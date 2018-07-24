Как будем отдыхать: Минтруд составил календарь праздников на следующий год

В майские праздники можно будет уйти в лес на целых пять дней

Минтруд определил, как нам отдыхать в 2019-м. Соответствующий документ опубликовали на федеральном правовом портале — в ближайшее время его должно утвердить правительство РФ.



Итак, смотрим, в какие дни можно планировать длительные поездки и качественный отдых.

Новогодние каникулы — десять дней непрерывного веселья: с 30 декабря по 8 января на работу можно не ходить.

5 и 6 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесут на майские. И в мае будем отдыхать так: с 1 по 5 мая — праздники, затем три рабочих дня, а с 9 по 12 мая — снова отдых.

На День защитника Отечества выходит два дня отдыха — 23 и 24 февраля. На Международный женский день выпадает три дня отдыха — с 8 по 10 марта.

В июне празднуем День России без всяких переносов, 12 июня приходится на среду.

А на День народного единства вновь выйдет три дня — со 2 по 4 ноября.