«Борис Ефимович и был таким»: на доме Немцова в Ярославле снова появилась памятная табличка

На доме в Ярославле, где жил Борис Немцов, повесили новую памятную табличку — в этот раз из бронзы

На доме 20б на улице Трефолева в Ярославле, где жил Борис Немцов, повесили новую памятную табличку — третью по счету.



— На подъезде дома, в котором жил Борис Немцов в Ярославле, вновь установлена мемориальная табличка. Первая табличка была из мрамора, вторая — из гранита, новая вылита из бронзы. Предыдущие памятные знаки, как всем известно, были уничтожены неизвестными вандалами, — рассказал экс-депутат Ярославской областной думы, один из инициаторов установки знака Василий Цепенда.



Внешне оформление таблички напоминает водную гладь. Оказалось, что не просто так.

