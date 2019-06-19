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Политика
Надпись на полиции: скандал

«Я расстроен»: ярославцу, сфотографировавшему скандальную надпись о Путине, отказали в апелляции

Кирилл Попутников рассказал, что намерен делать дальше

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Мужчина готов выплатить штраф

Фото: Анна Ёлкина

Сегодня Кирилл Попутников, который выложил на «Фейсбуке» фото с неприличной надписью в адрес Путина, услышал в суде решение по апелляции. Около месяца назад в отношении ярославца возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Была проведена экспертиза, которая показала, — надпись содержит информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, президенту РФ. Попутникову назначили минимальный штраф — 30 тысяч рублей.

Попутников подал апелляцию. Но Ярославский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

— Я расстроен. Надежды были. Сейчас я жду письменного решения судьи, где перечислены доводы. Я согласен, что совершил противоправный поступок с точки зрения этого закона. В ближайшее время я намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Это уже дело принципа, — рассказал порталу 76.RU Кирилл Попутников.

Когда состоится суд над ярославцем, который нанес баллончиком оскорбительную надпись на здание УМВД, — пока не известно, заседание всё откладывается. Зато мужчина рассказал, зачем он это сделал. Он также снял свои действия на видео.

Напомним, история получила огромный общественный резонанс. Дело дошло до Союза журналистов и представителя ОБСЕ. Силовики задержали человека, нанесшего надпись. А Роскомнадзор объяснил, как теперь можно писать про власть.

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