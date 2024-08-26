Как изменились цены на жилье после отмены льготной ипотеки и чего ждать дальше?

Застройщики не спешат снижать цены на новостройки Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России попрощались со льготной ипотекой 1 июля. Рыночная же ставка продолжила расти. По другим кредитным программам стали менять условия. Спрос на покупку жилья начал снижаться. Рынок недвижимости отреагировал на текущие изменения неравномерно. Что подорожало, а что подешевело — расскажем в нашем материале.



— За прошедший месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России снизилась на 0,7%. С начала текущего года это самое ощутимое месячное снижение, — сообщил корреспонденту Городских порталов ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.



Готовые квартиры можно найти с хорошей скидкой Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Аналитик не исключил, что в ближайшие месяцы средний дисконт при продаже вторичного жилья будет на уровне рекордных 7–7,5%. При этом ликвидные объекты будут стараться продать без снижения цены, параллельно сдавая их в аренду. А с мало востребованными объектами будут готовы расстаться с дисконтом, включая те, где собственники заинтересованы в срочной продаже.



С новостройками ситуация не такая радужная. Там пока цены падать и не собираются. Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру» статистики портала «Мир Квартир», квартиры экономкласса в большинстве регионов продолжили дорожать.



Застройщики пока не готовы идти на снижение цен Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Вероятно, цены будут устаканиваться как минимум до сентября, когда на рынок из отпусков вернутся многие покупатели, — отметила Ольга Гусева, генеральный директор компании KEY CAPITAL.



Она подчеркнула, что застройщики действительно идут на скидки. Средний уровень дисконтов в июле в массовых новостройках составил 7%, тогда как год назад он равнялся 3–5%. Однако девелоперы будут постепенно уходить в высокобюджетные сегменты рынка, где покупатели меньше зависят от ипотечного спроса, объяснила эксперт.



При этом не на все акционные предложения стоит обращать внимание. Они могут оказаться лишь уловкой для покупателя, заявила кандидат экономических наук, действительный член Российской гильдии риелторов, генеральный директор агентства недвижимости «КоридорЪ» Лариса Афанасьева.



— Появилась реклама со скидками от 10% и даже до 60%. Вы можете увидеть такой креатив на многих медиаресурсах. Вопрос, насколько эта скидка реальна и выгодна покупателю, так как никто работать себе в убыток не будет. Многие скажут, что реалии рынка заставят застройщиков снизить цены. В действительности же надо разбираться детально и не делать поспешных выводов, — сказала Афанасьева в беседе с Городскими порталами.



Некоторые застройщики подходят более креативно. Они предлагают кешбэк, различные партнерские программы со скидками на сопутствующие товары и услуги и так далее. Есть специфические акции, например, аренда готовой квартиры в новостройке с правом последующего выкупа, увеличение гарантийного срока ответственности за дом. Как правило, это пять лет, а застройщик увеличивает его до 10 лет.



Во многих случаях застройщик объявляет о скидке лишь в попытке привлечь внимание к своему проекту. Далее покупатель, выясняя подробности акции, например, может обнаружить, что скидка распространяется на ограниченное количество менее ликвидных квартир в жилом комплексе. Также большинство скидок завуалированы и могут нивелироваться другими условиями покупки.



Льготная ипотека для всех россиян просуществовала почти четыре года. С ее помощью любой желающий мог купить квартиру со сниженной процентной ставкой. Программа закрылась 1 июля. Теперь большинству граждан приходится брать кредит по рыночной ставке, которая превысила 20% годовых. Однако человек со средней зарплатой такой кредит не сможет оформить.



Некоторые счастливчики могут воспользоваться «Сельской», «Дальневосточной», «Семейной» и «IT» ипотекой. Такая возможность доступна лишь тем, кто подходит под критерии программ. Подробнее о том, кто может считать себя избранным, — в материале.