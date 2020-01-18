Рваные документы, взятка, оружие: в Ярославле арестовали заместителя мэра. Вся история коротко

Ринат Бадаев теперь прячет лицо от камер Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева

В Ярославле — крупный криминально-политический скандал. По подозрению в получении взятки задержали заместителя мэра города Рината Бадаева. Вчера суд арестовал его на два месяца, на заседании же выяснилось, что Бадев успел до суда уволиться из мэрии. Заседание было похоже на бой стороны защиты и обвинения. Давно не было таких яростных прений. Объясняем коротко, в чём суть истории. Кто такой Ринат Бадаев 39-летний чиновник приехал в Ярославль из Переславля, а там оказался после работы в Подмосковье — в карьере шел вслед за нынешним мэром Ярославля Владимиром Волковым. В Ярославле был замом по градостроительству — занимался нацпроектами по БКАД, строительству детских садов, а также благоустройством дворов. Женат, есть трое детей.

Подробнее. В чём подозревают чиновника

Рината Бадаева подозревают в получении крупной взятки. По данным, озвученным на суде, он запросил от подрядчика 10% от суммы контракта (контракт был на 12 миллионов, то есть запросил 1,2) — взамен обещал без лишних хлопот принять и оплатить работы.

— С лета 2019 года получил при личных встречах часть взятки — 390 тысяч рублей, — говорит следствие. Подробнее. Как брали Бадаева Обыск начался в ночи. Бадаев говорил, что был сонным. В съемной квартире оказались приличные суммы в рублях и долларах США, а в машине — оружие. Бадаев пояснил, что рублевые запасы — это накопления: продали с супругой квартиру в 2018 году, а что касается долларов, то когда ещё занимался бизнесом, смог приобрести доллары. Всего около 5000 долларов и 800 тысяч рублей. На улице около дома найдены разорванные документы — они приобщены к материалам уголовного дело. О содержании документов пока не сообщается.

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Как прошёл суд На суде Бадаев говорил о том, что у него есть дети, жена, мама и потому он не покинет страну, если его отпустят под залог (предложил миллион). Говорил, что у него хорошие характеристики с работы, в том числе от мэра Ярославля; есть авторитет. Но прокурор сделала вывод, что раз есть авторитет, значит сможет надавить на подчиненных, которые стали ему бывшими практически вот только что. На суд приехали мама и жена Бадаева, они очень переживали. Супруга успела поцеловать Бадаева перед тем, как его увели. Суд не отпустил экс-чиновника под залог.

Фото: Елена Вахрушева