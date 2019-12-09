«Борис Ефимович и был таким»: на доме Немцова в Ярославле снова появилась памятная табличка

На доме 20б на улице Трефолева в Ярославле, где жил Борис Немцов, повесили новую памятную табличку — третью по счету.
— На подъезде дома, в котором жил Борис Немцов в Ярославле, вновь установлена мемориальная табличка. Первая табличка была из мрамора, вторая — из гранита, новая вылита из бронзы. Предыдущие памятные знаки, как всем известно, были уничтожены неизвестными вандалами, — рассказал экс-депутат Ярославской областной думы, один из инициаторов установки знака Василий Цепенда.
Внешне оформление таблички напоминает водную гладь. Оказалось, что не просто так.
— Вода — это нечто живое, постоянно двигающееся. Борис Ефимович был именно таким, — пояснил Цепенда.
Экс-депутат добавил, что помощь в изготовлении таблички оказало очень много людей. Все они надеются, что табличку не постигнет участь ее предшественниц и она станет настоящей достопримечательностью Ярославля.
Напомним, Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. В последние годы жизни Немцов был депутатом Ярославской областной думы.