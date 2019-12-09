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Политика

«Борис Ефимович и был таким»: на доме Немцова в Ярославле снова появилась памятная табличка

Знак на фасаде стал третьим по счету, два предыдущих уничтожили

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На доме в Ярославле, где жил Борис Немцов, повесили новую памятную табличку — в этот раз из бронзы

На доме в Ярославле, где жил Борис Немцов, повесили новую памятную табличку — в этот раз из бронзы

На доме 20б на улице Трефолева в Ярославле, где жил Борис Немцов, повесили новую памятную табличку — третью по счету.

— На подъезде дома, в котором жил Борис Немцов в Ярославле, вновь установлена мемориальная табличка. Первая табличка была из мрамора, вторая — из гранита, новая вылита из бронзы. Предыдущие памятные знаки, как всем известно, были уничтожены неизвестными вандалами, — рассказал экс-депутат Ярославской областной думы, один из инициаторов установки знака Василий Цепенда.

Внешне оформление таблички напоминает водную гладь. Оказалось, что не просто так.

— Вода — это нечто живое, постоянно двигающееся. Борис Ефимович был именно таким, — пояснил Цепенда.

Экс-депутат добавил, что помощь в изготовлении таблички оказало очень много людей. Все они надеются, что табличку не постигнет участь ее предшественниц и она станет настоящей достопримечательностью Ярославля.

Напомним, Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. В последние годы жизни Немцов был депутатом Ярославской областной думы.

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Борис Немцовтабличка
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