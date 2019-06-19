«Я расстроен»: ярославцу, сфотографировавшему скандальную надпись о Путине, отказали в апелляции

Сегодня Кирилл Попутников, который выложил на «Фейсбуке» фото с неприличной надписью в адрес Путина , услышал в суде решение по апелляции. Около месяца назад в отношении ярославца возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Была проведена экспертиза , которая показала, — надпись содержит информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, президенту РФ. Попутникову назначили минимальный штраф — 30 тысяч рублей.

Попутников подал апелляцию. Но Ярославский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

— Я расстроен. Надежды были. Сейчас я жду письменного решения судьи, где перечислены доводы. Я согласен, что совершил противоправный поступок с точки зрения этого закона. В ближайшее время я намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Это уже дело принципа, — рассказал порталу 76.RU Кирилл Попутников.



Когда состоится суд над ярославцем, который нанес баллончиком оскорбительную надпись на здание УМВД, — пока не известно, заседание всё откладывается. Зато мужчина рассказал, зачем он это сделал. Он также снял свои действия на видео.

