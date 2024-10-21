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Недвижимость Надоело платить налоги: десятки ярославцев отдали свою землю государству

Надоело платить налоги: десятки ярославцев отдали свою землю государству

В Росреестре рассказали, как это делается

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15 комментариев

Ярославцы могут отказаться от ненужной земли

Что делать, если сил, возможности или желания обрабатывать дачный участок нет, но и продать его не получается? Земля числится за вами, за нее приходится платить налоги. Но она вам уже не нужна. Выход — отдать ее государству.

По данным регионального управления Росреестра, за последние два года так поступили 74 ярославца: 56 человек в 2023 году, 18 — за первые 9 месяцев 2024 года. Больше всего отказов от недвижимости зафиксировано в Угличском, Борисоглебском и Пошехонском районах.

— Существует несколько распространенных причин, по которым люди отказываются от недвижимости. К ним относится нежелание оплачивать налоги, заниматься оформлением документов, а иногда даже неосведомленность о том, где именно находится участок. Процесс оформления, продажи или обработки земли может показаться слишком сложным и экономически невыгодным для многих владельцев, что также приводит к отказу от недвижимости, — рассказала порталу 76.RU заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Ярославской области Наталья Маликова.

Отказаться от ненужного участка можно, подав заявление в любой из офисов МФЦ «Мои документы».

— С собой необходимо иметь правоустанавливающий документ на объект недвижимости. Платить государственную пошлину за отказ от земельного участка не нужно, эта процедура бесплатна, — пояснила начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Ярославской области Наталья Бузина.

После отказа частного владельца от земли она переходит в собственность органов местной власти.

Согласно Гражданскому кодексу, при желании отказаться можно не только от участков, но от объектов капитального строительства. В последнем случае заявление нужно подать в местную администрацию.

Кстати, в ноябре 2023 году мэрия Ярославля сообщала, что за предыдущие два года в городскую собственность перешли 35 квартир умерших жителей. Речь идет о недвижимости, собственниками или арендаторами которой были одинокие люди. То есть наследников у них не осталось. Также жилье становилось муниципальным, если наследники были, но отказывались от имущества или не объявились в течение 6 месяцев после смерти хозяина квартиры.

В мэрии уточнили, что такая недвижимость предоставляется переселенцам из аварийного жилья или малоимущим гражданам.

А вы бы как поступили, если бы у вас была ненужная земля?

Отдал (-а) бы государству
Ждал (-а) бы, когда продастся
Подарил (-а) бы кому-то, кому она нужна
Затрудняюсь ответить
У меня особое мнение, напишу в комментариях под статьей
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Земля Участки Отказ Отдать даром
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Комментарии
15
Гость
1 час
Под заказ статейку написали? Типа народ не в курсе как от земли можно отказаться!
Гость
1 час
надеюсь они отправили своих мужей сыновей братьев на защиту этой власти от демокрвтии?
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