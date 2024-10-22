Квартира, участок и ипотека по льготной ставке: как взять у государства деньги на жилье и что можно получить бесплатно

Во многих регионах также действуют местные программы по обеспечению жильем Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В этом году в России завершилась программа льготной ипотеки, а ставки по обычной выросли после повышения ключевой ставки Центробанка. Но возможность купить дома или квартиры в ипотеку под низкий процент, получить помощь от государства или даже бесплатную землю всё еще остается. Мы собрали федеральные программы, которые могут помочь тем, кто прямо сейчас задумался о покупке жилья.

Ипотека под 2%

В России сейчас действует несколько программ, которые позволяют оформить ипотеку по минимальной ставке — всего 2% годовых. Правда, все они имеют территориальные ограничения. Льготные ипотечные кредиты предоставляют для покупки жилья в регионах Дальнего Востока, на арктических территориях, а также в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях.

Кому дают

Всем гражданам РФ, независимо от места жительства и семейного положения.

На что можно потратить

Строительство жилья или покупка на первичном рынке.

Ограничения

Максимальный размер кредита для регионов Арктики и Дальнего Востока — 9 млн рублей, для ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей — 6 млн рублей. Также есть минимальный первоначальный взнос — 20% и 10% соответственно.

Ипотека под 3%

По ставке до 3% годовых можно оформить сельскую ипотеку — кредит на приобретение или строительство дома в населенных пунктах, где живет не более 30 тысяч человек. То есть жилье может находиться на территории не только непосредственно сельского поселения, но и в рабочем поселке, ПГТ или даже маленьком городе.

Кому дают

Всем гражданам РФ, независимо от места жительства и семейного положения.

На что можно потратить

Купить готовый или строящийся дом, таунхаус или квартиру в новостройке (не выше пяти этажей) в опорном населенном пункте. Вторичку тоже можно приобрести, но только дом с земельным участком. И есть ограничение: дом должен быть не старше трех лет, если покупаете у юрлица, пяти — если у физлица. Кроме того, кредитные средства можно потратить на строительство дома по договору подряда или своими силами, но с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей.

Ограничения

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, при этом не менее 20% от стоимости жилья нужно внести в качестве первоначального взноса. То есть эта сумма должна быть внесена либо из собственных средств, либо за счет других программ поддержки (например, материнского капитала). Максимальный срок кредита — 25 лет.

Ипотека IT-специалистам

Ставку до 6% годовых сейчас предлагают IT-специалистам. Правда, в этом году попасть в программу будет затруднительно: некоторые банки ранее заявляли, что исчерпали субсидии государства, предоставленные на программу. Но сама она продлена до 2030 года, так что можно будет снова попробовать в следующем году.

Кому дают

Оформить IT-ипотеку могут сотрудники аккредитованных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Есть ограничения по возрасту: от 18 до 50 лет включительно. Кроме того, есть требования и к доходам: сотрудники компаний, расположенных в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях должны получать от 150 тысяч рублей, во всех остальных городах — от 90 тысяч рублей.

На что можно потратить

Купить квартиру в новостройке или участок с жилым домом, но только у юрлица или ИП. Также можно приобрести участок для строительства частного дома или построить дом, но только если строить его будет юрлицо или индивидуальный предприниматель по договору подряда.

Ограничения

Максимальная сумма кредита по сниженной ставке — 9 млн рублей. Также понадобится первый взнос от 20% от стоимости жилья. Максимальный срок кредита — 30 лет. Если IT-специалист уволится из компании и не устроится в течение года в новую, то ставку повысят до базовой на момент увольнения.

Ипотека семьям с детьми

Ипотека по ставке 6% также доступна по программе «Семейная ипотека». Она действует до 2030 года, однако в этом году у банков уже заканчиваются деньги, выделенные государством на программу. По данным Минфина РФ, лимитов хватит до ноября. Но в следующем году на программу снова выделят средства и выдача кредитов возобновится, так что можно подготовиться заранее.

Кому дают

Семьям, в которых есть ребенок до 6 лет включительно, двое несовершеннолетних детей или ребенок с инвалидностью.

На что можно потратить

По программе семейной ипотеки можно купить только новостройки и только у юрлиц. Также можно за счет этих средств построить дом, но только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу. Или можно рефинансировать ипотечный кредит, взятый ранее.

Ограничения

Как и в других льготных ипотечных программах, есть минимальный первоначальный взнос — от 20% от стоимости покупки. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, максимальная зависит от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит по кредиту — 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей. Максимальный срок кредита — 30 лет.

450 тысяч на ипотеку

Это еще одна программа господдержки для семей с детьми, но распространяется она уже только на тех, у кого детей трое и больше. В отдельных регионах размер выплаты может быть увеличен до 1 млн рублей. Например, на такую сумму можно рассчитывать в Приморском крае.

Кому дают

Семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Возраст старших не имеет значения, важно, чтобы один из детей появился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Выплата распространяется также на семьи, где дети были усыновлены.

На что можно потратить

Только на погашение действующей ипотеки.

Ограничения

Деньги нельзя получить на руки — их сразу перечисляют в банк, где у семьи оформлен ипотечный кредит. Он должен быть получен заранее, то есть в качестве первого взноса использовать эту меру поддержки нельзя.

Субсидия для молодых семей

В 2024 и 2025 годах в России продолжает действовать программа «Молодая семья», которая позволяет получить субсидию от государства на покупку своего жилья. Максимальный размер субсидии для супругов без детей — 30% от стоимости жилья, для семей с детьми (в том числе одиноких родителей) — 35%.

Кому дают

У программы есть возрастные ограничения: взрослые в семье (супруги или одинокий родитель) должны быть не старше 35 лет. Выплату предоставят, только если семья нуждается в жилье, то есть либо проживает в помещении, не соответствующем техническим и санитарным нормам, либо жилплощадь меньше нормы на человека. Она устанавливается в каждом регионе индивидуально, но за предварительный ориентир можно взять показатель из Жилищного кодекса РФ — 18 квадратных метров на человека. То есть условная семья с двумя детьми, живущая в однушке, определенно может претендовать на субсидию.

На что можно потратить

На покупку готового жилья, в том числе через кооператив, квартиру в новостройке, строительство дома, первоначальный взнос по ипотеке или ее погашение.

Ограничения

Субсидию предоставят, только если у семьи есть возможность самостоятельно или за счет ипотеки закрыть остальную часть покупки, подтвердить это можно выпиской со счета или справкой о доходах. Кроме того, следует учитывать, что размер субсидии зависит не от рыночной цены квартиры, которую вы выбрали, а от расчетной стоимости жилья. Она считается на основании норматива стоимости квадратного метра в регионе, который устанавливают местные власти.

Земля в собственность

Помимо выплат, субсидий и сниженных процентных ставок по ипотеке, у россиян есть возможность получить бесплатно в собственность земельные участки. Правда, не везде, а только на Дальнем Востоке, в Арктической зоне, в Сибири и северных регионах. Программ сразу две — «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Их условия немного отличаются, но суть сводится к тому, что можно получить участок до одного гектара в безвозмездное пользование, а через несколько лет перевести его в собственность.

Кому дают

Любому гражданину РФ и иностранцам, переезжающим в Россию по программе переселения соотечественников.

Что можно делать с землей

Участок можно использовать для строительства дачи или частного дома и ведения подсобного хозяйства, организации предпринимательской деятельности и развития сельского хозяйства.

Ограничения