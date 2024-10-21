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Недвижимость 10 лет без своего угла: чиновники оставили сироту из Ярославской области без квартиры

10 лет без своего угла: чиновники оставили сироту из Ярославской области без квартиры

Она пожаловалась на них главе СК России Александру Бастрыкину

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8 комментариев

Чиновники оставили сироту без квартиры

Проблема с невыдачей жилья детям-сиротам в Ярославской области дошла до главы СК России Александра Бастрыкина. К нему обратилась 32-летняя жительница региона. Она — сирота, а еще имеет инвалидность.

Женщина с 2014 года стоит в очереди на квартиру, положенную ей от государства. В 2018 суд обязал чиновников обеспечить ее жильем, однако до сих пор ей приходится снимать квартиру. При этом власти отказали сироте даже в выдаче выплаты на покупку недвижимости.

— Номер в очереди — 367. Недавно она подала документы для получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилья, но получила отказ, — рассказали в информационном центре СК России.

Известно, что у женщины есть двое маленьких детей. Ей приходится снимать квартиру, что ощутимо бьет по кошельку.

После того как о ситуации узнали в центральном аппарате СК, ярославские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Оставшаяся без жилья сирота признана потерпевшей.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ярославской области Александра Александровича Бессмельцева доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — рассказали в информационном центре СК России.

Вопрос с жильем для детей-сирот в Ярославской области — один из самых острых. Некоторым приходится выбивать положенные от государства квадратные метры годами, сталкиваясь с равнодушием чиновников.

Житель Ярославской области, оставшийся без родителей, показывал, какую квартиру ему выдали власти, после того как он годами судился за жилплощадь. Пока парень ее получал, он чуть не остался на улице. А после публикации 76.RU в квартиру юноши нагрянули чиновники.

Пытаясь добиться положенных квартир самостоятельно, многие сироты остаются ни с чем. После этого они прибегают к помощи правоохранителей.

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Квартира Сирота Глава СК Бастрыкин
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Комментарии
10
Гость
1 час
Зато город в подсветках,и каждый год катки по 100млн,смешные фанерные сооружения лепят.А тут ,наверно ждут федеральных денег,а за чем свои тратить,их можно потратить на свои хотелки".Сытый голодного не вразумеет" сами то они живут в аппартаментах и не кабы каких.Очень больно,и жалко таких людей,которые не ласки,не любви близких не испытали,не кушали,то что хотели,детства не видели,были лишены всего,чего получают дети в любящих семьях.Почему не помогают простым людям,а какая то показуха идет.
Гость
2 часа
своих не бросаем
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