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Недвижимость подробности Не дали купить бизнесмену: в Ярославле не смогли продать заброшенный торговый центр

Не дали купить бизнесмену: в Ярославле не смогли продать заброшенный торговый центр

Ранее здание хотел приобрести предприниматель

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5 комментариев

Недострой на Труфанова должен был стать торговым центром

В Ярославле вновь не смогли продать недострой на улице Труфанова в районе дома № 19 в Дзержинском районе. Остов здания выставляли на торги за 46 миллионов 584 тысячи рублей. Заявки принимали до 11 октября, а сам аукцион должен был пройти 16 числа. Но желающих купить остов здания не нашлось.

— Торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны несостоявшимися, — говорится в протоколе о результатах публичных торгов.

Здание на улице Труфанова готово на 43%. Площадь застройки — 2670,5 кв. м.

Что это за здание?

Идея построить торговый центр появилась в 2004 году у предприятия «Брагино», которое принадлежало мэрии города. Тогда мэр Ярославля Виктор Волончунас убедил предпринимателей, которые торговали на расположенном рядом рынке, сменить палатки на комфортные места в торговом центре. Мол, рынки потихоньку отходят в прошлое. Бизнесмены собрали деньги и скинулись на строительство ТЦ.

Кто-то достал заначки, снял деньги со сберегательных счетов, кто-то вложил средства, накопленные на покупку квартиры, рассчитывая на рентабельное торговое место. По их словам, МУП «Брагино» тогда получило от предпринимателей около 100 миллионов рублей. Начались строительные работы, но вскоре всё замерло. Спустя годы люди пытались вернуть свои деньги. Но получили лишь крохи от того, что вложили.

Здание несколько раз пытались продать, но бетонный остов покупать никто не хотел. В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что у недостроя три собственника — ООО «Тринитистрой», Лилия Трофимова, Ольга Пижицкая. Сам объект расположен на территории в 6912 квадратных метров. Разрешенный вид использования земли: «для строительства 4-этажного с мансардой торгово-сервисного центра с инженерными коммуникациями».

Позже стало известно, что на месте заброшки собираются построить жилые дома. В мэрии Ярославля рассказывали, что предложение о смене разрешенного вида использования вынесут на общественные обсуждения. Власти объяснили, что это решение было принято, чтобы повысить инвестиционную привлекательность здания. Проще говоря, объект мог стать более лакомым для бизнесменов с учетом того, что на этом участке земли можно будет построить жилой дом, а не торговый центр.

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После этого один предприниматель действительно заинтересовался объектом. В одном из многочисленных аукционов принял участие Александр Лапшин. Но сделка организована так и не была. Дело в том, что власти не имели права продавать здание единственному участнику аукциона.

— В соответствии с действующим законодательством возможность заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с единственным участником аукциона не предусмотрена, — поясняли порталу 76.RU в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.

Кто такой Александр Лапшин?

По данным сервиса «Контур.Фокус», человек с именем Александр Владимирович Лапшин числится как ярославский индивидуальный предприниматель, занимающийся покупкой и продажей недвижимости. В 2019–2020 году он был совладельцем фирмы «Эверест», которая сейчас собирается застраивать территорию бывшего стадиона «Локомотив». В прошлом Лапшин также был совладельцем ярославской строительной фирмы «Строй Капитал».

Получается, что пока в аукционе не примут участие минимум двое желающих, продать остов здания не получится.

Ранее мы публиковали большой текст про строительство недостроя на Труфанова с рассказами предпринимателей, вложивших в него деньги, и комментарием бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса.

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Комментарии
5
Гость
3 часа
Когда заброшенный недострой у сельхоз академии продадут ? 30 стоит уже
Гость
2 часа
Волончунас не убедил, а заставил предпринимателей участвовать в строительстве этого недостроя. Пусть теперь вместе с сынком возвращают деньги людям с учетом инфляции. Иначе всех подобных негодяев не изжить.
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