Горшевых с двумя несовершеннолетними детьми Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Однако Новосибирский областной суд в июле 2024 года принял новое решение (фото есть в редакции NGS.RU): Горшевых выселить без предоставления им другого жилья. В суде Горшевым припомнили дом, который Галине Петровне передала в наследство мама. Женщина возмущается, что никто не стал изучать, в каком состоянии сейчас помещение: у него частично нет крыши, утеплителя и в нем никто не живет. Семья даже заказала экспертизу (фото есть в распоряжении NGS.RU), которая подтвердила, что дом действительно в аварийном состоянии и не пригоден для проживания.

— Я считаю, что было допущено вообще нарушение материального права. На момент, когда Горшевы получали жилое помещение, действовал еще жилищный кодекс РСФСР, и суд должен был им руководствоваться. В статье 108 жилищного кодекса РСФСР сказано, что не могут быть выселены из жилого специализированного помещения пенсионеры по старости. Я не понимаю, почему суд это не учел и руководствовался более современными законами. У нас есть постановление Верховного суда, где конкретно указано, что ко всем этим жилищным отношениям, которые были зарегистрированы до 1 марта 2005 года, должен применяться закон того времени. К тому же их младшая дочь с детьми стоит на учете как малоимущие, подразумевается, что они жилье приобрести не могут. По сути, тут аж два фактора, по которым Горшевы должны были здесь остаться, — комментирует решение суда Елена Кругликова, начавшая работу с семьей уже после этого вынесенного решения.

Ознакомившись с делом, она посоветовала семье срочно писать в суд заявление об отсрочке исполнения решения, поскольку решения апелляционной инстанции вступают в силу в момент провозглашения. Горшевы-старшие описали ситуацию в жалобе, сославшись на статью Конституции, гарантирующую каждому россиянину право на жилище (фото заявления есть в редакции). Заявление приняли, но семью все-таки с регистрационного учета сняли.

Юрист Елена Кругликова уверена, что суд допустил серьезную ошибку Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Мы бомжи. Через 36 лет нас выписали, вот просто взяли и выписали. У нас следующий суд будет [по приостановлению исполнения решения суда], а нас уже выгнали! И мы не знаем, на что рассчитывать, а то, может, скажут, чтобы уходили под куст жить, и всё, — вздыхает Галина Петровна.

Недавно на приеме у главы Кировского района Горшевым всё же удалось добиться распоряжения приостановить действия с их выселением, пока идет судебный процесс.

Пенсионеры подали кассационную жалобу. Следующее заседание намечено на 26 ноября. Как говорит Галина Петровна, этот суд — их последняя надежда.

Корреспондент NGS.RU направила запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ еще не поступил.